Un nuevo "marrón" en la piscina Sindical de Zamora: otro incidente por defecación, éste en el vaso infantil

La piscina Sindical de Zamora vuelve a toparse con un incidente por defecación y ya es el cuarto en lo que va de temporada veraniega, desde que abriera la campaña el pasado 26 de junio. Si los tres casos anteriores habían obligado a cerrar el vaso de adultos situado en el exterior, de 25 metros de largo, esta vez ha sido el infantil situado a continuación el que no puede utilizarse.

Este último episodio por defecación en el agua se detectó en la jornada de ayer martes y ha hecho que este miércoles ese vaso de la Sindical permanezca cerrado, mientras se aplica el tratamiento de hipercloración y se realizan nuevas pruebas que indiquen que los parámetros de bacterias son los correctos. La nueva situación se ha producido en plena ola de calor, con alerta amarilla y temperaturas que este miércoles alcanzaban los 38,3 grados centígrados en la capital zamorana, según la medición oficial de la Agencia Estatal de Meteorología.

El cierre de este vaso de la Sindical ha restado usuarios en esta piscina municipal, especialmente de quienes acuden con niños de corta edad o que no saben nadar, ya que esos bañistas infantiles se quedan sin opciones de disfrutar del agua, porque a este cierre puntual por un incidente que podría quedar solucionado en las próximas horas o el jueves, se suma la clausura desde el inicio de la campaña del vaso mediano, el que está situado más cerca de la piscina olímpica climatizada.

En este caso, el cierre del vaso mediano es por otras causas, ya que está pendiente de unas obras que el concejal del área confía en que puedan iniciarse en los próximos días y que está previsto que se prolonguen durante dos o tres semanas, por lo que, como mínimo hasta mediados de agosto no estará disponible.

Al episodio de defecación de esta semana se suman otros tres también localizados en la Sindical en el vaso de adultos en la actual campaña, otro ocurrido en el vaso mediano de la piscina municipal de Higueras y uno en la infantil del Tránsito.

De esta forma son ya seis los incidentes que han obligado al cierre durante un mínimo de 24 horas. Ese tiempo es necesario para aplicar un tratamiento especial y realizar nuevos análisis que permitan descartar la presencia de la bacteria E. coli y certificar que el agua presenta unos parámetros de salubridad adecuados.

Un absurdo reto viral

El denominado "reto marrón" se ha extendido como un reto viral por distintos puntos de España que obliga al cierre de piscinas por defecaciones voluntarias, lo que perjudica a todos los usuarios de las instalaciones, que se ven privados de su uso por esa causa. En el caso de los seis incidentes anotados hasta el momento en Zamora, en ninguno de ellos se ha logrado identificar a la persona causante del cierre, que puede enfrentarse a multas e incluso puede ser acusado de provocar un problema de salud pública si se demuestra que ha defecado de forma intencionada.

El nuevo protocolo que se aplica este verano en las piscinas municipales de Zamora obliga a, una vez realizado el tratamiento de hipercloración para eliminar las bacterias de las heces, se efectúe un nuevo análisis del agua para verificar que todo está correcto, cuando antes no era necesaria esa comprobación posterior, según han informado fuentes municipales.