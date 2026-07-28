Ingresa en Topas el joven que cometió robos en Carbajales de Alba y alteraba la convivencia

La ejecución de varias sentencias condenatorias ha llevado a Topas al joven de 21 años que cometió robos en su pueblo, Carbajales de Alba, y alteró la convivencia durante los últimos cuatro años, cuando tuvo el primer encontronazo con la justicia tras asaltar la casa de un expolicía nacional y robar uniformes con los que se haría vídeo que subió a redes sociales. Las causas que acumula por el asalto a casas, daños causados, por amenazas y por coacciones podrían sumar condenas de hasta seis años de reclusión en centro penitenciario.

El reciente arresto y traslado a Topas para cumplir tres años de prisión se deriva del incumplimiento de alguna de las sentencias que tenía en suspensión con la condición de no cometer nuevos delitos. El joven fue juzgado por última vez en enero de este año 2026, cuando la sección Penal del Tribunal de Instancia le condenó a un año de prisión por los daños causados en un trastero de un edificio de Zamora en el que se cobijaba para dormir con otros jóvenes. Para entonces estaba cumpliendo otra condena a trabajos en beneficio de la comunidad

La conducta agresiva del joven vecino, Lino R.J., consecuencia de su dependencia de las drogas, se convirtió en un auténtico problema de orden público para los vecinos y vecinas de la pequeña localidad de Tierra de Alba que se vieron obligados a denunciar los hechos protagonizados por aquel ante la guardia civil. Algunas personas llegaron a instalar alarmas en sus domicilios para protegerse de los robos que llevó a cabo durante un tiempo, hasta que llegó la primera condena.

El nivel de tensión se disparó hasta que se le mantuvo recluido en su propio domicilio para evitar que cometiera más delitos, tras acumular órdenes de alejamiento de su propio padre y de un vecino con el que la relación se enconó a base de causar daños en sus propiedades de residentes en Carbajales, delito por el que todavía no ha sido juzgado. La música alta, insultos por la ventana, el lanzamiento de excrementos y de objetos fueron denunciados por vecinos a la Guardia Civil y terminaron en manos de la justicia, aún hoy por resolver.

El pueblo respira con "tranquilidad, vivimos sin sobresaltos" desde que Lino está en la prisión, aunque lamenta el destino del joven y que no exista una solución, una respuesta de la Administración para que estas personas con problemas de adicción o mentales sean recogidas y tratadas por expertos, apuntan.