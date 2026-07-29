Música
Éxito del estreno cultural de la nueva calle de la Catedral de Zamora y dos oportunidades más de disfrutarla musicalmente
Unas trescientas personas disfrutaron del primero de los tres recorridos guiados que fusionan patrimonio, historia, arquitectura y música de los ministriles del Ensemble Semura Sonora en "Resonancias de la Urbs Zamoranensis"
Llevaba algo más de dos meses como nuevo lugar de paseo situado en el corazón del casco antiguo, pero hasta ahora su ubicación estratégica, su amplitud y su carácter peatonal no se había aprovechado para organizar ninguna actividad de carácter público.
Eso ha cambiado con la puesta de largo cultural de la calle de la trasera de la Catedral de Zamora que tuvo lugar este martes por la noche. La propuesta de éxito de estreno congregó a cerca de trescientas personas.
Y lo mejor de todo es que, para quienes no asistieron, tendrá dos nuevas oportunidades para hacerlo, ya que las visitas musicadas de "Resonancias de la Urbs Zamoranensis" tienen dos nuevas citas este miércoles y jueves, día 30 y 31 de julio, a las 20.30 horas en ese emplazamiento junto a los jardines del Castillo y la Puerta del Obispo del templo mayor zamorano.
Allí arranca una actividad gratuita incluida en el Verano Cultural de la ciudad que fusiona patrimonio, historia, arquitectura y, por su puesto, música.
Partituras históricas
La propuesta une las explicaciones históricas de la arquitecta Bea Barrio con las musicales ofrecidas por el director del Ensemble Semura Sonora, Lucien Julien-Laferriére, que ha rescatado partituras históricas del medievo y del barroco de la Catedral de Zamora para ser interpretadas por los cuatro ministriles del ensemble durante la visita guiada.
El recorrido de unas dos horas de duración, que se inicia una hora y cuarto antes de la puesta de sol y concluye a la luz de la luna llena en el mirador de San Cipriano, arranca en la calle de la trasera de la Catedral con explicaciones del origen de algunas de las capillas del templo mayor zamorano y de la música compuesta en la seo y rescatada para la visita guiada.
Paradas de la visita
En una segunda parada, en la plaza de Antonio Águila, la visita se centra en el seminario que allí existió en el pasado y la formación musical que se daba en él en una especie de Operación Triunfo de principios del siglo XVIII. La tercera ubicación en la que seguir el viaje musical por el pasado de la ciudad es en la plaza de Fray Diego de Deza, donde se habla de la historia del antiguo palacio que luego fue el convento de las Marinas y de la iglesia de Santa Marta que hubo junto a él. Finalmente, junto a la iglesia de San Cipriano se cuenta la historia del que hoy es Parador de Turismo, el espacio convertido ahora en mirador que lo comunicaba con el templo románico y el surgimiento de las plazas de Viriato y Claudio Moyano.
Todas las explicaciones aderezadas de composiciones que rescatan nombres protagonistas del pasado musical de la Catedral de Zamora, como los de Alonso Tomé de Covaleda o Juan García de Salazar. Quién sabe si alguno de ellos, en homenaje a su aportación sonora, da nombre algún día a la nueva calle de la trasera de seo, que carece aún de denominación.
La propuesta quedó ahí, con el sonido acompasado de la corneta, la chirimía, el bajón y el sacabuche para apuntalarla.
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