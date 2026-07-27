Monte la Reina requiere mil viviendas públicas para militares y solo hay 200 en marcha en la provincia, denuncia el PSOE de Zamora

La secretaria autonómica de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, se ha desplazado a Zamora para desgranar las medidas que contempla el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que aporta financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de políticas de acceso de la ciudadanía a la vivienda e impulso del parque público de casas.

Casado ha aprovechado además para alertar en rueda de prensa de los problemas concretos que van a encontrar los militares que estén destinados en el nuevo cuartel que se construye en Monte la Reina para acceder a un hogar en la provincia.

Al respecto, ha recordado que se necesitan unas mil viviendas para los efectivos que lleguen al nuevo cuartel, de forma progresiva, a partir del próximo año, y, en cambio, en estos momentos únicamente hay en marcha dos centenares de viviendas públicas en toda la provincia. Al margen de esa necesidad concreta, en la provincia "se necesitan muchísimas más viviendas y muchísima más participación, pero las competencias las tiene la Junta de Castilla y León", ha afirmado.

Igualmente, ha afeado al Gobierno autonómico la "falta de previsión y el nulo compromiso con el territorio" provincial de la Junta, que tiene que "asumir el liderazgo que le corresponde" y en vez de limitarse únicamente a conceder ayudas, debe igualmente impulsar la recuperación de inmuebles vacíos, facilitar el alquiler asequible y el acceso de los jóvenes a una vivienda que les permita emanciparse. Además, ha criticado que la Junta no haya declarado en la comunidad ni una sola zona tensionada, cuando esa declaración se ha demostrado en otras comunidades autónomas que es una medida eficaz para contener los precios y podría ayudar a ello también en la ciudad de Zamora, donde pese a que los precios son más bajos que en otras provincias, el alquiler de un piso se mantiene en torno a los 600 euros mensuales, sin apenas opciones más baratas.

Ayudas autonómicas y "prejuicios"

Ana Casado también ha aludido a las ayudas autonómicas de vivienda y lo ha hecho para desmontar los datos ofrecidos por el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, sobre las ayudas concedidas a personas migrantes en la comunidad. Ha subrayado que basar esas cifras únicamente en el nombre y los apellidos del solicitante es basarse "en prejuicios", ya que Hierro aseguró que el 25% de ayudas se habían concedido a migrantes y para ello aportó un documento con el listado de beneficiarios que no muestra si el solicitante tiene DNI o NIF y solo apoya esa afirmación en sus nombres.

"Deducir la nacionalidad de una persona únicamente por su nombre es una temeridad y un ejercicio de prejuicio", ha declarado Casado, que ha pedido al PP, socio de Gobierno de Vox en la Junta de Castilla y León, que explique al partido de Santiago Abascal cómo funcionan estas ayudas de acceso a la vivienda "que parece que desconocen totalmente".

Ha recordado que ningún solicitante que cumpla los requisitos queda fuera de ellas por falta de presupuesto y ha sostenido que el problema no está en quién recibe las ayudas sino en la política autonómica que hace que en Castilla y León no haya un parque público de vivienda suficiente para la demanda y "miles de familias y jóvenes tienen un grave problema" de acceso a ella.

Ana Casado ha indicado que el plan estatal de vivienda aporta "seguridad jurídica" y un "compromiso sin precedentes" con la necesidad de aumentar el parque público de vivienda, con financiación que el Gobierno de España traslada a las Comunidades Autónomas para que sean ellas las que pongan en marcha las medidas. Por ello, ha invitado a los ayuntamientos de la provincia de Zamora a aportar suelo y a proponer proyectos de vivienda pública a la Junta de Castilla y León.