David Gago sobre su candidatura a la alcaldía de Zamora: "Tenemos un proyecto visible y reconocido"

"Tenemos un proyecto visible y reconocido, que no tenemos que andar pregonando a los cuatro vientos porque se hace en el día a día y la gente lo reconoce". Con este mensaje, el primer teniente de alcalde de Zamora y secretario general de la Agrupación Local del PSOE, David Gago, defendió el trabajo realizado por los socialistas en el ayuntamiento de la capital y confirmó que concurrirá a las primarias con las que el partido elegirá a su candidato a la alcaldía para las próximas elecciones municipales que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

"Es obvio, soy el secretario general de la agrupación local de Zamora. Hace ocho años cuando empezamos este camino, el objetivo era estabilizar el partido y trazar una línea de trabajo clara que nos permitiese transformar la vida de nuestros vecinos y trabajar por Zamora y ahí estamos", pronunció Gago.

"Siempre me he sentido apoyado y respaldado por mi partido y por la militancia", añadió Gago en respuesta a las declaraciones del secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, quién públicamente ha expresado el "honor" que supone contar con David Gago como portavoz socialista y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, ya que "ha proporcionado un impulso de aire fresco y de ilusión" al consistorio.

No obstante, el socialista recordó que el proceso interno todavía no ha comenzado y que será la militancia la que decida quién encabezará la candidatura. "Hay que cumplir lo que marcan los estatutos de mi partido, en el cual establece un periodo y un mecanismo de elección de candidatos, absolutamente democrático en el cual cualquier militante se puede presentar", matizó. Proceso de Primarias que se abrirá en el mes de septiembre. De este modo, en el caso de que hubiera más de una candidatura, la militancia debería decidir cuál es la persona elegida.

"Presentaré mi candidatura para esas primarias, es algo ya conocido", reiteró. No obstante, insistió en que "no se puede dar por hecho" quién será el candidato hasta que concluya un procedimiento que calificó de "absolutamente democrático". En este sentido, confirmó que preferiría no tener rival en el proceso. "No me gustaría que haya rival, de lo contrario sería una falsa modestia porque entiendo que si no hay rivales, es que hay un sentimiento muy mayoritario del conjunto de la militancia de que lo que quieren es que se siga un camino", apreció. Sin embargo, en el caso de que la militancia elija rival, apuesta por "trabajar en un proyecto común".

Por último, volvió a incidir en el trabajo desarrollado por el grupo municipal del PSOE durante los últimos años. "Lo único que hemos hecho junto con el conjunto de concejales del PSOE, el equipo técnico, los militantes y la agrupación local ha sido trabajar a pico y pala mañana y tarde para estar en la situación que ahora estamos", concluyó.