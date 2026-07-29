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Gago, sorprendido por las críticas de Prada, alaba la rapidez de Patrimonio en la remodelación del Mercado de Abastos

El delegado territorial de la Junta pidió al concejal "lealtad institucional"

Obras en el interior del Mercado de Abastos antes de su paralización

Obras en el interior del Mercado de Abastos antes de su paralización / J. L. F. (Archivo)

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Alberto Ferreras

Zamora

El parón de las obras de remodelación del Mercado de Abastos de Zamora que se prolonga desde el pasado mes de febrero a causa de un modificado de proyecto que requiere, entre otros trámites, el visto bueno de Patrimonio, ha llevado al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, a defender la agilidad con la que ha actuado en este asunto la Comisión Territorial de Patrimonio de la Delegación Territorial de la Junta.

Prada ha dado fechas para avalar la rapidez con la que ha actuado esa comisión dependiente de la Administración autonómica y de paso ha pedido al concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, "lealtad institucional".

El delegado territorial de la Junta ha recordado que el proyecto del modificado entró en patrimonio el pasado 28 de mayo y, dado que es "un expediente importante para Zamora, para los ciudadanos y para los comerciantes de la zona" se hace "inmediatamente" un informe técnico en el que se requiere al Ayuntamiento determinadas correcciones, entre otras una relativa al nuevo centro de transformación, que antes iba a estar oculto, y que en el modificado queda visible "y distorsiona la visión" del propio edificio de Segundo Viloria. Por ello, Patrimonio requirió el pasado 15 de junio al Ayuntamiento una serie de correcciones, entre ellas el soterramiento del centro de transformación, sin que desde entonces el Consistorio haya contestado ni haya enviado nuevos documentos. Prada ha asegurado que cuando el Consistorio envíe el nuevo documento con las correcciones se hará una reunión extraordinaria de la comisión de Patrimonio para responder "con la mayor diligencia posible". A continuación, ha pedido a la Concejalía "esa lealtad institucional que nosotros desde la Delegación Territorial tenemos con el Ayuntamiento y con todo tipo de instituciones y administraciones públicas".

En respuesta a Prada, el concejal aludido, David Gago, ha contestado que el Ayuntamiento agradece "la profunda diligencia" que ha tenido la Comisión de Patrimonio en lo relativo a la reforma del Mercado de Abastos. "Cada vez que hemos contado con algo, han sido diligentes y rapidísimos en contestarnos", ha admitido, por lo que no ha entendido la petición de lealtad institucional que ha pedido Prada, ya que "de mi boca, lejos de salir una crítica hacia la comisión, lo que sale es un agradecimiento porque ha habido una diligencia bastante grande y demostrable".

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Por lo que respecta al modificado del proyecto, el edil socialista ha explicado que la dilatación en el tiempo está motivada porque "unas correcciones no se hacen de la noche a la mañana".

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