Programa completo de las fiestas de Pinilla en Zamora: actividades del 28 de julio al 2 de agosto.

El barrio zamorano de Pinilla continúa celebrando sus fiestas con un amplio programa dirigido a públicos de todas las edades. Hinchables, juegos infantiles, campeonatos deportivos, música, una batucada, una macrodiscoteca y actividades acuáticas protagonizan la programación desde el martes 28 de julio hasta el domingo 2 de agosto.

Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos del barrio, como la calle Dornajo, la calle Cantón, el frontón de Pinilla, la calle Amor de Dios y la Fuente de los Compadres.

Fiestas de Pinilla (Zamora), 2026 / Cedida

Martes 28 de julio

La programación del martes comenzará a las 19.00 horas con la apertura de los hinchables, que permanecerán disponibles hasta las 21.00 horas en la calle Amor de Dios, en la zona de la recta del colegio o la calle Puentico.

También a las 19.00 horas se celebrarán juegos infantiles y una carrera de cintas en el mismo emplazamiento.

Miércoles 29 de julio

El miércoles arrancará a las 18.00 horas con un partido de fútbol 7 para niños de entre 7 y 11 años. Las personas interesadas deberán apuntarse previamente en el bar de la piscina del barrio. La actividad tendrá lugar en el campo de fútbol de Pinilla, situado en la calle Cantón.

Entre las 20.00 y las 22.00 horas habrá hinchables en la explanada de la calle Dornajo.

La jornada concluirá a las 22.00 horas con la actuación de cante flamenco de ‘La Keka’, también en la calle Dornajo.

Jueves 30 de julio

Los hinchables volverán a instalarse el jueves entre las 19.00 y las 21.00 horas en la explanada de la calle Dornajo.

A las 19.00 horas comenzará una búsqueda del tesoro en la calle Amor de Dios, en el tramo comprendido entre el parque del colegio Santísima Trinidad y la calle Puentico.

El frontón de Pinilla acogerá a las 20.30 horas una competición de frontenis.

La fiesta continuará a partir de las 23.00 horas con la discomóvil La Zona, que animará la explanada de la calle Dornajo.

Viernes 31 de julio

El viernes, a las 18.00 horas, se disputará un partido de fútbol para niños de entre 5 y 6 años. Las inscripciones se realizarán en el bar de la piscina del barrio y la actividad tendrá lugar en el campo de fútbol de Pinilla, en la calle Cantón.

Desde las 18.00 hasta las 20.00 horas habrá nuevamente hinchables en la calle Dornajo.

A las 20.30 horas, una batucada partirá de la explanada de la calle Dornajo y recorrerá el barrio hasta llegar a la gran cucaña de la calle Cañizal, situada detrás de la gasolinera de Pinilla.

La jornada finalizará a las 23.00 horas con una sesión musical protagonizada por DJ Marcos Blanco y DJ Yeray en la explanada de la calle Dornajo.

Sábado 1 de agosto

El sábado será una de las jornadas con mayor número de actividades. A las 16.00 horas comenzará un torneo de tute organizado por el Bar Tropical, situado en la calle Salamanca. Las inscripciones podrán realizarse en el establecimiento hasta las 14.30 horas del mismo día.

A las 16.30 horas se celebrarán los partidos por el primer y el cuarto puesto del torneo de fútbol en el campo de Pinilla, situado en la calle Cantón.

A las 17.30 horas, el Bar Manantial organizará un torneo de diana por parejas y a ciegas. La competición tendrá lugar en el establecimiento, ubicado en la calle Dornajo, y será necesario inscribirse antes de las 14.30 horas.

Los hinchables permanecerán abiertos entre las 19.00 y las 21.00 horas en la explanada de la calle Dornajo.

A las 19.30 horas se disputará la final del torneo de fútbol en el campo de fútbol de Pinilla.

El frontón de Pinilla acogerá a las 20.30 horas una exhibición de pelota a mano.

La jornada terminará a las 23.00 horas con la macrodiscoteca La Zona en la explanada de la calle Dornajo, donde también se celebrará un concurso de disfraces.

Domingo 2 de agosto

El último día de las fiestas comenzará temprano. A las 7.00 horas se celebrará un concurso de pesca en la Fuente de los Compadres.

A las 12.00 horas, la calle Cantón será escenario de juegos infantiles de agua y un concurso de dibujos.

Las fiestas de Pinilla se despedirán entre las 18.00 y las 20.00 horas con hinchables de agua y espuma, bajo el lema «Salta y sé feliz», en la calle Cantón, junto a las piscinas.

De esta manera, el barrio de Pinilla afronta la recta final de sus celebraciones con seis días de propuestas deportivas, musicales y familiares, concebidas para reunir a vecinos y visitantes y llenar de ambiente las calles del barrio zamorano.