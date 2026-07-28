Jóvenes fotógrafos retratan la esencia de Zamora en "Fauna urbana"

Recovecos, detalles, perspectivas... que, a diario nos pasan desapercibidos, son los protagonistas de "Fauna urbana", la exposición de fotografía que se puede visitar en la sala de la Alhóndiga de Zamora. Una forma distinta de contemplar la ciudad, en concreto desde el objetivo de los alumnos del curso de iniciación a la fotografía que promueve la Concejalía de Juventud del ayuntamiento durante la temporada estival.

"Queremos que cuando la gente se pare a ver las imágenes, diga: ¡hombre, esto es Zamora!", comenta el profesor del taller, Jesús Gaspar, quien subraya que el nombre no es casual. Tal y como recoge el texto que acompaña a la exposición, "Fauna urbana" hace referencia a aquello que define la personalidad de un lugar.

Cuando se comenta la palabra fauna se suele pensar en el "Conjunto de los animales de un país, región o medio determinados", que es la primera definición que se encuentra en el Diccionario de la Lengua Española. No obstante, si se logra mantener la capacidad de concentración unos instantes más, se encontrará la tercera definición que dice lo siguiente: conjunto o tipo de gente caracterizada por tener un comportamiento común y frecuentar el mismo ambiente.

Así pues, tal y como reza en el cartel, la exposición fotográfica "no describe una comunidad de animales cualquiera o un núcleo urbano al azar, sino que es el cúmulo de rincones, perspectivas y personajes que trazan la identidad de Zamora".

Contemplación en la que a través de las imágenes se comprende que "cada piedra, silueta y rayo de luz caracterizan nuestra ciudad, o, dicho en otras palabras, ilustran nuestra singular fauna urbana", indica la Rebeca Diez-Quijada Combarros, autora del texto del cartel.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 14 de agosto, es, por tanto, el resultado de varias semanas aprendiendo a mirar la ciudad con otros ojos porque, como en este caso, las imágenes no buscan retratar únicamente los espacios más conocidos de Zamora, sino esos detalles que la hacen reconocible. "Se fijan en detalles que quizás antes no se fijaban, en cosas pequeñas que cuando le sacas la foto, llama más la atención, y tú cuando lo ves dices, eso es Zamora", expresa Gaspar.

Escenario, además, privilegiado para los aficionados a la fotografía. "Da muchísimo juego. Es un sitio extraordinario, puedes exprimir imágenes muy, pero muy, espectaculares, la verdad", valora.

El interés mostrado por los participantes es otra de las notas positivas de esta primera edición del curso. El grupo formado por unos 15 jóvenes, de entre 16 y 25 años, ha destacado por su ilusión por aprender cuestiones técnicas relacionadas con la fotografía. Ilusión que ahora ven expuesta en una pared. "Para ellos es una satisfacción enorme", revela.

Éxito del primer grupo que tendrá continuidad del 3 al 14 de agosto con un segundo curso de iniciación a la fotografía, que ya cuenta con 14 alumnos inscritos. Sus trabajos sustituirán a los actuales dando la oportunidad al visitante de redescubrir Zamora a través de sus detalles.