Un conductor podría quedarse sin carné 15 meses por conducir con una tasa de 0,99

La avería del vehículo que conducía le jugó dos malas pasadas: tuvo que aparcar en el arcén de la carretera N-122 y acabó denunciado por circular bajo los efectos del alcohol, por lo que podría perder el permiso durante un año y tres meses, además de pagar una multa económica.

La Guardia Civil no solo le socorrió, sino que le hizo soplar y el resultado fue totalmente desfavorable para el zamorano: la primera prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,05 miligramos por litro de aire aspirando; en la segunda, la rebaja del índice no bajó mucho más al dejar en 0,99 los miligramos por litro de aire aspirado.

Con esos resultados, estuviera en la cuneta aparcado o no, el conductor fue denunciado por conducir ebrio, motivo por el que la Fiscalía de Zamora solicitó a la magistrada de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora la retirada del permiso de conducir durante quince meses y abonar una multa de 1.620 euros por cometer un delito contra la Ley de Seguridad Vial.