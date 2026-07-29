El mayor elemento de juego infantil de Zamora se instalará en el parque de Valorio: más de cinco metros de altura

El parque del bosque de Valorio, ubicado junto a las casetas del que es el pulmón verde de la ciudad, se someterá a una remodelación de sus elementos de juego, que se encontraban "muy obsoletos", según ha admitido el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. La renovación da continuidad a la que se llevó a cabo junto al parque en los tres grandes toboganes de bajada desde la parte alta del bosque. Ahora toca cambiar los columpios y otros elementos de juego por unos más modernos, inclusivos y, a priori, mucho más divertidos.

De hecho, el gran elemento de juego tendrá forma de castillo y será "el mayor elemento de juego que tenga la ciudad", de los instalados hasta ahora en los parques infantiles de Zamora. Su altura ronda entre cinco y seis metros e incluye dos torres, pasarelas, zona de escalada y cuatro resbalinas. La mayor de ellas, el gran atractivo, un tubo con forma helicoidal por el que podrán tirarse niños y niñas en una espirar que desemboca en la arena del parque, según las explicaciones ofrecidas por Pablo Novo.

Esa gran estructura destacará en una de las dos zonas del parque, mientras que en la otra se instalarán balancines y columpios, algunos inclusivos para dar accesibilidad al parque y extender a toda la infancia, también la que tiene alguna discapacidad, el derecho a disfrutar de los elementos de juego. Igualmente, se va a renovar el arenero y se va a instalar nuevo mobiliario urbano como bancos de polietileno, papeleras y un cartel de acceso con el nombre y las reglas de juego en el parque que además incluirá un espacio tipo fotocol, para que los niños se puedan fotografiar en él.

Presupuesto y plazos

La contratación de los elementos de juego y la instalación del nuevo parque se sacará en los próximos días a la plataforma de contratación del sector público por un importe de 86.334 euros, mediante un procedimiento abreviado que permitirá agilizar los plazos y tener adjudicados los trabajos en unos quince días, según la estimación del edil Pablo Novo.

Posteriormente, el plazo de ejecución de las obras es de dos meses, por lo que si no hay escollos administrativos ni otros impedimentos del nuevo parque infantil del bosque de Valorio se podrá disfrutar ya el próximo otoño.

Próximos proyectos

Novo ha recordado que es el octavo parque infantil en el que se interviene en el actual mandato y ha avanzado cuáles serán los próximos para llegar a la decena de renovaciones: el de la calle Cantón en Pinilla y el de La Marina. A ellos les seguirán en un futuro los de Rabiche, Puerta Nueva, los Pelambres, Olivares, San Blas, Vista Alegre y La Vaguada, espacios de juego infantil para cuya renovación ya hay habilitadas partidas presupuestarias y "ahora mismo estamos en la fase de redacción de esos proyectos para su posterior licitación", ha avanzado el concejal de Obras.