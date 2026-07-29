El mensaje de Novo a Patrimonio por los jardines verticales: "Hay cuestiones más importantes de plazos que preocuparse por cuatro jardineras"

El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha asegurado que el Ayuntamiento aún no ha recibido la comunicación sobre el traslado de los jardines verticales que lucen en plazas como la de Arias Gonzalo o la de Fernández Duro, que la Comisión Territorial de Patrimonio ha ordenado quitar de sus ubicaciones en el casco histórico. Al respecto, Novo ha reiterado que acatarán la reclamación del organismo patrimonial y ubicarán esas estructuras que también se pueden ver en la plaza de la Marina a otros lugares del casco urbano.

De hecho, ya han recibido alguna petición vecinal de barrios que reclaman para ellos esos jardines verticales que dan verdor y frescor al lugar donde se ubican y ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. En concreto, las estructuras, adquiridas por el Consistorio con cargo al programa europeo Renaturaliza, han sido pedidas por algunos vecinos de Pinilla, que proponen que sea la plaza recién remodelada de Canteras del Raposo la que adopte esos jardines verticales.

Pablo Novo ha declarado que quiere lanzar "una crítica constructiva" a la Comisión de Patrimonio, ya que consider que hay "cuestiones más estructurales y más importantes" de las que Patrimonio debería agilizar los plazos "más que preocuparnos por cuatro jardineras". Al respecto, ha lamentado que el Ayuntamiento tenga que estar esperando "meses y meses" al pronunciamiento de la comisión para poder licitar proyectos como el del Puente de Piedra o el de la próxima reforma del Puente de Hierro.

"Creo que es algo de lo que debería preocuparse el delegado de la Junta", ha señalado, para pedirle también que "se preocupe de hablar con sus superiores para la recuperación de los planes de empleo" que benefician tanto al Consistorio zamorano como otros ayuntamientos de la comunidad que sufren la falta de personal "y esos planes, a fin de cuentas, alivian bastante la situación". Novo ha recordado que fue durante el Gobierno en coalición con Vox del anterior mandato cuando se suprimieron esos planes de empleo municipales, por lo que los responsables de la Junta de Castilla y León y de la Comisión de Patrimonio tienen "trabajo más interesante y más importante que hacer, que preocuparse por las jardineras", ha zanjado la cuestión.

Preguntado por su valoración sobre la diputada Elvira Velasco como rival y candidata designada pro el PP a la Alcaldía de Zamora en las elecciones de mayo de 2027, Pablo Novo ha admitido que no conoce su programa "más allá de cuatro comerntarios sueltos" y ha indicado que ellos seguirán "sacando proyectos adelante y dejando un ayuntamiento saneado para que, independientemente de quien continúe o entre a gobernar" haya el próximo mandato "estabilidad presupuestaria y estanterías llenas de proyectos en el Ayuntamiento.