Sucesos
Un joven cumplirá dos años de cárcel por robar un móvil en Zamora
El imputado, que está cumpliendo condena por otras causas en Topas, fue localizado en horas por la Policía Nacional
Zamora
Un joven cumplirá dos años de prisión por robar un teléfono móvil en plena calle en la capital zamorana, dispositivo que fue recuperado por la Policía Nacional en perfecto estado, de acuerdo con la información recabada por este diario al concluir el juicio de conformidad que no fue preciso celebrar en la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora.
El acusado en un robo con fuerza abordó al propietario del móvil el 19 diciembre del año pasado, en la calle de San Vicente, próxima al Palacio de Justicia de Zamora, para huir de la zona, si bien fue localizado con la suficiente rapidez, tras ser identificado el delincuente, como para poder incautarse del teléfono a la pocas horas de ocurrir la sustracción e imputarle el delito al detenido.
La Fiscalía pidió aplicar la atenuante de reconocimiento de los hechos para reducir la pena de prisión que solicitaba y dejarla en dos años. El Código Penal prevé para los delitos de robo con fuerza penas de cárcel que oscilan entre los doce meses y los tres años.
Los hechos tuvieron lugar en los días previos a las fiestas de Navidad, en una calle de escasos metros y con un tránsito de peatones poco fluido, lo que sirvió al delincuente para abordar a la víctima con menos posibilidad de ser descubierto por viandantes.
El joven llegó al Palacio de Justicia esposado y custodiado por policías nacionales, ya que permanece en Topas cumpliendo de cárcel por cometer otros delitos, según pudo saber este diario. A esas penas, deberá sumar los dos años que se le impuso por asaltar a una persona en la capital zamorana para llevarse su móvil.
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