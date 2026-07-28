De Zamora a La Zarzuela con parada en Cambridge: «Felipe VI es un hombre muy cercano»

Todavía asimilando todo lo que ha vivido, Marta Gómez Rodríguez asegura haber disfrutado de una de las grandes experiencias de su vida tras regresar del viaje de las Becas Europa, que le ha llevado a recorrer las mejores universidades de diferentes países junto a compañeros de toda España. Los cuarenta y nueve estudiantes, ya que uno de los afortunados no pudo finalmente viajar, comenzaron su aventura en Madrid, donde fueron recibidos en la Universidad Francisco de Vitoria, promotora de estas becas junto al Banco Santander. Las primeras palabras que la zamorana apuntó en la libreta que les regalaron a todos para que registraran los detalles de su experiencia fueron las de las directoras del programa, Laura Llamas y María Torres. “A todos los lugares importantes hay que ir haciendo un viaje”, una frase que escribió “con toda la ilusión del mundo”, confiesa.

Las entidades del saber, la búsqueda de la verdad, la formación integral y el servicio a la sociedad fueron los cuatro pilares de la universidad sobre los que se les habló en este primer encuentro, antes de ir a la primera de las paradas de este periplo, la Universidad de Alcalá de Henares, donde pudieron hacerle todas las preguntas que quisieron a su rector, quien les habló de la historia de esta institución, haciendo un recorrido por todas sus estancias.

La zamorana (segunda por la derecha), en el Congreso de los Diputados. / Cedida

Antes de atravesar la frontera, también tuvieron tiempo de visitar el Congreso de los Diputados. “Nos explicaron todas las salas y la exdiputada Isabel Tocino nos dio una charla en la que nos puso los pies sobre la tierra y le pudimos preguntar un montón de cosas sobre la política española y europea. Además, nos dio muchos ánimos y aseguró que la juventud éramos la clave del futuro”, agradece.

Primer destino: Alemania

La primera parada internacional fue la Universidad de Heilderberg, en Alemania, en plena ola de calor, una ciudad llena de estudiantes que el grupo apenas conocía y que les sorprendió. Un autobús los trasladó después hasta Bruselas, uno de los destinos más esperados por la estudiante del IES María de Molina, debido a la carrera que iniciará en la Universidad de Salamanca en septiembre, Global Studies, donde se combina política internacional, economía y relaciones internacionales. “El Parlamento Europeo me encantó, además, nos dieron dos ponencias antiguos becas Europa, que estaban trabajando allí y en la Comisión Europea”, relata. Incluso pudieron ver en directo una sesión en el hemiciclo, “un lugar donde más lenguas se hablan, con una media de hasta 24 en un día”, asegura. “Solo tener un papel con mi nombre como visitante y una banderita de Europa fue increíble”, señala.

Foto de grupo en el Parlamento Europeo. / Cedida

Además de visitas, la agenda de esos días también incluía trabajo en equipo, cada uno con su monitor, para tratar temas como, en el caso de Bruselas, la democracia y paz mundial. También les dio tiempo a hacer turismo por la ciudad, al igual que hicieron en París, su siguiente parada en este viaje. Junto a la Torre Eiffel o el Louvre, también entraron en la Asamblea Nacional, donde un diputado de ascendencia latina les enseñó todas las estancias y les impartió una conferencia sobre la Revolución Francesa.

De turismo por París. / Cedida

“Conocí el sitio donde se sentaba Robespierre y estaba flipando, después de tantos años estudiante esta parte de la historia”, asegura. En el Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po, les recibió Arancha González Laya, que fue ministra de Asuntos Exteriores y subsecretaria general de la ONU. “Una charla muy interesante, donde nos estuvo hablando de Europa, China, Palestina, la OTAN o Estados Unidos, temas muy actuales que nos interesaban mucho y sobre los que nos dio su opinión”, resume.

Como en un libro de Harry Potter

“Cambridge fue el destino que más me gustó”, confiesa sobre la siguiente parada. La razón: conocer el lugar desde el que tiene tantos títulos de Inglés. Durmieron en el King´s College, “al más puro estilo Harry Potter”, compara. “Creo que fue el momento del viaje en el que todos nos dimos cuenta de la suerte que teníamos, permanentemente con la boca abierta”, considera.

Selfie en el comedor de Cambridge. / Cedida

Por su parte, las charlas en la Universidad de Londres, su siguiente destino, versaron sobre aspectos tan diferentes como la elaboración de plásticos a través de algas o investigaciones sobre el comportamiento humano. Allí fue el momento de ponerse la camiseta de la selección española, pues coincidió con uno de los partidos del Mundial de Fútbol.

Especial recuerdo le quedará a su visita a la oficina más alta de Europa, de Palo Alto, donde se encontraron con antiguos becados que les hablaron de ciberseguridad y también de cómo podía ser una relación entre dos Becas Europa, ingeniero y médica, desde su propia experiencia. “Nos hablaron de la familia, del trabajo y del precio de tener que elegir. Fue una ponencia que nos gustó a todos, porque es verdad que tenemos grandes aspiraciones en el mundo laboral, pero también en el personal, y el equilibrio resulta complicado”, considera.

Haciendo el Camino

Tocaba ya regresar a España, pero haciendo parada en Santiago de Compostela, otra de las ciudades universitarias por méritos propios. “No ha sido mi destino favorito, pero sí el más especial”, confiesa. Y es que los integrantes de la Escuela de Liderazgo Universitario, a la que entrará a formar parte, hace cada dos años el Camino coincidiendo con la llegada de los becados de cada año. Así que allí estuvieron juntos. “Fue un gran subidón, porque nos recibieron con aplausos”, recuerda. Eso les mitigó un poco la tristeza de pensar que la aventura se acababa, aunque les quedaba la sorpresa final en Madrid.

El grupo, en Santiago de Compostela. / Cedida

Las puertas de la Zarzuela se abrieron para Marta y el resto de sus compañeros como colofón de este largo viaje, donde les recibió Felipe VI, con quien, tras la foto oficial y dar la mano a cada uno, estuvieron charlando más de una hora. “Nos dio la enhorabuena y nos animó a que le hiciéramos preguntas con cualquier inquietud que tuviéramos”, explica. Todos querían tener ese privilegio y la zamorana fue una de las elegidas. “Le pregunté sobre qué creía que nos unía a los españoles por encima de nuestras diferencias y me respondió señalando como ejemplo a la selección española de fútbol, hablándonos después del pasado, sobre lo mal que había salido todo cuando no estuvimos unidos y que fue el deseo de esa unión lo que había hecho que fraguara, añadiendo también el valor de estar en Europa, donde hay tantas culturas y tradiciones diferentes”, detalla.

La experiencia universitaria de Felipe VI

Incluso hubo tiempo para que el monarca compartiera su propia experiencia como universitario, etapa que el grupo está a punto de descubrir. “Nos confesó que estudió Derecho, aunque no le apasionaba especialmente, pero que finalmente le encantó y continuó con Económicas, aunque le quedan cuatro asignaturas para terminar”, narra. “Nos fuimos todos con una sonrisa en la cara, después de hablar con el rey, que nos dio muchos consejos y nos animó un montón. Nos cayó a todos muy bien, es un hombre muy cercano”, asegura.

Marta Gómez saluda a Felipe VI. / Cedida

No fue un adiós para este grupo de becados tras este gran viaje, sino un hasta luego, ya que todos seguirán en contacto formando parte de la Escuela de Liderazgo Universitario. “Nos hemos cogido un gran cariño después de todo lo vivido, siendo cada uno tan diferente, apoyándonos y consiguiendo un equilibrio perfecto”, destaca.

La experiencia también le ha dado otra perspectiva para enfrentarse a su nueva etapa universitaria. “Ahora veo como un regalo el poder seguir estudiando, para enriquecerme y llegar a servir a la sociedad cono todo lo que aprenda”, aspira.