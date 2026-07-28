LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala este domingo las gafas homologadas para contemplar el eclipse de sol

Zamora se prepara para mirar al cielo ante uno de los fenómenos astronómicos más extraordinarios que pueden contemplarse desde la Tierra. El próximo miércoles 12 de agosto tendrá lugar un eclipse total de sol, un acontecimiento histórico que permitirá observar cómo la luna oculta completamente el disco solar y transforma durante unos instantes la luz del día en una inesperada oscuridad.

Para que los zamoranos puedan disfrutar de esta experiencia con las máximas garantías de seguridad, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA distribuirá gratuitamente gafas homologadas para observar el eclipse con su edición del próximo domingo, 2 de agosto. Los lectores podrán conseguirlas al comprar el periódico en su punto de venta habitual, sin ningún coste añadido y hasta agotar existencias.

Las gafas son un obsequio del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora, que colabora de esta forma para que los vecinos y visitantes puedan contemplar con seguridad un fenómeno que situará a la provincia en el centro de todas las miradas.

Un eclipse que hará historia

La cita del 12 de agosto no será un eclipse cualquiera. El Instituto Geográfico Nacional señala que se tratará del primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. El último fenómeno de estas características pudo contemplarse desde algún punto de la península en 1912, mientras que el eclipse total de 1959 únicamente fue visible desde las islas Canarias.

La excepcionalidad de estos fenómenos se debe a que la franja desde la que puede observarse la totalidad es relativamente estrecha. Solo quienes se encuentren dentro de ella podrán ver cómo la luna cubre por completo la superficie visible del Sol. La provincia de Zamora se encuentra en una posición privilegiada para vivir esta experiencia, que coincidirá además con las últimas horas de la tarde y tendrá lugar poco antes de la puesta de sol.

Durante la fase de totalidad, el cielo se oscurecerá, descenderá la luminosidad y podrán apreciarse algunos de los efectos más espectaculares asociados a los eclipses, como la aparición de la corona solar alrededor de la silueta negra de la Luna. Será un momento muy breve dentro de un fenómeno que, en su recorrido completo por el planeta, se prolongará durante algo menos de cuatro horas y media.

El eclipse atraerá previsiblemente a miles de aficionados a la astronomía, turistas y curiosos, que buscarán lugares despejados y con una buena visibilidad hacia el horizonte. Pero para contemplarlo correctamente será imprescindible adoptar medidas de protección.

Por qué no sirven unas gafas de sol

Mirar directamente al sol sin una protección adecuada puede provocar lesiones graves en los ojos, incluso aunque la sensación de deslumbramiento disminuya a medida que la Luna vaya cubriendo el disco solar. La radiación continúa siendo peligrosa durante las fases parciales y el daño puede producirse sin que la persona sienta dolor de manera inmediata.

Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria, con independencia de que sus cristales sean muy oscuros. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir la norma internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para la observación directa del Sol.

Antes de utilizarlas, es recomendable comprobar que las gafas no estén rayadas, perforadas o deterioradas. También deben seguirse las instrucciones impresas en ellas y supervisar especialmente a los niños. Las gafas se colocan antes de dirigir la mirada hacia el Sol y no deben retirarse hasta haber apartado nuevamente la vista. Tampoco deben combinarse con prismáticos, telescopios o cámaras sin filtros solares específicos instalados correctamente en la parte frontal del instrumento.

Gratis con el periódico del domingo

Con esta iniciativa, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA quiere acompañar a sus lectores ante una cita irrepetible y facilitarles uno de los elementos imprescindibles para vivirla con seguridad.

Este domingo 2 de agosto, cada ejemplar del periódico incluirá unas gafas homologadas para la observación solar, completamente gratis y gracias al Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora.

Una oportunidad para comenzar a prepararse ante una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva de la provincia. El 12 de agosto, Zamora mirará al cielo. Y este domingo, las gafas para contemplar la historia estarán con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.