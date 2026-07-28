Hemeroteca | ¿Cuándo fue el primer eclipse solar total vivido en Zamora?

A la pandemia del coronavirus, la nevada de la borrasca Filomena o el apagón nacional, los zamoranos podrán apuntar a su ciclo vital otra "batallita" más que contar dentro de unos años: un eclipse solar total. Zamora está a punto de vivir otro de esos acontecimientos históricos que pocas veces se repiten, aunque en los últimos años los fenómenos extraordinarios hayan dejado de parecer tan extraños.

Pero para entender la magnitud del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, basta con tirar de hemeroteca local de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA y comprobar que las referencias a este hecho insólito solo aparecen una vez.

El último eclipse solar total visible desde Zamora tuvo lugar el 30 de agosto de 1905, por lo que cuando se produzca dentro de quince días habrán transcurrido casi 121 años.

Los otros eclipses que pasaron de largo de la provincia

Es cierto que ha habido eclipses totales más recientes que afectaron a España. El 28 de mayo de 1900 la franja cruzó la Península desde Portugal hacia el sureste, pero pasó bastante más al sur de Zamora, por Extremadura y Castilla-La Mancha. El 30 de agosto de 1905 fue total en Zamora y es el antecedente directo del eclipse de 2026. Y el 17 de abril de 1912 se produjo un "eclipse híbrido", prácticamente total durante unas décimas de segundo, cuya estrechísima franja atravesó Galicia, León y Asturias, pero no Zamora.

Por tanto, hablando de Zamora capital y de buena parte de la provincia, el primer y único precedente tuvo lugar el 30 de agosto de 1905. El anterior eclipse total visible desde el terruño habría que buscarlo bastante más atrás en los registros históricos, pero los conocidos eclipses españoles de 1870 y 1900 no atravesaron Zamora.

Así lo contó EL CORREO DE ZAMORA: un anteojo, muchos forasteros y un chaparrón

El diario tradicionalista de aquella época, EL CORREO DE ZAMORA, reflejó la ocultación total del sol desde distintos enfoques, con notas que llegaban desde Burgos, Madrid, San Sebastián o el propio Observatorio en las que se aprecia el cariz desacostumbrado de este fenómeno.

Así, conforme al texto, para el estudio del eclipse apenas se emplearon "dos cinatoriales y un anteojo". Además, se pudieron extraer los primeros datos e impresiones: las bandas de sombra fueron "perfectas", al comenzar había 26 grados al sol y durante "la fase mayor" fue de 18, Venus se dejó ver durante veinte minutos y, además, importante, "se sacaron fotografías de las distintas fases".

En Burgos aparcaron "muchísimos trenes" que llevaban "gran número de forasteros" y también llegaron muchos automóviles. Tanta fue la "concurrencia" que en la plaza los ciudadanos desayunaban al aire libre "por faltarles fondas donde colocarse" mientras aguardaban la salida del sol "con los cristales en las manos". Sin embargo, el cielo encapotado nubló la experiencia y el sol "no se vio más que a ligeros intervalos" que hicieron que la gente se fuera marchando "bastante disgustada". El relato no tiene desperdicio: "Muchos de los forasteros rabiaban contra los astrónomos echándoles la culpa de que el cielo estuviera encapotado. La decepción ha sido grande. El dinero gastado no ha sido poco. Total para no ver nada. En Madrid sin gastar lo hemos visto mejor".

En San Sebastián, con un paseo de la Concha abarrotado, la cosa fue mejor, aunque un fuerte chaparrón disolvió a la multitud. De igual modo, en Madrid, lo presenció un "gentío inmenso" entre el que se colaron varios individuos disfrazados con trajes de astrónomos que fueron detenidos y más tarde puestos en libertad.