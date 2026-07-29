El balance positivo de la Oficina de Relevo Generacional de Zamora: un centenar de proyectos de emprendimiento en año y medio

La Oficina de Relevo Generacional puesta en marcha por el Ayuntamiento de Zamora acaba de cumplir un año y medio de actividad y ha aprovechado que cumple 18 meses para hacer balance de su actividad en este tiempo y constatar la buena aceptación y la demanda creciente que ha tenido ese servicio municipal, especialmente en lo que va de año 2026, una vez afianzada.

El balance lo han realizado este miércoles la responsable de la asociación de autónomos que gestiona la oficina, Tradecyl, Ana Vallejo, y el concejal de Promoción Económica de Zamora, David Gago.

De hecho, en el tiempo que lleva en marcha este servicio, que fue pionero y que luego replicaron otros ayuntamientos e incluso la Junta de Castilla y León, según ha recordado Gago, se han apoyado más de un centenar de proyectos de emprendimiento, con incremento de la actividad especialmente en lo que llevamos de 2026.

La oficina arrancó en febrero del año pasado y de las 69 personas atendidas a lo largo de 2025 se ha pasado a dar asesoramientos y realizar labores de acompañamiento con otros 88 emprendedores en lo que va de este año. En conjunto, el pasado año se impulsaron 47 proyectos de emprendimiento y desde el 1 de enero hasta el 26 de julio de este año otros 56. Además, los negocios con intención de traspaso han pasado de 22 el año pasado a 32 este y los emprendimientos sin traspaso materializados de quince a once.

Gago ha recordado que la puesta en marcha de esa iniciativa pionera ha sido la de "garantizar la continuidad del tejido económico local y apoyar el emprendimiento".

Ana Vallejo ha dado las cifras de la actividad en lo que va de año y ha destacado la fuerte presencia del emprendimiento femenino. También ha hecho hincapié en que ya se han firmado y materializado siete traspasos efectivos, cuatro de establecimientos de hostelería, uno de una academia de formación, otro de un comercio en el centro urbano y por último un kiosco emblemático de la ciudad. A esas cifras hay que añadir que actualmente existen once negocios en fase de traspaso y se prevé que entre mediados de agosto y principios de septiembre abran sus puertas cuatro negocios más, alcanzando los quince traspasos materializados en todo el año 2025.

Un modelo de mediación activa, integral y cercana

Por su parte, David Gago ha querido subrayar el valor de la puesta en marcha de la Oficina de Relevo Generacional como un "instrumento de cohesión social, colaboración e innovación comercial" a través de la red Zamora Colabora. El servicio no solo opera desde su sede en el Centro de Información Juvenil, sino que funciona como una oficina móvil y de mediación activa que acude directamente a las empresas, comercios, entidades bancarias y polígonos industriales.

Responsables de la oficina, a las puertas de su ubicación, en el Centro de Información Juvenil. / José Luis Fernández (Archivo)

Asimismo, la oficina realiza una labor clave en la atención a colectivos vulnerables y personas migrantes, facilitando la adaptación burocrática para la apertura de nuevos comercios y la generación de sinergias locales.

Por su parte, la presidenta de Tradecyl ha enfatizado que el relevo generacional responde a un compromiso tanto económico y territorial como social y emocional. Durante su intervención, ha explicado que la metodología de trabajo abarca un acompañamiento integral que incluye validación de la idea de negocio y elaboración del plan de empresa, asesoramiento y guía en la tramitación administrativa inicial, orientación para el acceso a ayudas y subvenciones, acciones formativas y talleres de fomento del emprendimiento, así como la difusión y colaboración con centros educativos y de Formación Profesional para conectar a nuevos titulados con negocios en fase de traspaso.

La responsable de la oficina se encarga personalmente de informar a quienes tienen intención de echar el cierre y bajar la persiana definitivamente por jubilación, tratándoles de motivarles y darles la opción de que ese negocio de toda la vida siga adelante con un traspaso. Se le invita a dar esa segunda vida con apoyo de la oficina, desde la que se dan unas garantías y una seguridad en lo relativo al traspaso.

Desde la oficina también tratan de que existan sinergias entre los nuevos negocios y los traspasados impulsados a través de ese servicio municipal y consecuencia de ello es algunas promociones conjuntas que han realizado esos comercios de distintos sectores, como una de Semana Santa que "funcionó bastante bien". La encargada de la oficina ofrece también a los emprendedores mediación y asesoramiento en aspectos como los espacios, precios o necesidades.