Tradición
Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia
El grupo participó en el 60 Festival Internacional de Zagreb
El grupo de Coros y Danzas Doña Urraca aprovecha el verano no para descansar, sino para seguir promocionando el folclore zamorano por diferentes lugares, también más allá de las fronteras. Su última participación ha sido en el Festival Internacional de Folclore de Zagreb, capital de Croacia, que celebraba su sexagésima edición.
Se trata de uno de los encuentros de cultura tradicional más importantes del panorama internacional que ha sido bien aprovechado por el grupo zamorano.
Durante los diez días que han estado en el país, han aprovechado a visitar varias ciudades, como Split, Trogir o Kâstela. Los últimos cuatro días estuvieron en la capital croata.
Bailes de todo el mundo
Allí compartieron escenario con grupos de otros países, como Taiwán, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Italia, República Checa, Bosnia, Macedonia, además de numerosos grupos nacionales. Una manera de mostrar la riqueza de las danzas, música y patrimonio cultural de todos los rincones del mundo.
Para el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, “representar con orgullo a nuestra ciudad todos los veranos en otros países y ejercer como embajadores de la cultura y las tradiciones de Zamora más allá de nuestras fronteras, es un placer, y así llevamos muchos años, ya que nuestros bailes han llegado a Canadá, Taiwán, Colombia, México, Cuba, Brasil, y casi a toda Europa”, subrayan.
Después de este viaje internacional, el grupo zamorano se centrará durante el mes de agosto en su tradicional gira, que les lleva por todos los rincones de la provincia.
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