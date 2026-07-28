Pinilla impulsa su comercio con una jornada repleta de actividades para todas las edades

El barrio de Pinilla se prepara para vivir este sábado 1 de agosto una intensa jornada en la que el comercio de proximidad será el gran protagonista. Coincidiendo con la celebración de las fiestas del barrio, el Ayuntamiento de Zamora y la Asociación de Vecinos El Puentico han organizado la Fiesta del Comercio, una iniciativa que llevará a la calle puestos comerciales, artesanía, música en directo, actividades infantiles y una comida popular con el objetivo de atraer a vecinos y visitantes. El objetivo es reforzar el papel del comercio de proximidad y animar a los ciudadanos a realizar sus compras en los establecimientos del barrio.

La jornada se desarrollará entre las 11.00 y las 22.00 horas y tendrá como escenario principal la calle Morales, donde se instalarán entre quince y veinte puestos, cinco de ellos correspondientes a comercios del barrio y el resto de artesanía. A lo largo del día también habrá hinchables, pintacaras, conciertos y una comida popular cuya recaudación se destinará íntegramente a la asociación vecinal.

Durante la presentación del evento, el concejal de Promoción Económica, David Gago, explicó que esta cita da continuidad a la estrategia municipal para fortalecer el pequeño comercio en los distintos barrios de la ciudad. "Estas jornadas van en la línea de poner de relieve la importancia del comercio local y del comercio de proximidad para la vida de la ciudad y de nuestros barrios", afirmó.

El edil defendió que los pequeños establecimientos no solo cumplen una función económica, sino también social. "Son nuestros vecinos, mantienen vivas las calles y esos paisajes urbanos que son tan importantes para que una ciudad esté viva y activa", señaló, al tiempo que animó a la ciudadanía a seguir apostando por este modelo de consumo frente a las compras realizadas fuera del entorno más cercano.

Gago aseguró que las experiencias desarrolladas hasta ahora en zonas como Las Tres Cruces o la calle del Riego han dejado un balance positivo y adelantó que el Ayuntamiento de Zamora ya trabaja en nuevas acciones. «Estamos a disposición de cualquier asociación o grupo de comerciantes que quiera organizar una actividad de estas características», indicó. Además, avanzó que ya existen contactos con comerciantes de una de las principales calles del centro para organizar una nueva jornada en otoño y que otro barrio también ha mostrado su interés en sumarse a esta iniciativa durante sus fiestas patronales.

El concejal también hizo referencia a la evolución del empleo autónomo en la ciudad y destacó que los últimos datos reflejan la incorporación de 59 nuevos trabajadores autónomos durante los meses de mayo y junio. Aunque reconoció que esa evolución responde a múltiples factores, consideró que «el camino está marcado» y defendió que el apoyo al comercio, la hostelería y el emprendimiento debe seguir siendo una prioridad.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos El Puentico, Miguel Ángel Cepeda, agradeció al Ayuntamiento la apuesta por esta iniciativa y mostró su confianza en que la respuesta vecinal sea positiva. «Es la primera vez, al menos desde que estoy en la asociación, que se organiza un evento de este nivel en el barrio», destacó.

Cepeda explicó que la programación se ha diseñado para atraer público durante todo el día y aprovechar el ambiente de las fiestas. Además de los puestos comerciales y artesanos, habrá actuaciones musicales al mediodía y por la noche, el grupo local Margen Izquierda, formado por jóvenes del barrio, será el encargado de cerrar la jornada. «Hemos querido contar con ellos porque son chicos del barrio que están empezando y también queremos impulsar a la gente de aquí», señaló.

El representante vecinal reconoció que Pinilla dispone de un número reducido de comercios, pero considera que el barrio tiene potencial para crecer. «Hay mucha gente joven y mucha vida. Creo que es una buena zona para que la gente se anime a abrir nuevos negocios», afirmó. En este sentido, también valoró las actuaciones urbanísticas que se están ejecutando en la zona y aseguró que, por el momento, «Pinilla está contenta» con las inversiones previstas en parques, aceras y otros espacios públicos.

Para Cepeda, la próxima apertura de un gran supermercado supondrá además un importante refuerzo para la oferta comercial del barrio. «Vamos a tener prácticamente de todo sin necesidad de subir al centro», comentó.

Programa del Día del Comercio en Pinilla