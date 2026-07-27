El PSOE de Zamora convoca Primarias y el secretario provincial no oculta su preferencia de candidato a la Alcaldía

El secretario provincial del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, ha anunciado que el partido convocará en el mes de septiembre el proceso de Primarias para elegir candidato socialista a la Alcaldía de la capital de cara a la cita con las urnas del próximo mes de mayo.

Fagúndez no ha ocultado sus preferencias por quién es su favorito para aspirar al bastón de mando municipal el próximo año, aunque, en cumplimiento de los estatutos del partido, se convocarán Primarias, como hace el PSOE en todos los municipios de más de 20.000 habitantes.

En el caso de la ciudad de Zamora, el proceso de Primarias se abrirá en el mes de septiembre y, en el caso de que hubiera más de una candidatura, la militancia debería decidir cuál es la persona elegida. Por el momento, el secretario provincial del partido ya ha manifestado en más ocasiones su deseo de que repita el actual portavoz municipal socialista, David Gago. De hecho, en la rueda de prensa de este lunes en la que ha anunciado la convocatoria de Primarias ha vuelto a manifestar sus preferencias.

Al respecto, ha expresado el "honor" que supone contar con David Gago como portavoz socialista y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, ya que "ha proporcionado un impulso de aire fresco y de ilusión" al Consistorio tras su entrada en 2023.

El máximo responsable de los socialistas de la provincia ha subrayado que la llegada del PSOE al Gobierno municipal de Zamora ha contribuido a "acabar con la tristeza y con ese continuismo que tenía el Ayuntamiento" de la capital. Ha subrayado la participación que ha favorecido en las fiestas de San Pedro o el impulso a la actividad hostelera, comercial e industrial de la ciudad, cuyo empresariado "independientemente del programa político que tenga, ya reconoce el trabajo que está haciendo".

Para Antidio Fagúndez sería "un orgullo" que el trabajo realizado durante este mandato por David Gago como concejal lo pueda hacer "como alcalde".

Comparación con la candidata del PP

Además, ha asegurado que "David no necesita formarse, no necesita prepararse para conocer la ciudad", ha manifestado para después afirmar de la candidata del PP y diputada nacional Elvira Velasco que "tendrá que aprender y formarse en lo que es la ciudad".

De la designada como aspirante del PP a la Alcaldía de Zamora, el secretario provincial socialista ha comentado que es compañera suya en el Congreso de los Diputados y en los viajes en tren a Madrid y es una persona a la que "han obligado a venir" a ser candidata a la Alcaldía y "ahora tendrá que aprender y formarse en lo que es la ciudad".

Frente a ello, ha puesto de relieve que David Gago lleva muchísimo tiempo de trabajo diario y pelea para conseguir proyectos e inversiones para esta tierra y que conoce "cada uno de los problemas", las necesidades que tiene la ciudad, los colectivos ciudadanos y los proyectos que son necesarios para dinamizar y cambiar esta ciudad. Por ello, ha admitido que siente "muy orgulloso del trabajo que ha hecho" el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zamora y del que hará tras las elecciones municipales de 2027.