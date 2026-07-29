Un plan a medida para cada negocio: así será el nuevo servicio de mentorización de la Diputación de Zamora

Conocer en profundidad la realidad empresarial zamorana, diseñar planes de mejora adaptados a cada negocio y facilitar el acceso a ayudas y subvenciones mediante un sistema de información en tiempo real. Este es el objetivo del programa de consultoría estratégica, asesoramiento y mentorización empresarial en el que trabaja la Diputación de Zamora. La iniciativa, financiada con Fondos Europeos, tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prorrogarse durante dos anualidades más.

El plan orientado a la mejora de la competitividad, innovación y sostenibilidad de las empresas zamoranas cuenta con un presupuesto total de 232.033 euros para ofrecer un servicio integral dirigido a fortalecer el tejido productivo de la provincia de Zamora, tal y como se aprobó en la última junta de gobierno de la institución provincial.

El proyecto arrancará con una fase de diagnóstico que permitirá elaborar una radiografía del tejido empresarial de la provincia. Esta primera fase tendrá una duración de dos meses con el objeto de proporcionar al Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento de la Diputación de Zamora un conocimiento detallado de la realidad empresarial y emprendedora de la provincia con el fin de orientar de manera eficaz las actuaciones institucionales y apoyar a la mejora de la competitividad del sector empresarial.

Para ello, la empresa adjudicataria recorrerá los municipios zamoranos realizando visitas presenciales a empresas, profesionales y emprendedores con el objetivo de recopilar información sobre su actividad, su nivel de digitalización, sus necesidades de innovación y sus posibilidades de crecimiento. Todos esos datos se integrarán en una base de datos estratégica que servirá de herramienta para planificar las actuaciones y adaptar el asesoramiento a las necesidades reales de cada negocio.

A partir de ese análisis, cada empresa contará con un diagnóstico individual basado en la metodología DAFO, que permitirá identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. La institución prevé contar con al menos un centenar de diagnósticos, sobre los cuales se elaborará un plan de trabajo personalizado con objetivos concretos, medidas a implantar, recursos necesarios, plazos de ejecución e indicadores que permitan evaluar la evolución del negocio.

En esta segunda fase del plan, los técnicos realizarán un proceso de mentorización y seguimiento mediante reuniones periódicas, presenciales o telemáticas, para acompañar a las empresas en la implantación de las medidas propuestas y ayudarles a resolver los problemas que puedan surgir durante su desarrollo. No obstante, el programa contempla también el acompañamiento a reuniones con otras administraciones cuando el empresario decida solicitar una ayuda pública o una subvención.

De este modo, el seguimiento y acompañamiento incluirá, como mínimo: tres sesiones periódicas de mentorización por usuario atendido, presenciales o telemáticas, según las necesidades del usuario, para orientar, supervisar y reforzar la ejecución de las acciones definidas en el plan.

Recursos financieros

Uno de los elementos más innovadores del programa, impulsado por la Diputación de Zamora, será la puesta en marcha de un sistema de vigilancia financiera que permitirá detectar las convocatorias de ayudas locales, autonómicas, nacionales y europeas el mismo día de su publicación. La información será analizada y remitida a las empresas interesadas, de manera que cada puedan conocer aquellas oportunidades de financiación que se ajusten a su actividad y perfil.

Concretamente, el servicio deberá recopilar de forma periódica, es decir, el día que se publiquen en los boletines oficiales, las convocatorias de subvenciones, ayudas, incentivos fiscales o líneas de financiación relevantes a nivel local, provincial, autonómico, nacional o europeo. Por cada recurso financiero disponible, el adjudicatario deberá elaborar una ficha resumen del contenido básico de cada convocatoria, analizando como mínimo, objeto subvencionable, beneficiarios, actuaciones, gastos subvencionables, plazos de presentación y ejecución y criterios de justificación.

El objetivo es, por tanto, facilitar el acceso a subvenciones, ayudas públicas y otras fuentes de financiación que contribuyan a mejorar la competitividad, innovación y sostenibilidad de los negocios.

La Diputación también dispondrá de una plataforma digital en la que el Servicio de Fondos Europeos y Emprendimiento podrá supervisar en tiempo real el desarrollo del programa, desde los diagnósticos iniciales hasta los planes de trabajo, las sesiones de seguimiento y los resultados obtenidos por cada empresa participante.

Por último, la empresa encargada del contrato elaborará una memoria final que refleje de manera global y verificable los resultados alcanzados durante el periodo de vigencia contractual, así como el impacto generado en el tejido empresarial de la provincia. Este documento recogerá datos sobre el número de empresas atendidas, sectores representados, distribución territorial, tipología de los negocios, actuaciones desarrolladas, resultados obtenidos, principales mejoras alcanzadas y recomendaciones para futuras actuaciones de apoyo al emprendimiento y al desarrollo económico de la provincia. Además, deberá incluir propuestas para la continuidad o ampliación del programa de mentorización.

Adjudicación del contrato

La Diputación de Zamora pretende a través de este contrato consolidar un servicio estable de apoyo empresarial que vaya más allá del asesoramiento puntual, ofreciendo un acompañamiento continuado que permita a empresas y emprendedores mejorar su capacidad de innovación, afrontar los procesos de digitalización, acceder a nuevas oportunidades de financiación y fortalecer su competitividad. La iniciativa aspira, además, a generar un conocimiento profundo y actualizado de la realidad económica de la provincia de Zamora que sirva de base para diseñar políticas públicas más eficaces, contribuyendo al crecimiento del tejido productivo y a la fijación de actividad económica y empleo en el medio rural zamorano.

La empresa que resulte adjudicataria no solo tendrá que prestar el servicio de asesoramiento, sino cumplir unos objetivos mínimos fijados por la Diputación. El pliego establece la realización de al menos veinte visitas presenciales al mes a empresas y profesionales de la provincia y la elaboración de cien diagnósticos empresariales al año, que servirán de base para diseñar itinerarios de mentorización individualizados. Además, deberá crear y mantener actualizada una base de datos de empresas y un expediente digital para cada usuario atendido, con toda la documentación del proceso de acompañamiento.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, por lo que cualquier empresa que reúna los requisitos podrá presentar su oferta hasta el día 13 de agosto, inclusive. La Diputación valorará principalmente el precio, que supondrá el 80% de la puntuación, mientras que el 20% restante corresponderá a mejoras relacionadas con la calidad del servicio, como la acreditación de un sistema de gestión de calidad específico para trabajos de consultoría y asesoramiento empresarial.