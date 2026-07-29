A.B.G.

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Una capa grisácea de humo cubre el cielo de Zamora

Con motivo de los incendios que están asolando a los alrededores de la provincia de Zamora, la calidad del aire ha empeorado drásticamente, y el cielo de la ciudad se ha cubierto con un manto grisáceo que recuerda constantemente como la calidad el aire se ha convertido este martes en perjudicial para los ciudadanos, sobre todo, para aquellos grupos más sensibles. Según los datos registrados a las 11.00 horas por una estación de la Junta de Castilla y León el índice de calidad del aire alcanza los 107 puntos, condicionado principalmente por la elevada presencia de partículas finas PM2.5. Más información