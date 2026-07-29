Más de 1.400 zamoranos se benefician de las ayudas de alquiler de la Junta

La Junta de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de vivienda correspondiente al año 2025 en la provincia de Zamora, que permitirá beneficiar a 1.464 personas y familias con una inversión de 3,3 millones de euros. Estas ayudas tienen como finalidad facilitar el acceso y el mantenimiento de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso a personas con recursos económicos limitados, "contribuyendo a garantizar el acceso a una vivienda digna", subrayan desde la administración regional.

La convocatoria, que inicialmente contaba con una dotación económica de 27,58 millones de euros para el conjunto de Castilla y León, fue ampliada posteriormente con 26,35 millones adicionales hasta alcanzar un presupuesto final de 53.93 millones de euros. Este incremento presupuestario ha permitido atender la totalidad de los expedientes favorables presentados en la comunidad y, por quinto año consecutivo, evitar la existencia de lista de reserva.

Cerca de 1.500 subvenciones en Zamora

En la provincia de Zamora, la resolución contempla la concesión de 1.464 subvenciones, por un importe global de 3,3 millones de euros, lo que supone un importante respaldo para facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en alquiler de las personas y familias zamoranas que reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria. La ayuda financia, con carácter general, el 50% de la renta mensual del alquiler, porcentaje que se incrementa hasta el 60% para los jóvenes menores de 36 años y que puede alcanzar el 75% en el caso de jóvenes residentes en municipios del medio rural y de personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

La resolución de esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, las personas beneficiarias recibirán una notificación informándoles de la concesión de la ayuda y del próximo abono de la subvención. La información también podrá consultarse en el Servicio Territorial de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Zamora, a través del teléfono 012 y en los canales de atención al ciudadano de la Junta de Castilla y León.

La administración regional mantiene así su compromiso "con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre los colectivos con mayores dificultades económicas, al tiempo que impulsa medidas que contribuyen a reforzar la cohesión territorial y favorecer la fijación de población en el medio rural".

Las subvenciones al alquiler constituyen una de las principales líneas de actuación de la Junta en materia de vivienda y forman parte de una estrategia orientada a mejorar el acceso a una vivienda asequible, promover la emancipación de los jóvenes y ofrecer apoyo a las familias con menores recursos.