La opinión del zamorano Francisco Cacho sobre los incendios: "Soy hijo de ganadero y agricultor"

"¿Por qué arden nuestros montes y nuestros pueblos?" Esa es la pregunta que se hace el zamorano Francisco Cacho. A raíz de los grandes incendios que asolan España, el conocido físico y meteorólogo ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que reflexiona sobre el origen de estos grandes fuegos y el debate que se está generando en torno a sus causas y soluciones.

"Cada vez que abro el móvil veo vídeos de agricultores y ganaderos que dicen que no es el cambio climático, sino la gestión forestal rural. Veo también vídeos de colegas meteorólogos desde los platós de los edificios de Madrid señalando el cambio climático y, bueno, veo a los políticos que, eso lo voy a dejar para el final", comienza diciendo.

¿Lucha contra el cambio climático o gestión forestal?

"Soy hijo de ganadero y agricultor y me he criado en el campo", prosigue. Después de estudiar Física y Meteorología, reconoce que "todos tenemos sesgos", pero como científico quiere conocen lo que dicen los expertos como Víctor Resco, profesor catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. Este especialista explica que se necesitan cortafuegos estratégicos, medida que comparte Cacho, aunque él añadiría pasos para la fauna. "Resco dice que tenemos que gestionar el monte, no cortar ni limpiar árboles, de hecho ellos hablan de cortar entre la copa de los árboles y el suelo", resume. Por último, Cacho explica que Resco sostiene que hay que dejar a los ganaderos y agricultores que trabajen toda la zona de los pueblos para que haya una zona entre el campo y el municipio que lo proteja".

Por tanto, a juicio de Cacho, las dos partes (agricultores y ganaderos por un lado, y meteorólogos por otro) tienen razón. "Solo hay megaincendios los días que tenemos 40 grados y cada verano tenemos más días de 40 grados. Los días que hay 30 grados puede haber incendios, pueden ser grandes, pero no son tan gigantes, ni escapan a la capacidad de control".

Respecto a los gobernantes, Cacho lo tiene claro: "Necesitamos que [los políticos] dejen de discutir y que hagan leyes modernas y eficaces para la gestión forestal rural para mitigar los efectos del cambio climático porque si no, dentro de 10 o 15 años, la mitad de los días del verano vamos a tener 40 grados".

¿Qué dice Víctor Resco?

"Hemos entrado en la era de los incendios que no se pueden apagar. Son incendios que queman con la intensidad de varias bombas atómicas y, por tanto, su extinción es muy compleja", advierte Víctor Resco de Dios, en declaraciones a la plataforma Science Media Centre España. "Queman con tanta intensidad por toda la energía almacenada en los montes, en forma de biomasa, y por toda la energía desecante de la atmósfera, fruto de quemar combustibles fósiles de manera indiscriminada", añade. Si a ello se suman unas condiciones meteorológicas y topográficas adversas, se dan las circunstancias perfectas para la expansión descontrolada del fuego.

Insiste en la importancia de aligerar la carga de combustible Jesús S. Notario del Pino, profesor titular del departamento de Biología Animal, Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. "La masa de combustible ha crecido mucho a lo largo de las últimas décadas, como consecuencia, sobre todo, del abandono del medio rural y algo así no se arregla fácilmente a corto plazo", señala también en la plataforma Science Media Centre España. "No creo que existan soluciones milagrosas, como tampoco económicas, para un problema de esta magnitud", añade. "Como suelen repetir muchos especialistas e ingenieros de montes: lo que no gestionemos nosotros, lo gestionará el fuego".