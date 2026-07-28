Cada vez que se aproxima un episodio de lluvias intensas, viento, nieve o temperaturas extremas, los mapas se llenan de colores. Amarillo, naranja o rojo. Se habla de alertas en televisión, redes sociales y aplicaciones móviles, pero pocas veces se explica con claridad qué significa cada nivel y, sobre todo, qué debe hacer la ciudadanía.

La confusión es habitual. Algunas personas creen que una alerta amarilla no tiene importancia, mientras que otras interpretan cualquier aviso como una situación de emergencia. Ninguna de las dos ideas es correcta.

AEMET utiliza estos colores para indicar el nivel de peligro previsto en una zona concreta. No significan que vaya a producirse una catástrofe, pero tampoco deben ignorarse. Por ello, vamos a aprovechar esta nueva ola de calor en Castilla y León para explicar el significado que esconden estos colores

Amarilla, naranja o roja: esto es lo que realmente significa cada alerta meteorológica / AEMET

Verde: no hay avisos activos

El color verde indica que no existe ningún aviso meteorológico en esa zona. Esto no significa que no pueda llover, hacer viento o registrarse calor, sino que no se esperan fenómenos que superen los umbrales establecidos.

Amarillo: atención y precaución

El amarillo es el primer nivel de aviso. El peligro es bajo, pero puede afectar a personas vulnerables o a quienes se encuentren en lugares especialmente expuestos.

En este nivel conviene mantenerse informado y tomar precauciones. Por ejemplo, evitar ramblas y zonas inundables si se esperan lluvias, asegurar objetos en balcones si hay viento o revisar el estado de las carreteras antes de viajar.

Una alerta amarilla no obliga a quedarse en casa, pero tampoco significa que “no pasa nada”.

Naranja: peligro importante

El naranja indica que el fenómeno puede provocar daños graves, especialmente en las zonas más expuestas.

En este caso es recomendable reducir desplazamientos innecesarios, revisar cualquier actividad al aire libre y seguir las indicaciones de Protección Civil, Tráfico y los servicios de emergencias.

El naranja es, probablemente, el nivel más infravalorado. Muchas personas esperan a que el aviso sea rojo para cambiar sus planes, cuando el peligro ya puede ser considerable.

Rojo: peligro extraordinario

El rojo es el nivel máximo. Indica que pueden producirse consecuencias muy graves para personas y bienes.

La recomendación es evitar desplazamientos salvo que sean imprescindibles y cumplir las instrucciones de las autoridades. En caso de lluvias torrenciales, nunca debe cruzarse una carretera inundada, una rambla o un cauce, aunque el agua parezca poco profunda.

El color no lo explica todo

Para entender correctamente un aviso no basta con mirar el color. También hay que consultar qué fenómeno se espera, en qué zona, durante qué horario y con qué probabilidad.

No es lo mismo una alerta amarilla por calor que por tormentas, nieve, viento u oleaje. Tampoco afecta igual a una persona que permanece en casa que a quien conduce, trabaja al aire libre o vive junto a una zona inundable.

Además, los umbrales pueden variar según el territorio. Una cantidad de lluvia o una temperatura que resulta habitual en una provincia puede ser excepcional en otra.

Qué hacer ante cada nivel

La escala puede resumirse fácilmente:

Amarillo: estar atento.

Naranja: estar preparado.

Rojo: actuar y seguir las indicaciones oficiales.

El problema no es que la ciudadanía vea estos colores con frecuencia, sino que muchas veces nadie explica qué implican. Entenderlos permite tomar decisiones a tiempo y evitar situaciones de riesgo innecesarias.