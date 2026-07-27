La ola de calor en Zamora disparará las facturas eléctricas hasta 17,10 euros más por vivienda

Zamora se prepara para afrontar un nuevo episodio de calor que elevará las temperaturas máximas hasta los 39 grados este martes, trece más que los registrados apenas tres días antes. El incremento térmico, que mantiene a la provincia en aviso especial por altas temperaturas, no solo tendrá efectos sobre la salud y el confort de los ciudadanos, sino también sobre el gasto energético de los hogares.

Un análisis elaborado por la compañía papernest estima que climatizar una vivienda tipo durante esta ola de calor supondrá un sobrecoste de hasta 17,10 euros en la factura eléctrica, tomando como referencia un episodio de doce días, que es la duración media de una ola de calor en España.

El estudio parte del consumo de un piso de 90 metros cuadrados equipado con un aire acondicionado de baja eficiencia energética (clase G). En condiciones habituales de verano, con una temperatura exterior de 33 grados, e interior de 26 grados y un uso diario de seis horas, el coste de refrigeración alcanza los 96,57 euros durante toda la temporada estival. Sin embargo, cuando las temperaturas exteriores suben hasta los 39 grados, el modelo contempla un funcionamiento del aparato durante ocho horas diarias y una temperatura interior fijada en 24 grados. En ese escenario, el coste total de climatización ascendería en Zamora a 132,51 euros si esas condiciones se mantuvieran todo el verano. No obstante, al tratarse de una ola de calor de unos doce días, el incremento estimado se sitúa en 17,10 euros.

La eficiencia energética, clave para ahorrar

El informe también destaca que el principal factor para reducir el gasto eléctrico sigue siendo la eficiencia del equipo de aire acondicionado. Según sus cálculos, sustituir un aparato de clase G por uno de clasificación A+++ reduciría el coste estacional de 96,57 euros a 27,27 euros, lo que representa un ahorro de 69,30 euros por verano y permitiría amortizar la inversión en aproximadamente 3,6 años.

"Cada ola de calor tiene también un impacto directo en la factura eléctrica. Cuando las temperaturas superan los 40 grados, el aire acondicionado necesita trabajar durante más tiempo para mantener el confort. Contar con un equipo eficiente es la mejor forma de limitar ese sobrecoste", explica Óscar Pacheco, analista de energía de papernest.

Con el termómetro acercándose a los 40 grados en la provincia, los expertos recomiendan combinar el uso responsable del aire acondicionado con otras medidas para reducir el consumo, como mantener persianas y ventanas cerradas durante las horas de mayor insolación, ventilar la vivienda a primera hora del día y aprovechar equipos con una mayor eficiencia energética.