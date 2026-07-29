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Alerta amarilla en Zamora por calor extremo y riesgo de incendios: estas son las horas críticas
Se prevé que las temperaturas en la Meseta de Zamora lleguen hoy miércoles a los 38 grados, activando un aviso de nivel bajo pero que requiere precaución
A.B.G.
Zamora afronta este miércoles 29 de julio una jornada marcada por el calor. La previsión meteorológica mantiene activado un aviso por temperaturas máximas en la Meseta de Zamora, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados y la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León declaró, ayer martes, la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad para los días 28, 29, 30 y 31 de julio de 2026, entrando en vigor a las 00.00 horas del martes 28 de julio y permaneciendo activa hasta las 23.59 horas del viernes 31 de julio de 2026.
Durante la jornada del miércoles 29 el periodo de mayor riesgo comenzará a las 13.00 horas y se prolongará hasta las 20.59 horas, coincidiendo con las horas centrales y primeras horas de la tarde, cuando la exposición al calor puede resultar más peligrosa.
¿Qué zonas de Zamora están afectadas?
El aviso se concentra en la Meseta de Zamora, una amplia zona de la provincia en la que se espera que las temperaturas aumenten con rapidez a medida que avance el día.
La probabilidad de que se alcancen los valores previstos se sitúa entre el 40% y el 70%. El nivel de peligro establecido es bajo, aunque esto no significa que el calor no pueda afectar a la salud, especialmente después de varias horas de exposición.
Las horas más calurosas del día
Aunque las temperaturas comenzarán a subir desde la mañana, el episodio más intenso se espera entre el mediodía y el comienzo de la noche. Durante esas horas, permanecer al sol, practicar deporte o realizar trabajos físicos al aire libre puede aumentar el riesgo de sufrir deshidratación, agotamiento o un golpe de calor.
Los 38 grados previstos representan la temperatura máxima del aire, pero la sensación térmica puede variar según el viento, la humedad y la exposición directa al sol.
¿Qué significa que el nivel de peligro sea bajo?
El nivel de peligro bajo indica que el episodio no se encuentra entre los más extremos, pero requiere precaución. Las temperaturas previstas pueden afectar principalmente a las personas más vulnerables y a quienes permanezcan mucho tiempo en espacios exteriores.
Las personas mayores, los niños pequeños, quienes padecen enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre deben prestar especial atención a cualquier síntoma relacionado con el calor.
Dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas o confusión pueden ser señales de que el organismo está teniendo dificultades para regular su temperatura.
Cómo protegerse ante los 38 grados
Durante las horas de aviso conviene evitar la exposición prolongada al sol, reducir el ejercicio intenso y buscar lugares frescos o ventilados.
También es importante beber agua con frecuencia, incluso sin tener sed, utilizar ropa ligera y no dejar nunca a personas o animales dentro de un vehículo estacionado.
Las viviendas pueden ventilarse a primera hora de la mañana y durante la noche. En las horas más calurosas, cerrar persianas y ventanas ayuda a impedir que entre el aire caliente.
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