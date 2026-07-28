Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Fiscalía pide tres años de cárcel a un empresario zamorano por defraudar tres millones al Ministerio de IndustriaDe Zamora a La Zarzuela con parada en Cambridge: «Felipe VI es un hombre muy cercano»El CIFP Ciudad de Zamora impulsa la innovación en FP con un restaurante inmersivo único en Castilla y LeónZamora declara la alerta por riesgo extremo de incendios del 28 al 31 de julio
instagramlinkedin

Tradición

Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia

El grupo participó en el 60 Festival Internacional de Zagreb

El grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, en una actuación en plena calle

El grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, en una actuación en plena calle / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

El grupo de Coros y Danzas Doña Urraca aprovecha el verano no para descansar, sino para seguir promocionando el folclore zamorano por diferentes lugares, también más allá de las fronteras. Su última participación ha sido en el Festival Internacional de Folclore de Zagreb, capital de Croacia, que celebraba su sexagésima edición.

Durante su actuación en el festival de Croacia.

Durante su actuación en el festival de Croacia. / Cedida

Se trata de uno de los encuentros de cultura tradicional más importantes del panorama internacional que ha sido bien aprovechado por el grupo zamorano.

El grupo zamorano, haciendo turismo.

El grupo zamorano, haciendo turismo. / Cedida

Durante los diez días que han estado en el país, han aprovechado a visitar varias ciudades, como Split, Trogir o Kâstela. Los últimos cuatro días estuvieron en la capital croata.

Bailes de todo el mundo

Allí compartieron escenario con grupos de otros países, como Taiwán, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Italia, República Checa, Bosnia, Macedonia, además de numerosos grupos nacionales. Una manera de mostrar la riqueza de las danzas, música y patrimonio cultural de todos los rincones del mundo.

Posado de todo el grupo.

Posado de todo el grupo. / Cedida

Para el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca, “representar con orgullo a nuestra ciudad todos los veranos en otros países y ejercer como embajadores de la cultura y las tradiciones de Zamora más allá de nuestras fronteras, es un placer, y así llevamos muchos años, ya que nuestros bailes han llegado a Canadá, Taiwán, Colombia, México, Cuba, Brasil, y casi a toda Europa”, subrayan.

Noticias relacionadas y más

Actuación del grupo de Coros y Danzas Doña Urraca.

Actuación del grupo de Coros y Danzas Doña Urraca. / Cedida

Después de este viaje internacional, el grupo zamorano se centrará durante el mes de agosto en su tradicional gira, que les lleva por todos los rincones de la provincia.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La muerte al sol de un perro atado cuesta un año de cárcel al dueño y la prohibición durante dos años de tener o trabajar con animales
  2. Evacuados otros siete municipios del Valle del Tiétar por el avance del incendio de Burgohondo
  3. Extraño hallazgo en Zamora: una urna funeraria aparece en una parada de autobús
  4. Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
  5. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  6. Tres grados universitarios de la Escuela Politécnica de Zamora ya no tienen plazas libres
  7. Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques
  8. Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora: 'Quiero proyectos ambiciosos, conjuntos y que generen ilusión

Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia

Doña Urraca lleva el folclore zamorano hasta Croacia

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala este domingo las gafas homologadas para contemplar el eclipse de sol

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA regala este domingo las gafas homologadas para contemplar el eclipse de sol

David Gago sobre su candidatura a la alcaldía de Zamora: "Tenemos un proyecto visible y reconocido"

El Consultivo busca letrado para su sede de Zamora y hace balance del primer semestre del año

Programa completo de las fiestas de Pinilla en Zamora: actividades del 28 de julio al 2 de agosto

¿Cuándo se podrá utilizar la piscina mediana de la Sindical de Zamora? Más de media campaña cerrada

Pinilla impulsa su comercio con una jornada repleta de actividades para todas las edades

El CIFP Ciudad de Zamora impulsa la innovación en FP con un restaurante inmersivo único en Castilla y León

El CIFP Ciudad de Zamora impulsa la innovación en FP con un restaurante inmersivo único en Castilla y León
Tracking Pixel Contents