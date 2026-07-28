Las finanzas, sin secretos para los estudiantes zamoranos

Un total de 26 alumnos zamoranos han participado este curso en la iniciativa “Finanzas para jóvenes”, puesta en marcha por CaixaBank, con el objetivo de introducir a los estudiantes en la cultura financiera. Los talleres se han impartido en el IES Universidad Laboral, donde los han recibido un grupo de ocho jóvenes, mientras que el CEO Coreses ha participado en tres talleres para un total de 18 estudiantes.

Este programa ha sido posible gracias a voluntariado de CaixaBank, la Junta de Castilla y León y el Instituto de Estudios Financieros. En la comunidad, se han formado gracias a esta iniciativa a un total de 1.336 alumnos de 4º de la ESO a través 146 talleres impartidos en 34 centros educativos, con la implicación de 43 voluntarios.

Herramientas para gestión responsable

El programa tiene como objetivo “fomentar la educación financiera entre los adolescentes, dotándolos de las herramientas necesarias para una gestión responsable de sus finanzas personales”, se explica desde la organización. Los voluntarios reciben una formación previa impartida por el Instituto de Estudios Financieros, que incluye recursos pedagógicos y una metodología didáctica adaptada a estudiantes de secundaria.

El contenido del programa se articula en torno a cuatro bloques temáticos. De esta manera, los alumnos aprenden a administrar su dinero, haciendo presupuestos domésticos, planificando gastos y controlando los desembolsos cotidianos. También conocen los tipos de deuda y el consumo responsable y cómo realizar una inversión inteligente, teniendo en cuenta el riesgo y la rentabilidad. Por último, se les enseña finanzas para la vida, para tomar decisiones financieras en función de los objetivos personales.

A nivel nacional, durante este curso académico se han impartido un total de 1.903 talleres en 395 centros educativos de once comunidades autónomas, alcanzando a un total de 18.198 alumnos de 4º de ESO, gracias a la implicación de 291 voluntarios de CaixaBank.

Los tres implicados

Desde el año 2008, el Instituto de Estudios Financieros desarrolla proyectos de educación financiera básica a nivel nacional y europeo, dirigidos al conjunto de la sociedad. Además, es miembro colaborador del Plan de Educación Financiera promovido por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de otros foros internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y Asociación Europea de Formación en Servicios Bancarios y Financieros.

Como parte de su modelo de banca sostenible, CaixaBank está comprometida con la mejora de la cultura financiera de clientes y sociedad en general. “Este compromiso se traduce en la promoción del conocimiento financiero mediante contenidos neutros, independientes y de calidad, que faciliten decisiones responsables sobre la economía personal y familiar”, defienden.

Por último, el voluntariado CaixaBank tiene una trayectoria de más de veinte años y está formado por empleados y exempleados del Grupo CaixaBank y de la Fundación La Caixa, así como amigos, familiares, clientes de CaixaBank y todas aquellas personas que quieran participar en actividades solidarias.

Gracias al trabajo conjunto con alrededor de 2.500 entidades sociales y fruto de la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, este programa ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España, mediante actividades relacionadas con la educación, la digitalización, el acompañamiento a personas vulnerables y el medioambiente, entre otras.