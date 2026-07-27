Tres días de visitas musicalizadas al ocaso: son gratis y comienzan en la nueva calle de Zamora

¿Alguna vez te has planteado cómo resuenan las plazas de Zamora? ¿O qué había en algunas de ellas antes de convertirse en lo que hoy son? ¿Y cómo sonaba la ciudad en determinados momentos de su historia? Estas son las preguntas sobre las que gira "Resonancias de la Urbs Zamoranensis". La propuesta fusiona arquitectura, historia y música para invitar a descubrir la capital desde una nueva perspectiva.

Tras la magnífica acogida de la pasada edición, el Ensemble Semura Sonora y la arquitecta y divulgadora de patrimonio Bea Barrio, vuelven a unirse en esta actividad que se incluye en la programación estival que impulsa la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora.

La cita está prevista para los días 28, 29 y 30 de julio, a las 20.30 horas. El recorrido comenzará en la nueva calle trasera de la Catedral de Zamora, recientemente habilitada como espacio público. Desde allí, se iniciará un recorrido guiado por el casco histórico de la ciudad que hará parada en la plaza Antonio del Águila, la plaza Fray Diego de Deza y el mirador de San Cipriano.

Participantes en la actividad Resonancias de la Urbs Zamoranensis, en su edición anterior. / Carlos Hernández / LZA

La experiencia musical y urbana itinerante tendrá se enriquece con las explicaciones históricas y arquitectónicas que ofrecerá Bea Barrio, junto a los detalles histórico-musicales que Lucien Julien-Laferrière, director artístico del Ensemble Semura Sonora, revelará a los asistentes. Todo ello, entrelazado con la interpretación en directo de un repertorio de música renacentista y barroca a cargo del grupo de ministriles del ensemble, integrado en esta ocasión por una corneta, una chirimía, un sacabuche y un bajón.

Sonoridades que evocarán el paisaje musical del Renacimiento y el Barroco español y, especialmente, el de la Zamora de aquellos siglos, estableciendo un "diálogo entre la música y los espacios que la acogen y poniéndolos en resonancia", expresan los organizadores.

Participantes en la actividad Resonancias de la Urbs Zamoranensis, en su edición anterior. / Carlos Hernández / LZA

Una invitación muy especial para conocer la ciudad desde una perspectiva diferente, "en la que la historia se escucha, la arquitectura cobra una nueva dimensión y la música permite redescubrir el patrimonio con una mirada renovada", subrayan.

La participación en la actividad es totalmente gratuita y no se requiere inscripción previa. Propuesta que se incluye en el programa del Verano Cultural para dar la oportunidad a vecinos y visitantes de disfrutar al atardecer de un recorrido guiado en el que música, historia y arquitectura conversan para dar la bienvenida a la noche zamorana.