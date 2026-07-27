Zamora sufrirá cortes de tráfico durante el martes y el miércoles por obras de asfaltado
Los trabajos corresponden a labores de fresado y aglomerado en distintas calles céntricas de la ciudad por la red de calor
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A. A.
La Policía Local informa que ante la campaña de extendido de aglomerado para la red de calor, Zamora sufrirá cortes de tráfico durante los días 28 y 29. Las horas indicadas son aproximadas.
Martes, 28 de julio
• 08:00 - 11:00: Av. Víctor Gallego: fresado y extendido.
• 11:00 - 13:00: Calle Jiménez de Quesada: fresado y extendido.
• 14:00 - 16:00: Calle Carlos Pinilla: fresado y extendido.
• 16:00 - 17:00: Av. Príncipe de Asturias (Pistas de Tráfico): fresado y extendido.
• 17:00 - 19:00: Rotonda de Avenida Requejo: fresado.
Miércoles, 29 de julio
• Rotonda de Avenida Requejo: extendido.
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