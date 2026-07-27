Jorge Guerra, humorista: "La comedia es como una prisión de la que no puedes salir"

El monologuista Jorge Guerra vuelve a subirse a los escenarios tras una larga trayectoria como guionista. Demostrará que no ha perdido el ritmo con el público en el espectáculo "Cabreado, pero bien, gracias", que se presenta este martes a las 22.00 horas en las aceñas de Cabañales, dentro del ciclo "Noches de Humor".

¿Qué se va a encontrar el público en su monólogo?

Una mezcla entre los dos espectáculos que tengo actualmente, "Microascos" y "Veterinario". Por el tipo de público y el lugar en el que voy a actuar, he hecho este mix, aunque también improvisaré un poco.

Muchas de nuestras situaciones del día a día son bastante risibles

El título del espectáculo da a entender que siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas. ¿Es su filosofía de vida?

La verdad es que sí, aunque parezca un viejo gruñón desde que era pequeño. Utilizo ese bagaje sobre el escenario para poder reírme de todo, porque, en el fondo, es lo que nos queda y, además, muchas de nuestras situaciones del día a día son bastante risibles.

El humorista Jorge Guerra, en uno de sus shows. / Cedida

¿Considera que, en cierto modo, es misión del humorista buscar y compartir esa parte buena de cualquier situación?

Siempre nos gusta que el público salga de nuestros espectáculos con una sonrisa, pero, más que mostrar el lado bueno de las cosas, porque no todas las situaciones lo tienen, creo que lo que hacemos es ofrecer otra perspectiva. Es decir, no es que vayas a cambiar mentalidades, pero sí puedes hacer pensar. Y eso sería bueno, evidentemente, para lograr que la gente se ría, que es nuestra función principal. Personalmente, siempre que he tenido una plataforma o he trabajado en medios de comunicación, he intentado lanzar mensajes para ofrecer otros puntos de vista, con un humor que, además, no es del todo blanco.

Dos profesiones con la misma pasión

¿Cómo logra combinar sus dos profesiones, la de veterinario y la de cómico?

Yo no soy veterinario clínico, sino sanitario, aunque también llevo muchos años dedicándome exclusivamente al guion, trabajando, sobre todo, en radio y televisión. Cuando trabajo como veterinario, no lo hago poniendo vacunas a las mascotas, en una clínica, sino que estoy más centrado en inspecciones sanitarias. De hecho, en mis espectáculos suelo explicar esta diferencia entre unos y otros veterinarios, para dar visibilidad a la profesión en uno de los sectores que menos se conoce.

Para mí, todo es un buen arranque para un chiste

Otra vez lanzando mensajes.

Así es, cuando cuentas que los veterinarios también trabajamos en mataderos o que somos los Chicote de las cocinas, la gente no se lo cree (risas). Pero es lógico, porque los animales son nuestra responsabilidad, desde que nacen hasta que mueren y más allá, es decir, hasta que son alimento, porque se trata de salud pública.

El germen de un buen chiste

¿Cómo nace un monólogo? ¿Qué tiene que suceder para que surja la chispa y de ahí saque una buena historia?

Llevo haciendo comedia desde 1999, en la universidad, así que se convierte en una celda, en una prisión de la que no puedes salir. Quiero decir con esto que, para mí, todo es un buen arranque para un chiste. Nos pasa a todos los que escribimos de manera creativa. Los cómicos siempre buscamos dónde está la gracia, cómo torcer la situación para que surja la carcajada. Hasta en las situaciones en las que no deberías reírte, pero es que tu cabeza está todo el rato pensando en ello.

Foto promocional de Jorge Guerra. / Cedida

¿Es más complicado escribir para los demás o crear el monólogo que uno mismo tiene que defender?

Se trabaja de manera diferente. Yo llevo muchos años escribiendo para los demás y tienes que conocer a esa persona, su tono, su estilo. Por ejemplo, yo he trabajado en Cope Radio mucho tiempo y sabía dónde estaba y la línea editorial que tenía. Pero, aparte, tienes que conocer muy bien a la persona para la que escribes. También, cuando hago algún bolo privado para una empresa, me informo sobre ella, para saber dónde me puedo meter y dónde no. Pero, cuando escribo para mí, no existen todas esas normas y me puedo permitir más licencias.

Desde marzo me he metido a fondos en las redes sociales para crear un personaje como veterinario, uniendo así guion, comedia y mi otra profesión

Aun así, ¿se pone algún límite?

Normalmente no me he vetado nada, pero siempre está la duda de la temporalidad. Por ejemplo, cuando acaba de ocurrir alguna catástrofe. Me surgen muchos chistes de esa situación, por lo que comentaba antes, pero no los hago en un tiempo prudencial. Esto me ocurrió, por ejemplo, con la DANA de Valencia. Otra cosa sería que la desgracia ocurriera en un pueblo de Ohio. Si ahí hago chistes en seguida, el público entiende que es un drama, pero que no nos toca tan de cerca. Entonces, hay factores que tengo que valorar siempre, pero intento no vetarme.

Su relación con las redes sociales

Las redes sociales han cambiado mucho la forma de consumir humor. ¿Cómo se está adaptando a esta nueva tendencia?

Es cierto que ha cambiado mucho, porque, cuando yo dejé los escenarios por el guion, solo usaba las redes para subir dos veces al año alguna gala que organizaba. Volví a los escenarios hace dos años y redescubrí que es algo que me encanta, así que he visto que todo esto ha cambiado, incluso cómo se comporta el público en directo. Y las redes sociales tienen la culpa.

Jorge Guerra, durante un monólogo. / Cedida

¿En qué sentido?

Yo veo a muchos compañeros que saltan al escenario y aprovechan a probar textos y a hablar en reels, como unidad de medida. Así que yo me he puesto las pilas y desde marzo me he metido a fondo en las redes sociales para crear un personaje como veterinario, uniendo así guion, comedia y mi otra profesión.

Trabajar como guionista otorga una rapidez que en el escenario te sirve para salir del paso e improvisar

¿Y cómo le va?

Tengo un personaje, que es el veterinario, con el que aprovecho a hacer divulgación y crítica, pero siempre con comedia y humor, muy punzante e irónico. Estoy en todas las redes sociales y parece que está funcionando, hasta he firmado un contrato con una empresa de alimentación de animales. Así que le estoy sacando partido, pero lo mío me ha costado, porque yo soy de la vieja escuela, aunque he perdido ese miedo.

Maduro y rápido

De su época como guionista, ¿que aprendió para esta nueva etapa sobre el escenario?

Ahora mismo estoy aprovechando todo ese aprendizaje, pero también tiene mucho peso la edad, la madurez, que te otorga otro punto de vista. En cuanto a mi etapa de guionista, he ganado en rapidez, la que te da el trabajar en una radio o una redacción. Siempre hay mucha presión y se está con el tiempo en contra. Sin exagerar, yo he tenido que hacer un guion de última hora mientras estaba sonando una canción de minuto y medio. Es decir, preparar dos chistes corriendo. Todo eso te otorga una rapidez que en el escenario te sirve para salir del paso e improvisar.

Intento hacer humor inteligente, pero, con una caída, tienes la carcajada asegurada

¿Qué es lo que le hace reír a un cómico como usted?

Yo soy un mal compañero, porque tengo la risa muy difícil. Soy de esos que se dice que se ríen por dentro. Y juro que me estoy riendo, pero pongo una cara que no me gustaría ver si fuera yo quien estuviera sobre el escenario. Después, también está la deformación profesional, porque estoy analizando todo el espectáculo, cómo está actuando, que viene a continuación… Pero, al final, claro que me río. Y lo hago con las cosas más tontas. Yo intento elaborar chistes, hacer humor inteligente, pero luego con una caída, tienes la carcajada asegurada.