Zamora sufrirá cortes de tráfico durante el martes y el miércoles por obras de asfaltado

La Policía Local informa que ante la campaña de extendido de aglomerado para la red de calor, Zamora sufrirá cortes de tráfico durante los días 28 y 29. Las horas indicadas son aproximadas.

Martes, 28 de julio

• 08:00 - 11:00: Av. Víctor Gallego: fresado y extendido.

• 11:00 - 13:00: Calle Jiménez de Quesada: fresado y extendido.

• 14:00 - 16:00: Calle Carlos Pinilla: fresado y extendido.

• 16:00 - 17:00: Av. Príncipe de Asturias (Pistas de Tráfico): fresado y extendido.

• 17:00 - 19:00: Rotonda de Avenida Requejo: fresado.

Miércoles, 29 de julio

• Rotonda de Avenida Requejo: extendido.