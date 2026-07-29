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Un conductor podría quedarse sin carné 15 meses por conducir con una tasa de 0,99

El imputado tuvo que aparcar en el arcén porque se le averió el vehículo

CAMPAÑA DE LA GUARDIA CIVIL CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA ROTONDA DE LA PARROQUIA DE SEIXALBO, EN OURENSE. CONTROL. DE TRAFICO. PUNTO. VERIFICACION. ALCOHOLEMIA

CAMPAÑA DE LA GUARDIA CIVIL CONTROL DE ALCOHOL Y DROGAS EN LA ROTONDA DE LA PARROQUIA DE SEIXALBO, EN OURENSE. CONTROL. DE TRAFICO. PUNTO. VERIFICACION. ALCOHOLEMIA / BRAIS LORENZO (Archivo)

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Susana Arizaga

Zamora

La avería del vehículo que conducía le jugó dos malas pasadas: tuvo que aparcar en el arcén de la carretera N-122 y acabó denunciado por circular bajo los efectos del alcohol, por lo que podría perder el permiso durante un año y tres meses, además de pagar una multa económica.

La Guardia Civil no solo le socorrió, sino que le hizo soplar y el resultado fue totalmente desfavorable para el zamorano: la primera prueba de alcoholemia arrojó un resultado de 1,05 miligramos por litro de aire aspirando; en la segunda, la rebaja del índice no bajó mucho más al dejar en 0,99 los miligramos por litro de aire aspirado.

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Con esos resultados, estuviera en la cuneta aparcado o no, el conductor fue denunciado por conducir ebrio, motivo por el que la Fiscalía de Zamora solicitó a la magistrada de la sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Zamora la retirada del permiso de conducir durante quince meses y abonar una multa de 1.620 euros por cometer un delito contra la Ley de Seguridad Vial.

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