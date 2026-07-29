Prada confía en que los centros escolares zamoranos estén climatizados la próxima primavera

La climatización de los centros escolares zamoranos será una realidad en la próxima primavera, según las previsiones de la Consejería de Educación, teniendo en cuenta los planes que la propia consejera María Pardo, señaló hace una semana en su comparecencia sobre las líneas de actuación en esta área de cara a la nueva legislatura con ella al frente. Así lo ha recordado el delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, quien recordó que Pardo había presentado este plan de climatización para todos los centros educativos de la comunidad.

“La consejería está trabajando en ver cuál es la mejor fórmula para climatizar las aulas, tanto en grandes centros como en pequeños colegios, porque todos tienen el mismo derecho”, reconoció. Al ser necesario este servicio en los meses en los que empieza a apretar el calor, Prada confió en que estén operativos a partir de abril o mayo, “para que las aulas estén preparadas, lo que sería una situación idónea, tanto para profesores como alumnos, que estarían más cómodos durante las clases hasta la finalización de las clases”, argumentó.

En las nueve provincias

Sobre el número de colegios e institutos en los que se realizarán estas obras, el delegado esperó que sean la mayoría, aunque señaló que se trata de decisiones que se tomarán directamente desde la Consejería de Educación, a nivel central, en las nueve provincias de la comunidad. “Seguramente se tenga que establecer un procedimiento idóneo par que llegue al mayor número de centros posibles. Es complejo, puesto que son muchos los centros en los que habrá que realizar este tipo de actuaciones”, apuntó.

La consejería anunció que pondrá en marcha un plan de adaptación climática de los centros educativos, con actuaciones específicamente destinadas a mejorar el confort térmico y la eficiencia energética de los edificios docentes. El plan prevé un estudio detallado de las circunstancias geográficas y las características de los más de 1.200 centros educativos públicos para poder abordar una actuación integral de mejora térmica y energética adaptada a cada caso.

Desde Infantil

La prioridad inmediata es el primer ciclo de Infantil, por la mayor vulnerabilidad de este grupo de edad. También, en referencia a la necesidad de abordar la mejora general de los centros educativos, anunció que se hará a través de actuaciones en las envolventes térmicas, en las ventanas o en las cubiertas, en función de las circunstancias y características de cada localidad y de cada centro educativo.

“Todas las obras, actuaciones o reformas que se acometan en Castilla y León deberán incluir mejoras en el confort térmico de forma prioritaria. Y, si se trata de obras nuevas, se asegurará el confort término desde las primeras fases de diseño y proyecto”, se señaló desde la propia consejería.

Sobre el cierre de aulas

Preguntado también por el posible cierre de aulas en la provincia de Zamora de cara al próximo curso, el delegado de la Junta se mostró cauto y recordó que, hasta el comienzo de las clases el 9 de septiembre, “se estará preparado con el profesorado necesario y todos los centros adecuados, en la medida de lo que se necesite, para que puedan entrar en funcionamiento”.

Reconoció Prada que es habitual, por la experiencia de cursos anteriores, que puede ocurrir tanto que en el último momento algún aula se tenga que cerrar porque se queda sin alumnos como el caso contrario, que se abra una nueva por la llegada de estudiantes a la localidad, como ocurrió el curso pasado en Cubillos. “Por tanto, siempre hay que esperar hasta el último momento para dar este tipo de datos”, reconoció.