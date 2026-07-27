Los municipios de Zamora se reparten 519.000 euros del Estado para erradicar la violencia machista

Los ayuntamientos de la provincia de Zamora disponen de 519.526 euros para repartirse en ayudas del Estado central encaminadas a financiar actividades y acciones para erradicar la violencia machista en sus municipios, una cantía que incluye los 187.498 euros sobrantes de la cantidad aprobada el año pasado para este mismo fin, de acuerdo con los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno central en Zamora.

El objetivo es que esas entidades locales que elaboren programas dirigidos a poner fin a este grave problema estructural que cada año deriva en más de 400 denuncias de mujeres en los tribunales de instancia de la provincia, de los que más de 300 terminan en juicio y, en su mayoría, en condenas a las parejas de estas víctimas de machismo. Este dinero les permite adherirse al sistema VioGén del Ministerio de Igualdad dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género puesto en marcha en 2017.

Una ayuda estatal de 3,3 millones en ocho años

Con estos nuevos fondos del Estado para esta finalidad, los ayuntamientos de Zamora han recibido 3,3 millones de euros desde 2018 adoptar medidas que ayuden a las mujeres víctimas de violencia de género para lo que suscribirán un convenio institucional con la Secretaría de Estado de Seguridad para favorecer la colaboración de las policías locales con la Guardia Civil y la Policía Nacional para dar protección a las víctimas de maltrato por parte de sus exparejas. Este convenio implica una mayor coordinación interinstitucional y entre los cuerpos y fuerzas de seguridad para mantener a salvo frente a sus parejas a las mujeres en riesgo de agresión.