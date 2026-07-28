Buenos datos de la EPA: la tasa de empleo alcanza en Zamora el cuarto mejor registro de los últimos 24 años y la cifra más alta para un segundo trimestre del año

Soplan vientos favorables en el empleo en la provincia y así lo reflejan también los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que, aunque con claroscuros, muestran una tendencia al crecimiento del empleo y reducción del número de parados en el segundo trimestre de este año en comparación con el primero.

El dato más significativo en el lado positivo de la balanza es el de la tasa de empleo, es decir el porcentaje de personas ocupadas, es decir aquellas con empleo, en relación a la población total en edad de trabajar de 16 años o más. Esa tasa rondó, según los datos de la EPA de entre abril y junio conocidos este martes, el 46,99, una cifra que nunca había sido tan alta en el segundo trimestre del año desde que en 2002 comenzaron a procesarse los datos de la EPA con las reglas actuales.

De hecho, de todas las encuestas trimestrales, la tasa de empleo en la provincia de Zamora únicamente estuvo por encima de la actual en tres ocasiones: en el tercer trimestre de 2025, cuando alcanzó el récord del 48,44% y en el tercer y cuarto trimestre de 2024, con porcentajes del 47,62 y el 47,35, respectivamente.

Por lo que respecta a la tasa de actividad, que engloba tanto a las personas que están trabajando como a las paradas que buscan un empleo, en relación a la población total, la cifra es del 52,16%, medio punto mejor que el trimestre anterior y siete décimas mayor que la de hace un año.

La tasa de paro también mejora en Zamora respecto al trimestre anterior y baja de la barrera psicológica del 10%, al situarse en el 9,9% frente al 10,36% del trimestre anterior. Sin embargo, ese dato es peor que el del segundo trimestre de 2025, cuando la Encuesta de Población Activa reflejaba una cifra menor de parados, que en números relativos se traducía en una tasa de paro del 9,32%.

En cifras absolutas, los datos del segundo trimestre de este año dibujan en Zamora una radiografía de 7.645 desempleados y 69.600 personas trabajando.

Tanto organizaciones empresariales, como sindicales y administraciones han hecho balance de los datos de la EPA a nivel autonómico y provincial.

Más de 250 zamoranos encuentran un empleo en el último trimestre

Circunscribiéndose a los datos de Zamora, CC OO ha alertado de que, si bien las cifras globales reflejan una bajada del desempleo en comparación con el trimestre anterior, la realidad sectorial "destapa una pérdida del tejido productivo estable y una brecha de género que se cronifica", ha advertido. En concreto, pese a que hay 255 desempleados menos que en el trimestre anterior, el paro ha crecido en 645 personas si se compara con un año antes.

Ha hecho hincapié además en los datos desagregados por sectores y, en concreto, en el sector industrial, en el que la pérdida interanual de empleos es aún más acusada, con 1.100 ocupados menos, mientras que la construcción pierde unos 600 ocupados en el último año. Esas bajadas se compensan en el último trimestre recopilado de la EPA en Zamora con la evolución positiva del sector servicios, que con la campaña veraniega contó con dos mil nuevos ocupados en el segundo trimestre de este año, y con la agricultura, que también por el efecto estacional contó con un millar de ocupados más.

Sindicatos

Desde CC OO han puesto el foco en el comportamiento desigual del empleo, ya que mientras el paro masculino se reduce en el trimestre analizado en 355 hombres trabajadores, en el femenino son un centenar más de desempleadas, en comparación con el trimestre anterior, lo que "ensancha la brecha de género en el territorio". Para CC OO, no se puede celebrar ese 9,9% de tasa de paro "cuando el motor que genera empleo de calidad, como es la industria, se está apagando en Zamora".

Patronal

Más positiva en su valoración ha sido, a nivel autonómico, la organización empresarial CEOE, que ha destacado el "dinamismo" del empleo en el segundo trimestre y la "resiliencia" del tejido productivo ante un contexto global "complejo". Para mantener el "crecimiento sostenido" que reflejan los datos de la EPA en Castilla y León, la patronal ha reclamado profundizar en medidas que faciliten la actividad, como la flexibilidad laboral, una fiscalidad moderada y un marco institucional que garantice la estabilidad y seguridad jurídica.

Trece meses consecutivos

Por su parte, la Junta de Castilla y León ha subrayado que son ya trece los trimestres consecutivos en los que en la comunidad se rebasa el millón de ocupados. El Gobierno autonómico ha calificado de "especialmente relevante" el hecho de que la disminución del paro no se produzca por una salida de activos dentro del mercado laboral, sino "precisamente en un contexto en el cual incrementa el número de personas que están dispuestas a trabajar".