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Corte de luz en San Frontis (Zamora): Este es el motivo

Iberdrola prevé un nuevo corte de pocos minutos una vez finalicen las tareas de mejora y se retire el grupo electrógeno instalado en San Frontis

Corte de luz en San Frontis (Zamora): Este es el motivo

Corte de luz en San Frontis (Zamora): Este es el motivo / Pexels

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Alejandra Bonel García

Zamora

Unos 500 vecinos del barrio de San Frontis, en Zamora, y de las zonas próximas se han visto afectados esta mañana por un corte en el suministro eléctrico iniciado en torno a las 9.05 horas.

La interrupción se ha prolongado hasta las 9.45 horas, momento en el que Iberdrola instaló un grupo electrógeno para restablecer temporalmente el servicio y reducir al mínimo las molestias ocasionadas a los residentes. Esta medida permitirá, además, que los operarios puedan continuar los trabajos con seguridad.

El apagón se debe a una actuación destinada a mejorar el suministro eléctrico, incluida dentro del plan habitual de mantenimiento y mejora de la red de la compañía.

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Iberdrola ha informado a los vecinos de que, una vez finalizados los trabajos, se retirará el grupo electrógeno y se recuperará el funcionamiento normal de la red. Esta operación provocará un nuevo corte de suministro, aunque en esta ocasión tendrá una duración de apenas unos minutos.

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