Instituciones
El Consultivo busca letrado para su sede de Zamora y hace balance del primer semestre del año
La institución autonómica ubicada en la plaza de la Catedral ha emitido más de dos centenares de dictámenes y ha resuelto 150 recursos contractuales entre enero y junio
El Consejo Consultivo de Castilla y León, institución propia de la comunidad que tiene su sede en Zamora, ha hecho balance del primer semestre del año y a la vez ha iniciado el proceso para la contratación de un letrado. En lo referido al balance semestral, el Consultivo ha aprobado 242 dictámenes, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, que está adscrito al Consultivo, ha resuelto 150 recursos entre enero y junio de este año.
El presidente del Consejo Consultivo, Agustín S. de Vega, ha destacado la importancia de la labor de la institución para la protección de los derechos de los ciudadanos. Los informes del Consultivo ofrecen análisis rigurosos, independientes y fundamentados que fortalecen la seguridad jurídica, mejoran la calidad normativa y ayudan a que las decisiones públicas se adopten con mayor solidez y transparencia, ha destacado el jurista que está al frente de ese órgano que cumple las veces del Consejo de Estado en la Comunidad Autónoma.
Por provincias, la mayor actividad de esta institución en su labor consultiva correspondió a Valladolid, con 59 dictámenes; seguida de León, con 47; Salamanca, con 34; y Zamora, con 25, como provincias de las que proceden el mayor número de informes. A continuación se sitúan Burgos, con 24; Palencia, con 13; Ávila, con 12 y Soria, con 9, según ha informado el Consultivo en un comunicado. A estos dictámenes se suman otros 9 cuyo ámbito territorial pertenece a varias provincias.
En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 189 dictámenes, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial. Por materias, el mayor número (53) provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial (defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación).
En cuanto a la institución consultante, del total de dictámenes, 157 proceden de consultas de las administraciones locales y 83 de la administración autonómica y 2 de las universidades públicas.
En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer semestre del año, se han resuelto 150 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios.
Cuerpo autonómico de Letrados
Por otra parte, el Consultivo ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León un anuncio en el que busca cubrir una plaza de letrado de esa institución autonómica que tiene su sede en la plaza de la Catedral de Zamora.
En el proceso selectivo podrán participar los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Letrados de Castilla y León o de cualquier otra Administración Pública. Para la selección de la persona trabajadora que ocupe el puesto se hará un concurso de méritos en el que se valorarán aspectos como la antigüedad, el nivel del puesto de trabajo que ocupan o la formación, entre otros. Igualmente, se realizará una entrevista a los candidatos que pasen a la segunda fase, que deberán además presentar una memoria y la relación de méritos específicos, según establece la convocatoria.
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