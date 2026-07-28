El CIFP Ciudad de Zamora impulsa la innovación en FP con un restaurante inmersivo único en Castilla y León

Con el objetivo de continuar avanzando en la innovación educativa, el CIFP Ciudad de Zamora ha desarrollado durante este curso tres proyectos vinculados a los programas CYL Actualiza FP y CLY Innova FP, puestos en marcha por la Consejería de Educación, a los que accedieron presentando sus propuestas, con las que no solo se trabaja en la formación del profesorado, sino que también se investiga para acercar al aula las últimas tendencias en enseñanza.

Los dos proyectos puestos en marcha dentro de CYL Actualiza FP se han realizado en colaboración con otros centros de España. Hasta el IES Galileo Galilei de Córdoba se desplazaron dos profesoras de Zamora para desarrollar el proyecto “Formación en acción: diseño de una estancia en un centro de Formación Profesional”. Se trata de un centro de excelencia en el sector de la agricultura “y también tienen una innovación muy potente en el sector de los cuidados”, señala la directora del CIFP Ciudad de Zamora, Inmaculada Gallego. Y ahí es donde aprovecharon su estancia, compartiendo experiencias en este ámbito, donde también el centro zamorano es pionero. “También aprovechamos para generar materiales y analizar opciones y posibilidades para poner en marcha nuevos proyectos conjuntos”, adelanta la directora.

Colaboraciones pedagógicas

Una de las líneas de actuación de este tipo de proyectos, en la que se centraron tanto zamoranos como cordobeses, se basa en poner en marcha colaboraciones para una actualización pedagógica y metodológica mediante estancias formativas. Ese tiempo se orienta al análisis, intercambio y transferencia de buenas prácticas pedagógicas, organizativas y metodológicas innovadoras aplicadas a la FP, con la finalidad de impulsar la actualización científico-tecnológica, pedagógica y didáctica del profesorado, favoreciendo así la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y reforzar la creación y consolidación de redes estables de colaboración entre los participantes.

Inmaculada Gallego (segunda por la izquierda), en el IES Galileo Galilei. / Cedida

En este mismo recorrido se puso en marcha el proyecto “FP Inmersiva: aprender en 360º” se ha realizado en la Escuela de Hostelería y Turismo Camino de Santiago, ubicada en La Rioja. Hasta allí se desplazó el jefe de estudios, Carlos Rubia, con otra compañera. “Es un centro que trabaja mucho la tecnología asociada a todos los procesos productivos de la hostelería, tanto en sala como en pastelería”, explica. Además, disponen de dos laboratorios y un restaurante inmersivo “que da servicio con el alumnado de todos los ciclos de hostelería una vez a la semana, y con el que les enseñan cómo influye la tecnología en los platos y en las personas cuando consumen esos platos”, resume Rubia.

Un restaurante inmersivo

Esta última estancia ha sido el germen del gran proyecto puesto en marcha dentro de CYL Innova FP, bajo el título “Aprender en entornos inmersivos: innovación metodológica en FP”, lo que se traduce en la puesta en marcha de un restaurante inmersivo propio, convirtiéndose en el único centro en Castilla y León que dispone de esta instalación para los estudiantes de los ciclos de Cocina y Restauración. “Fuimos para aprender cómo se montaba y perfeccionar lo que ya teníamos”, explica el jefe de estudios, agradecido a todo lo aprendido con esos compañeros que ya tienen experiencia previa, también en el sentido de contactar con empresas, como ellos, que cuidan mucho la parte de la sostenibilidad, en la que también están interesados.

Carlos Rubia (izquierda) durante su estancia en el CIFP Camino de Santiago. / Cedida

El proyecto Innova FP lo han desarrollado con el CIFP Rodríguez Fabrés, de Salamanca, con quienes se han aliado para generar materiales inmersivos. “Ellos apostaron por crear esos instrumentos para sus módulos y ciclos, mientras que nosotros nos centramos en crear este restaurante, inspirados en el descubierto en La Rioja”, diferencia.

A oscuras, con todos los sentidos

Esa nueva estancia será una realidad de cara al próximo curso para la formación de los estudiantes, donde ya han realizado alguna simulación para comprobar su funcionamiento. Aparentemente, es una habitación a la que se entra a oscuras, con una mesa donde los comensales disfrutan del menú para tan solo seis personas de una manera totalmente inmersiva, con los cinco sentidos recibiendo estímulos.

Restaurante inmersivo, con la cocina al fondo. / Cedida

“Hay proyecciones sobre la propia mesa, un maestro dirige toda la experiencia, se juega con la luz, con el sonido e incluso se utiliza aromaterapia”, descubre Rubia, quien destaca que este tipo de experiencias novedosas que se están dando en hostelería pueden así ser practicadas desde el aula por los futuros profesionales. “Ganan en experiencia y nosotros ofrecemos una formación mucho más completa y atractiva”, valora el jefe de estudios.

Una forma de que los estudios se actualicen e integren en una hostelería que está cambiando y transformándose, con la tecnología y la innovación como motores principales.