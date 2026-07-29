Los profesores recibirán un complemento económico por las tutorías a partir de septiembre

La Consejería de Educación y tres de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial, CSIF, ANPE y STECyL, han llegado a un preacuerdo por el que, de cara al nuevo curso 2026-2027, se mejorarán las condiciones laborales del profesorado con el pago de un complemento económico de las tutorías y la reducción del horario lectivo para los docentes de más de 55 años.

En ambos casos, estas mejoras se implantarán de manera progresiva. En el caso del complemento mensual por las tutorías, este comenzará por 20 euros para el próximo curso, que ascenderá a 40 euros en el 2027-2028, hasta alcanzar los 60 euros mensuales dentro de tres años. Este pago se realizará a tutores de todas las etapas educativas, desde Infantil hasta Bachillerato y FP. Con esta medida, la consejería reconoce “la importancia de funciones que realizan los tutores, como uno de los pilares de la atención personalizada al alumnado y de la relación permanente con las familias”.

Con respecto a la reducción del horario lectivo para docentes de más de 55 años, la implantación también se desarrollará en tres fases, para aquellos que tengan, al menos, quince años de servicio en la enseñanza pública y hasta sumar tres horas lectivas menos, sin burocracia ni actividad directa con el alumnado.

Tratar con alumnos, padres y burocracia

La responsable de Educación de CSIF en Zamora, Lourdes Toyos, valora que se comience “al fin” a valorar la función tutorial con una partida económica “y con el compromiso de que, más adelante, se añada alguna mejora más a esta función que es tan importante, porque son muchas horas tratando no solo con alumnos, sino también con los padres, además de la burocracia que ello conlleva”, explica.

En cuando a la reducción de la jornada para los compañeros mayores de 55 años, Toyos señala que los más beneficiados serán aquellos que tienen más de 60 “porque llegarán a una reducción mayor en el periodo de aplicación”.

Por su parte, Juan Olivera, presidente de ANPE Zamora, señala que “ya iba siendo hora” de este reconociendo a la labor tutorial. “Es solo un pequeño complemento económico, pero es que ya estaba reconocido en la legislación estatal, aunque en Castilla y León todavía no se había ejecutado”, recuerda.

Cansancio acumulado

Positivo también le parece la reducción horaria para unos profesores que, por su edad y experiencia laboral “tienen un gran cansancio acumulado, porque estar todo el día a pie de aula, se nota”, asegura. Además, comprende esta adaptación paulatina de las mejoras curso a curso durante los próximos años. “La Consejería de Educación necesita un periodo de adaptación y es, en cierta medida, algo totalmente lógico”, reconoce, por lo que, al igual que STECyL y CSIF, están conformes con los preacuerdos alcanzados, que suponen un nuevo paso para el desarrollo del acuerdo de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios que se suscribió en septiembre del pasado año entre la Consejería de Educación y la Mesa Sectorial.

Desde la consejería, se subraya también que el preacuerdo recoge también la voluntad compartida con los tres sindicatos “de continuar avanzando en el diálogo social y seguir negociando en el ámbito de las mejoras de las tutorías”.

Tras el preacuerdo de esta semana, se inicia ahora la tramitación administrativa y jurídica necesaria para culminar con la firma del acuerdo definitivo en las próximas semanas.

Lograr mejoras

Tanto desde CSIF como ANPE en Zamora, sus representantes aplauden que la nueva consejera de Educación, María Pardo, haya continuado con la negociación iniciada por su antecesora, aunque también coinciden en asegurar que las reivindicaciones seguirán “para lograr mejoras, sobre todo en el aspecto económico”, señala Toyos, mientras que Olivera añade que “se nota buena voluntad por parte de la Administración, pero habrá que intentar seguir mejorando todo lo conseguido hasta la fecha y acelerar los procesos”.

La firma de este preacuerdo, por tanto, “no es un punto y final, sino un paso más en el camino”, señalan desde los sindicatos, que advierten que “vigilarán el cumplimiento estricto de cada plazo y continuarán presionando formalmente para alcanzar las mejoras que aún quedan pendientes”.