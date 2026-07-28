¿Cuándo se podrá utilizar la piscina mediana de la Sindical de Zamora? Más de media campaña cerrada

La piscina Sindical ha abierto esta campaña sin el vaso mediano abierto y así se va a pasar más de media temporada estival de baño. Ello pese a que se trata, de las cuatro piscinas del complejo, de la que más aceptación tiene por parte de los usuarios infantiles y que igualmente es utilizada por personas mayores para realizar ejercicios en el agua.

El retraso en la tramitación y cuestiones burocráticas han impedido realizar las obras que eran necesarias en esa piscina antes de su reapertura. De hecho, esos trabajos que son imprescindibles para volver a llenar de agua ese vaso de baño aún no han comenzado, aunque ya están adjudicados y se han realizado por parte de la empresa inspecciones previas de cara al inicio de la actuación.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander Alonso, ha asegurado que aunque la idea inicial abrirla al inicio de la temporada de baño, los trámites administrativos no lo han hecho posible. Para poder acometer las obras ha sido necesario pedir primero presupuesto, luego realizar una modificación presupuestaria en pleno, posteriormente ha tenido que pasar un periodo de exposición pública para luego licitar y adjudicar la obra.

Plazos

Todo eso ha hecho que cuando a finales de junio se abrió la campaña de verano en la Sindical se hiciera sin las obras necesarias y sin poder usarse por ello ese vaso mediano. Ahora, la empresa adjudicataria ha comenzado a hacer la planificación previa a la firma del acta de replanteo y se espera que posiblemente esta misma semana puedan comenzar los trabajos. El plazo de ejecución de la actuación oscila entre las dos o tres semanas, por lo que resulta difícil que la piscina mediana de la Sindical pueda abrir antes de mediados de agosto, pese a que en la Concejalía confían en que los plazos previstos puedan acortarse y el ritmo de obras sea más ágil que lo contemplado en el contrato.

La piscina Sindical fue de las tres municipales de verano la última en abrir las instalaciones estivales, el pasado 26 de junio, mientras que será una de las dos que primer cierre. Eso es debido a la necesidad de acondicionarla antes de la apertura y después del cierre para adaptar el uso del vaso de medidas olímpicas a su uso el resto del año como piscina climatizada. Ese año se abrió el pasado 26 de julio y se cerrará el 13 de septiembre, tras permanecer abierta 81 jornadas este verano.

Por su parte, la piscina de Higueras cerrará en esa misma fecha y la del Tránsito, en el barrio de Los Bloques, será la que más tarde cierre, ya que el fin de la temporada en esa piscina está fijado para el domingo día 20 de septiembre.

Precios y horarios

Los precios este año se mantienen invariables y el coste de la entrada individual es de 0,51 euros la infantil (hasta 14 años) y de 1,32 euros la de adultos. Los abonos de quince baños cuestan 3,97 y 13,22 euros, respectivamente.

El horario de apertura en las tres piscinas municipales es ininterrumpido de once la mañana a nueve de la noche.