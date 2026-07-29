El humo de los incendios asfixia Zamora y empeora la calidad del aire

Con motivo de los incendios que están asolando a los alrededores de la provincia de Zamora, la calidad del aire ha empeorado drásticamente, y el cielo de la ciudad se ha cubierto con un manto grisáceo que recuerda constantemente como la calidad el aire se ha convertido este martes en perjudicial para los ciudadanos, sobre todo, para aquellos grupos más sensibles. Según los datos registrados a las 11.00 horas por una estación de la Junta de Castilla y León el índice de calidad del aire alcanza los 107 puntos, condicionado principalmente por la elevada presencia de partículas finas PM2.5.

La concentración de este contaminante llega a los 38 microgramos por metro cúbico, una cifra que multiplica por 7,6 el valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud. También se han registrado 65 microgramos por metro cúbico de PM10, 92 de ozono, 18 de dióxido de nitrógeno y 7 de dióxido de azufre.

La situación afecta especialmente a niños, personas mayores, embarazadas y ciudadanos con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Para estos colectivos se aconseja reducir el ejercicio al aire libre y utilizar mascarilla cuando deban permanecer durante un tiempo prolongado en el exterior.

Entre las recomendaciones generales figuran mantener cerradas las ventanas para evitar la entrada de aire contaminado y utilizar sistemas de filtración o purificadores en los espacios interiores.

Mejoría prevista durante la tarde

Las previsiones apuntan a una reducción progresiva de la contaminación a lo largo de la jornada. El índice descendería de los 107 puntos actuales a 97 a las 14.00 horas, 83 a las 18.00 y 62 hacia las 22.00. Durante la madrugada podría situarse en torno a los 54 puntos.

Esta evolución coincidirá con un aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 38 grados, y con vientos de hasta 22 kilómetros por hora durante la tarde. Para el conjunto del día se prevé un índice medio de 83 puntos.

El pronóstico para los próximos días refleja valores más moderados, aunque la calidad del aire continuará siendo mejorable: 52 puntos el jueves, 59 el viernes, 54 el sábado y 61 el domingo.