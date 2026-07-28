El deterioro del barrio de Cabañales de Zamora llega al pleno municipal

Vecinos del barrio de Cabañales, en la margen izquierda del río Duero, han mostrado su malestar por el estado de algunas aceras, el pavimento y parte del mobiliario urbano de este barrio zamorano. De la situación se ha hecho eco el partido Zamora Sí, que llevará el asunto al pleno municipal de este mes a través de una moción en la que reclaman mejoras para el barrio.

La iniciativa, según ha informado el partido zamoranista, nace del trabajo realizado sobre el terreno por la formación, que recientemente recorrió distintos espacios del barrio y mantuvo un encuentro con la asociación de vecinos Belén para conocer de primera mano las principales necesidades de la zona.

Uno de los ejes principales de la moción será la renovación de la acera de la calle Cabañales, cuyo pavimento presenta un importante deterioro debido al levantamiento de las baldosas provocado por las raíces del arbolado. Esta situación dificulta el tránsito peatonal y supone un riesgo para la seguridad, especialmente para las personas mayores, las personas con movilidad reducida y las familias con carritos infantiles, por lo que Zamora Sí considera prioritaria una actuación integral que garantice unas condiciones adecuadas de accesibilidad y seguridad, según ha expuesto la formación en un comunicado.

Tramo del paseo fluvial en mal estado. / Cedida

Otro de los aspectos fundamentales de la iniciativa será la mejora del paseo fluvial de la margen izquierda, donde la formación propondrá adecuar el firme del paso bajo el puente para garantizar un itinerario peatonal accesible y seguro. Durante la visita se comprobó que este tramo presenta un pavimento formado por cantos rodados de gran tamaño que dificulta el paso y limita su utilización por parte de personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, familias con carritos infantiles o personas mayores.

De los parques infantiles a los biosaludables

La moción incluirá asimismo otras actuaciones relacionadas con la reparación de los desperfectos que aún permanecen tras las crecidas del Duero, la mejora de la seguridad del paseo fluvial mediante la instalación de elementos de protección en las zonas con mayor desnivel, el refuerzo del mantenimiento de las zonas verdes y del arbolado, la mejora de los parques infantiles y de los espacios biosaludables, la dotación de servicios básicos en el área de autocaravanas y el estudio de soluciones para los problemas de malos olores procedentes de la red de saneamiento.

Una papelera del paseo fluvial de la margen izquierda. / Cedida

El portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, señala que los vecinos de Cabañales no reclaman actuaciones extraordinarias, sino "un mantenimiento constante que garantice que calles, paseos y espacios públicos sean seguros y accesibles para todos". Agrega que la calidad de vida de un barrio no depende únicamente de grandes proyectos puntuales, sino de que el Ayuntamiento responda "con agilidad a los problemas cotidianos" y conserve adecuadamente lo que ya existe.

Por su parte, la concejala de la misma formación Rocío Ferrero destaca que las propuestas que llevan al pleno son "fruto de escuchar a los vecinos" y de comprobar sobre el terreno aquellas actuaciones que pueden mejorar el barrio. Se trata de "medidas realistas que contribuirán a hacer de Cabañales un barrio más accesible, más seguro y mejor conservado", declara.