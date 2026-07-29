Los más de 1.400 alumnos zamoranos que participan este verano en Conciliamos tendrán servicio hasta septiembre

Más de 1.400 menores zamoranos participan este verano en el programa Conciliamos, que pone en marcha la Junta de Castilla y León par ayudar a las familias a poder compatibilizar la jornada laboral con las fechas de vacaciones escolares.

Una de las novedades de esta edición es que el servicio se prolongará hasta septiembre, justo un día antes de que arranque el curso 2026-2027, el 9 de ese mes. “Esta medida permite a los padres tener mayor holgura y facilidad a la hora de conciliar la vida familiar y laboral”, destaca el delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada.

En total, son 28 centros educativos los que ofertan este servicio en toda la provincia. En la capital se trata de los colegios Alejandro Casona, donde se atienden a alumnos con necesidades educativas especiales, Juan XXIII y Sancho II.

El delegado territorial, Fernando Prada, visita el CEIP Sancho Il de Zamora con motivo del programa 'Conciliamos en verano 2026'. / Victor Garrido

Precisamente, Prada ha visitado a los 393 alumnos que participan en este programa en este último colegio, acompañado por la gerente de Servicios Sociales, Sara Fernández.

Por toda la provincia

Otras de las localidades zamoranas que cuentan con este servicio de apoyo a las familias son Morales del Vino, Toro, Benavente, Moraleja del Vino, Fuentalapeña, Fuentasaúco, Tábara, Ferreras de Abajo o la comarca de Sanabria. “Algunos de los centros tienen menos de diez alumnos y este servicio, además, se convierte en una fuente económica para los municipios más pequeños, donde los monitores son contratados en este ámbito municipal”, señala Prada.

El programa Conciliamos Verano cuenta con la colaboración de los ayuntamientos donde se realiza la actividad y tiene como objetivo facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar mediante una atención lúdica especializada a los menores. “Son actividades muy sencillas, donde los niños se divierten, alejados de lo que son las habituales clases lectivas. Todos están atendidos debidamente y pasan una mañana de convivencia con niños de su edad, compartiendo actividades lúdicas, deportivas o culturales, haciendo manualidades, leyendo cuentos o jugando en el patio”, pone como ejemplos el delegado territorial de la Junta.

Hasta los doce años

Conciliamos está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los tres y los doce años, aunque pueden participar alumnos de hasta catorce años con necesidades educativas especiales de apoyo educativo escolarizados en centros ordinarios de Educación Primaria. Asimismo, también pueden beneficiarse del programa menores de otras nacionalidades inmersos en programas de acogida temporal en familias.

El delegado territorial, Fernando Prada. / Victor Garrido

Fernando Prada destaca que “el éxito de esta iniciativa no es fruto de un solo día, sino de un esfuerzo continuado que se refleja en los datos, ya que en 2023 el programa sumó un total de 1.901 asistentes en todos sus periodos y el pasado año alcanzó los 2.842 asistentes, pues es un servicio que desde hace años se ofrece durante las vacaciones escolares de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano”, detalla.

Los mismos precios desde 2013

Sobre los precios, también subraya que están congelados desde 2013, con precios que van desde la gratuidad total para aquellas familias con rentas inferiores a los 9.000 euros hasta cuatro euros para las rentas hasta 18.000 euros y seis a partir de esa cantidad. “Se aplican una serie de bonificaciones en función de familia numerosa y demás circunstancias”, añade Prada.

En esta primera fase de Conciliamos, que se desarrolla hasta el 31 julio, participan un total de 1.492 niños en las localidades de Arcenillas, Argujillo, Benavente, Bóveda de Toro, Camarzana de Tera, Casaseca de las Chanas, Corrales del Vino, Ferreras de Abajo, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Monfarracinos, Moraleja del Vino, Morales del Vino, El Perdigón, El Piñero, Puebla de Sanabria, Quiruelas de Vidriales, San Cristóbal de Entreviñas, Santa Cristina de la Polvorosa, Sanzoles, Tábara, Toro, Villalpando, Villanueva del Campo, Villaralbo y Zamora capital.