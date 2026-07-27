Calendario de fiestas
¿Cuándo es fiesta en tu pueblo? Consulta el calendario completo de las celebraciones locales de Zamora para 2027
La Junta aprueba las dos jornadas festivas de cada municipio de la provincia, cuyos días tendrán carácter retribuido y no recuperable
Los vecinos de la provincia de Zamora ya conocen qué días podrán disfrutar de las fiestas locales en 2027. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha hecho público el calendario oficial que fija las dos jornadas festivas de carácter local de cada municipio, una resolución que cada verano sirve de referencia para planificar el próximo año tanto a trabajadores y empresas como a los propios ayuntamientos, encargados de organizar buena parte de sus celebraciones más importantes.
El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), recoge las propuestas remitidas por los consistorios zamoranos y aprobadas por la Oficina Territorial de Trabajo. Estas dos jornadas, de carácter retribuido y no recuperable, completan el calendario laboral junto a los festivos nacionales y autonómicos.
En la capital, Zamora volverá a celebrar como fiestas locales La Hiniesta, el 17 de mayo, y San Pedro, el 29 de junio, dos fechas ya consolidadas en el calendario de la ciudad y que cada año reúnen miles de personas en torno a sus actos religiosos, culturales y festivos.
Más allá de la capital, el calendario vuelve a poner de manifiesto el enorme peso de las tradiciones en el conjunto de la provincia. Patronos como San Isidro, San Roque, San Juan o San Pedro, junto a numerosas romerías, celebraciones del Corpus Christi y festividades marianas, siguen marcando el ritmo festivo de los pueblos zamoranos. Cada municipio mantiene así unas fechas profundamente ligadas a su historia, sus costumbres y su identidad.
La publicación de este calendario supone además el punto de partida para la preparación de muchas de las fiestas patronales del próximo año. Comisiones de fiestas, asociaciones, peñas y ayuntamientos podrán comenzar a planificar con antelación la programación de unas celebraciones que, especialmente en el medio rural, representan uno de los momentos de mayor actividad social, cultural y económica del año.
Calendario de fiestas laborales 2027
- 1 de enero, Año Nuevo
- 6 de enero, Epifanía del Señor
- 25 de marzo, Jueves Santo
- 26 de marzo, Viernes Santo
- 23 de abril, Fiesta de la Comunidad Autónoma
- 1 de mayo, Fiesta del Trabajo
- 15 de agosto, Asunción de la Virgen
- 12 de octubre, Fiesta Nacional de España
- 1 de noviembre, Todos los Santos. (Se traslada al lunes)
- 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. (Se traslada al lunes)
- 8 de diciembre, Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre, Natividad del Señor
Fiestras tradicionales de ámbito local, en Zamora capital y provincia para el año 2027
- ABEZANES 24 de junio (San Juan), 29 de septiembre (San Miguel)
- ALCAÑICES 5 de julio (La Salud), 17 de agosto (San Roque)
- ALCORCILLO 14 de junio (San Antonio), 30 de diciembre (Santa Colomba)
- SANTA ANA 27 y 28 de julio (Santa Ana)
- VIVINERA 20 de enero (Santos Fabián y Esteban), 4 de agosto (Santo Domingo de Guzmán)
- ALCUBILLA DE NOGALES 27 de mayo (Corpus Christi), 30 de septiembre (San Verísimo)
- ALGODRE 26 de abril (San Marcos), 6 de mayo (Virgen de Belén)
- ALMARAZ DE DUERO 7 de mayo (San Pelayo), 6 de agosto (San Salvador)
- ALMEIDA 24 de junio (San Juan), 17 de agosto (San Roque)
- ANDAVÍAS 4 de mayo (Cristo de la Veracruz), 8 de septiembre (Ntra. Sra. del Rosario)
- ARCENILLAS 18 de enero (San Antón), 14 de mayo (San Isidro)
- ARGAÑÍN 26 de junio (San Pelayo), 24 de agosto (San Bartolomé)
- ARQUILLINOS 30 de enero (San Tirso), 7 de agosto (San Tirso de Verano)
- ARRABALDE 10 de mayo (Santa Bárbara), 23 de agosto (El Salvador)
- ASPARIEGOS 14 de mayo (San Isidro), 11 de noviembre (San Martín)
- ASTURIANOS 16 de julio (El Carmen), 19 de julio (El Carmen)
- CEREZAL DE SANABRIA 7 de junio (Fiesta de Mayores), 30 de septiembre (San Jerónimo)
- ENTREPEÑAS 14 de junio (San Antonio), 13 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción)
- LAGAREJOS DE LA CARBALLEDA 29 de junio (San Pedro), 7 de agosto (Beata Erundina)
- RIOCONEJOS 27 de mayo (Corpus Christi), 26 de julio (Santiago Apóstol)
- VILLA DE LOS PISONES 28 de enero (San Tirso), 2 de agosto (Ntra. Señora del Rosario)
- AYOÓ DE VIDRIALES 6 de agosto (San Mamés), 24 de agosto (San Bartolomé)
- CARRACEDO DE VIDRIALES 17 de agosto (San Lucas), 29 de septiembre (San Miguel)
- CONGOSTA DE VIDRIALES 2 de julio (Corpus Christi), 12 de noviembre (San Martín)
- BARCIAL DEL BARCO 15 de mayo (San Isidro), 19 de julio (Santa Marina)
- BELVER DE LOS MONTES 17 de mayo (La Patrona), 14 de septiembre (Cristo de la Capilla)
- BENEGILES 7 de mayo (San Gregorio), 21 de diciembre (Santo Tomás)
- BERMILLO DE SAYAGO 7 de mayo (Fiesta Local), 6 de agosto (Fiesta Local)
- FADÓN 22 de junio (Fiesta Local), 11 de septiembre (Fiesta Local)
- FRESNADILLO 23 de julio (Fiesta Local), 24 de julio (Fiesta Local)
- GÁNAME 11 de junio (Fiesta Local), 29 de septiembre (Fiesta Local)
- PIÑUEL 15 de mayo (Fiesta Local), 17 de mayo (Fiesta Local)
- TORREFRADES 15 de mayo (Fiesta Local), 14 de junio (Fiesta Local)
- VILLAMOR DE CADOZOS 29 de marzo (Fiesta Local), 9 de septiembre (Fiesta Local)
- VILLAMOR DE LA LADRE 8 de mayo (Fiesta Local), 3 de agosto (Fiesta Local)
- BRETÓ DE LA RIBERA 6 de abril (La Pedrera), 17 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción)
- BRETOCINO 25 de enero (San Pablo), 26 de abril (San Marcos)
- BRIME DE SOG 3 de febrero (San Blas), 7 de junio (Corazón de Jesús)
- BRIME DE URZ 5 de abril (La Novena), 20 de agosto (Ntra. Señora de la Asunción)
- BURGANES DE VALVERDE 30 de abril (La Virgen de Mayo), 6 de agosto (El Salvador)
- OLMILLOS DE VALVERDE 4 de junio (Sagrado Corazón de Jesús), 14 de septiembre (Exaltación de la Santa Cruz)
- BUSTILLO DEL ORO 15 de mayo (San Isidro), 14 de junio (San Antonio)
- CABAÑAS DE SAYAGO 15 de mayo (San Isidro), 29 de septiembre (San Miguel)
- CALZADILLA DE TERA 19 de julio (Santas Justa y Rufina), 18 de diciembre (Virgen de la O)
- OLLEROS DE TERA 8 de septiembre (Virgen del Agabanzal), 29 de septiembre (San Miguel)
- CAMARZANA DE TERA 24 de mayo (Fiesta Local), 17 de agosto (Fiesta Local)
- CABAÑAS DE TERA 15 de mayo (Fiesta Local), 24 de julio (Fiesta Local)
- SAN JUANICO EL NUEVO 24 y 25 de junio (Fiesta Local)
- SANTA MARTA DE TERA 11 y 12 de junio (Fiesta Local)
- CAÑIZAL 3 de mayo (Santa Cruz), 8 de septiembre (Nuestra Señora)
- CAÑIZO DE CAMPOS 7 de mayo (San Gregorio), 25 de junio (San Pelayo)
- CARBAJALES DE ALBA 2 de febrero (Las Candelas), 8 de septiembre (Virgen de los Arboles)
- CARBELLINO 8 de mayo (San Miguel), 15 de mayo (San Isidro)
- CASASECA DE CAMPEÁN 22 de abril (San Isidoro), 20 de agosto (Fiesta Local)
- CASTRILLO DE LA GUAREÑA 24 de junio (San Juan), 10 de agosto (San Lorenzo)
- CASTROGONZALO 5 de abril (Dia del Carmen), 13 de agosto (Fiesta Local)
- CASTRONUEVO 5 de febrero (Las Águedas), 15 de mayo (San Isidro)
- CASTROVERDE DE CAMPOS 20 de enero (Los Mártires), 27 de mayo (La Feria)
- CAZURRA 4 de junio (Domingo del Señor), 11 de noviembre (San Martín)
- CERECINOS DE CAMPOS 24 de diciembre (San Esteban Protomártir), 31 de diciembre (Fiesta Tradicional de Quintos)
- CERECINOS DEL CARRIZAL 6 de agosto (Fiesta Local), 24 de septiembre (Virgen de las Mercedes)
- CERNADILLA 2 de febrero (Las Candelas), 3 de febrero (San Blas)
- SAN SALVADOR DE PALAZUELO 6 de agosto (La Transfiguración), 13 de diciembre (Santa Lucía)
- VALDEMERILLA 28 de enero (San Tirso), 24 de junio (San Juan)
- COBREROS 18 de enero (San Vicente), 17 de agosto (San Roque)
- AVEDILLO DE SANABRIA 24 de junio (San Juan), 9 de agosto (San Salvador)
- BARRIO DE LOMBA 23 de agosto (La Peregrina), 9 de diciembre (La Inmaculada)
- CASTRO DE SANABRIA 3 de mayo (El Cristo), 17 de agosto (La Asunción)
- LIMIANOS DE SANABRIA 22 de enero (San Tirso), 16 de julio (El Carmen)
- QUINTANA DE SANABRIA 12 de marzo (San Gregorio), 4 de junio (El Corpus)
- RIEGO DE LOMBA 7 de mayo (San Juan), 25 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)
- SAN MARTÍN DEL TERROSO 6 de agosto (La Encarnación), 11 de noviembre (San Martín)
- SAN MIGUEL DE LOMBA 25 de junio (Sagrado Corazón de Jesús), 27 de septiembre (San Miguel)
- SAN ROMÁN DE SANABRIA 11 de junio (Corpus Christi), 15 de noviembre (San Román)
- SANTA COLOMBA DE SANABRIA 3 de mayo (Virgen del Rosario), 6 de septiembre (Virgen de la Portería)
- SOTILLO DE SANABRIA 25 de enero (Las Candelas), 28 de junio (San Pedro)
- TERROSO 21 de junio (Virgen del Rosario), 26 de julio (Santiago Apóstol)
- COOMONTE 26 de abril (San Marcos), 5 de julio (San Juan)
- CORESES 5 de febrero (Santa Agueda), 13 de agosto (San Hipólito Mártir)
- CORRALES DEL VINO 13 de septiembre (Festividad de Cristo), 14 de septiembre (Festividad de Cristo)
- FUENTE EL CARNERO 21 de mayo (Pentecostés)
- PELEAS DE ARRIBA 28 de mayo (San Fernando), 3 de septiembre (Nuestra Señora)
- COTANES DEL MONTE 15 de mayo (San Isidro), 12 de junio (San Antonio)
- CUBILLOS 24 de mayo (Santa Rita), 22 de julio (Fiesta del Verano)
- CUBO DE BENAVENTE 7 de junio (Corazón de Jesús), 16 de agosto (San Roque)
- CUBO DE TIERRA DEL VINO (EL) 11 de junio (Fiesta Local), 6 de agosto (Fiesta Local)
- ENTRALA 12 de abril (La Pascuilla), 14 de agosto (Festividad Local)
- ESPADAÑEDO 23 de febrero (Santa Marta), 19 de julio (Santa Justa)
- FARAMONTANOS DE TÁBARA 11 y 12 de noviembre (Fiesta Local)
- FERMOSELLE 17 de mayo (Santa Cruz), 8 de septiembre (Virgen de la Bandera)
- FERRERAS DE ABAJO 24 y 25 de junio (San Juan)
- FERRERAS DE ARRIBA 3 de febrero (San Blas), 16 de agosto (San Roque)
- VILLANUEVA DE VALROJO 8 de febrero (Carnaval), 5 de julio (Corpus)
- FERRERUELA DE TÁBARA 13 de junio (San Antón), 13 de agosto (La Asunción)
- ESCOBER DE TÁBARA 27 de agosto (Fiesta del Pueblo), 30 de agosto (Fiesta de Verano)
- SESNÁNDEZ DE TÁBARA 22 de julio (La Magdalena), 20 de septiembre (El Carmen)
- FIGUERUELA DE ARRIBA 20 de agosto (Fiesta Local), 20 de octubre (Fiesta Local)
- FIGUERUELA DE ABAJO 25 de julio (Fiesta Local), 18 de agosto (Fiesta Local)
- FLECHAS 12 y 13 de agosto (Fiestas Locales)
- GALLEGOS DEL CAMPO 22 de abril (Fiesta Local), 8 de agosto (Fiesta Local)
- MOLDONES 14 de junio (Fiesta Local), 5 de agosto (Fiesta Local)
- RIOMANZANAS 19 de enero (Fiesta Local), 16 de agosto (Fiesta Local)
- VILLARINO DE MANZANAS 22 de julio (Fiesta Local), 22 de agosto (Fiesta Local)
- FONFRÍA 29 de enero (San Antonio Abad), 20 de agosto (La Magdalena)
- ARCILLERA 29 de junio (San Pedro), 7 de agosto (San Ciriaco)
- BERMILLO DE ALBA 14 de mayo (San Isidro), 17 de agosto (San Mamés)
- BRANDILANES 15 de enero (San Amaro), 29 de junio (San Pedro)
- CASTRO DE ALCAÑICES 4 de junio (El Corazón de Jesús), 26 de julio (Santiago)
- CEADEA 14 de mayo (San Isidro), 29 de noviembre (San Saturnino)
- FORNILLOS DE ALISTE 20 de enero (Los Mártires), 24 de agosto (San Bartolomé)
- MOVEROS 2 de febrero (San Ciriaco), 31 de diciembre (Santa Columba)
- FRESNO DE SAYAGO 27 de mayo (Corpus Christi), 29 de septiembre (San Miguel)
- MOGÁTAR 3 de mayo (Santa Cruz), 8 de septiembre (Ntra. Sra. de la Natividad)
- FUENTE ENCALADA 27 de mayo (Corpus Christi), 6 de agosto (San Salvador)
- FUENTES DE ROPEL 3 de febrero (San Blas), 20 de septiembre (Cristo de las Indias)
- FUENTESECAS 17 de enero (San Antón), 15 de mayo (San Isidro)
- FUENTESPREADAS 2 de febrero (Las Candelas), 4 de octubre (Nuestra Señora del Rosario)
- GALENDE 20 de enero (Los Mártires), 6 de agosto (San Mames)
- CUBELO 4 y 5 de junio (Sagrado Corazón de Jesús)
- LLANES 5 de abril (La Pascuilla), 13 de septiembre (Cristo de Llanes)
- PEDRAZALES 12 de febrero (Santa Eulalia), 17 de agosto (Virgen de la Guía)
- PUENTE DE SANABRIA, EL 9 de febrero (Martes de Carnaval), 30 de marzo (Martes de Pascua)
- RABANILLO 13 de mayo (Virgen de Fátima), 6 de mayo (La Ascensión)
- RIBADELAGO 24 de junio (San Juan), 30 de noviembre (San Andrés)
- SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA 6 de septiembre (Virgen de la Peregrina), 11 de noviembre (San Martino)
- VIGO DE SANABRIA 17 de mayo (Virgen de Gracias), 29 de septiembre (San Miguel)
- GALLEGOS DEL PAN 27 de mayo (El Corpus), 4 de octubre (Virgen del Rosario)
- GAMONES 26 de abril (San Marcos), 14 de junio (San Antonio)
- GEMA 3 de febrero (San Blas), 29 de marzo (Festividad de Bamba)
- GRANJA DE MORERUELA 26 de abril (San Marcos), 20 de septiembre (Cristo del Amparo)
- GRANUCILLO DE VIDRIALES 16 de junio (San Adrián), 8 de septiembre (Dulce Nombre de María)
- CUNQUILLA DE VIDRIALES 7 de mayo (Natividad), 3 de agosto (San Miguel)
- GRIJALBA DE VIDRIALES 3 de mayo (Natividad), 16 de agosto (La Asunción)
- GUARRATE 10 de mayo (San Gregorio), 21 de junio (San Antonio)
- HERMISENDE 4 de junio (Fiesta Local), 13 de agosto (Fiesta Local)
- CASTRELOS 6 y 9 de agosto (Fiesta Local)
- CASTROMIL 28 de mayo (Fiesta Local), 19 de julio (Fiesta Local)
- SAN CIPRIÁN 9 de agosto (Fiesta Local), 14 de octubre (Fiesta Local)
- TEJERA, LA 6 y 9 de agosto (Fiesta Local)
- JAMBRINA 30 de enero (San Geminiano), 15 de mayo (San Isidro)
- JUSTEL 26 de julio (Santiago Apóstol), 6 de agosto (San Justo)
- LUELMO 29 de junio (San Pedro), 15 de mayo (San Isidro)
- MONUMENTA 5 de octubre (San Atilano), 29 de marzo (Lunes de Pascua)
- MAHÍDE 24 de agosto (Fiesta Local), 25 de agosto (Fiesta Local)
- BOYA 3 de febrero (Fiesta Local), 8 de septiembre (Fiesta Local)
- POBLADURA DE ALISTE 14 de agosto (Fiesta Local), 14 de septiembre (Fiesta Local)
- SAN PEDRO DE LAS HERRERÍAS 29 de junio (Fiesta Local), 12 de agosto (Fiesta Local)
- TORRE DE ALISTE, LA 5 y 6 de agosto (Fiesta Local)
- MAIRE DE CASTROPONCE 15 de mayo (San Isidro), 8 de septiembre (Ntra. Sra. de la Natividad)
- MALVA 15 de mayo (San Isidro), 12 de septiembre (Virgen del Tobar)
- MANGANESES DE LA LAMPREANA 31 de mayo (Las Flores), 14 de septiembre (El Cristo)
- RIEGO DEL CAMINO 24 de mayo (Santo Cristo), 15 de mayor (San Isidro)
- MANGANESES DE LA POLVOROSA 22 de enero (San Vicente Mártir), 15 de mayo (San Isidro Labrador)
- MANZANAL DE LOS INFANTES 16 de febrero (Beato Juan de Sto. Domingo), 27 de septiembre (San Miguel)
- DONADILLO 3 de mayo (Bendita Cruz), 9 de agosto (Fiesta de Verano)
- DORNILLAS 28 de enero (Santo Tirso), 27 de mayo (Corpus Christi)
- LANSEROS 18 de enero (San Antonio), 17 de agosto (San Roque)
- OTERO DE LOS CENTENOS 27 de mayo (Corpus Christi), 2 de septiembre (San Antolín)
- SEJAS DE SANABRIA 19 de julio (Santa Marina), 9 de septiembre (La Ribera)
- MANZANAL DEL BARCO 5 de enero (Víspera Epifanía), 9 de agosto (Sta. Teresa)
- MATILLA DE ARZÓN 6 de agosto (San Salvador), 4 de octubre (Virgen del Rosario)
- MAYALDE 22 de marzo (San Benito), 16 de agosto (San Roque)
- MELGAR DE TERA 29 y 30 de junio (San Pedro)
- PUMAREJO DE TERA 15 de mayo (San Isidro), 26 de julio (Santiago)
- MICERECES DE TERA 6 de agosto (San Mamed), 11 de octubre (San Mamed)
- ABRAVESES DE TERA 26 y 27 de agosto (Virgen de las Encinas)
- AGUILAR DE TERA 19 de julio (Santa Marina), 7 de diciembre (La Inmaculada)
- MILLES DE LA POLVOROSA 15 de mayo (Sta. Bárbara), 29 de septiembre (San Miguel)
- MOLEZUELAS DE LA CARBALLEDA 24 de junio (San Juan), 13 de septiembre (Virgen del Puente)
- MOMBUEY 4 de junio (Fiesta de los Corazones), 13 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción)
- FRESNO DE LA CARBALLEDA 23 de agosto (San Bartolo), 24 de agosto (San Bartolo)
- VALPARAÍSO 17 de julio (Santa Marina), 20 de agosto (Fiesta de la Juventud)
- MONFARRACINOS 15 de mayo (San Isidro), 11 de noviembre (San Martín)
- MORAL DE SAYAGO 7 de mayo (Santa Marina), 3 de agosto (San Esteban)
- ABELÓN 1 de mayo (San Felipe), 12 de noviembre (San Martín)
- MORALES DE REY 25 de junio (San Pelayo), 20 de septiembre (Bend. Cristo de la Vera Cruz)
- VECILLA DE LA POLVOROSA 30 de julio (Fiesta Sacramental), 30 de noviembre (San Andrés)
- MORALES DE TORO 9 de febrero (Martes de Carnaval), 10 de febrero (Miércoles de Ceniza)
- MORALES DE VALVERDE 3 de febrero (San Blas), 17 de mayo (Novena del Cristo)
- SAN PEDRO DE ZAMUDIA 29 de junio (San Pedro), 8 de septiembre (El Cristo)
- MORALES DEL VINO 10 y 11 de mayo (Fiesta Local)
- PONTEJOS 24 y 26 de julio (Fiesta Local)
- MUELAS DE LOS CABALLEROS 6 de septiembre (La Peregrina), 13 de septiembre (Santo Cristo)
- MUELAS DEL PAN 29 de marzo (Cristo de San Esteban), 23 de julio (Santiago)
- CEREZAL DE ALISTE 7 y 10 de agosto (Santos Justo y Pastor)
- RICOBAYO DE ALBA 16 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción), 11 de octubre (Ofertorio)
- VILLAFLOR 20 de mayo (San Boal), 20 de agosto (San Mateo)
- MUGA DE SAYAGO 22 de enero (San Vicente), 29 de marzo (Lunes de Pascua)
- NAVIANOS DE VALVERDE 10 de mayo (Novena de la Virgen), 20 de septiembre (Romería Virgen del Carmen)
- OLMILLOS DE CASTRO 15 de mayo (San Isidro), 17 de julio (Santa Marina)
- MARQUIZ DE ALBA 24 de abril (San Marcos), 3 de mayo (Santa Cruz)
- NAVIANOS DE ALBA 8 de mayo (San Gregorio), 2 de octubre (Nuestra Sra. del Rosario)
- SAN MARTÍN DE TÁBARA 11 de noviembre (San Martín), 12 de noviembre (San Millán)
- OTERO DE BODAS 15 de mayo (San Isidro), 26 de julio (Santa Ana)
- VAL DE SANTA MARÍA 8 de agosto (El Corpus), 30 de octubre (El Rosario)
- PAJARES DE LA LAMPREANA 2 de julio (Rogativa Virgen del Templo), 8 de septiembre (Fiesta Patronal Virg. Templo)
- PALACIOS DE SANABRIA 24 de marzo (Virgen de la Encarnación), 30 de agosto (El Cristo)
- OTERO DE SANABRIA 27 de mayo (Corpus), 4 de octubre (Los Remedios)
- REMESAL DE SANABRIA 25 de febrero (Santa Marta), 6 de agosto (San Mamés)
- VIME DE SANABRIA 11 de noviembre (San Martino), 13 de diciembre (Santa Lucía)
- PEDRALBA DE LA PRADERÍA 2 de agosto (Virgen del Rosario), 17 de agosto (San Roque)
- PEGO, EL 8 de septiembre (Nuestra Señora), 23 de noviembre (San Clemente)
- PELEAGONZALO 10 de mayo (San Gregorio Nacianceno), 27 de septiembre (San Miguel Arcángel)
- PELEAS DE ABAJO 15 de mayo (San Isidro), 16 de julio (Ntra. Sra. del Carmen)
- PEÑAUSENDE 16 de julio (Virgen del Carmen), 11 de noviembre (San Martín)
- TAMAME 13 de junio (San Antonio), 22 de julio (Santa M. Magdalena)
- FIGUERUELA DE SAYAGO 16 de julio (Virgen del Carmen), 15 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción)
- PEQUE 24 de mayo (La Trinidad), 27 de septiembre (Ntra. Sra. de Consolación)
- PERDIGÓN, EL 3 de febrero (San Blas), 17 de mayo (La Hiniesta)
- PERERUELA 15 de mayo (San Isidro), 16 de septiembre (Santa Eufemia)
- PÍAS 6 de agosto (Fiesta Local), 9 de agosto (Fiesta Local)
- BARJACOBA 13 de mayo (Fiesta Local), 22 de noviembre (Fiesta Local)
- VILLANUEVA DE LA SIERRA 6 y 9 de agosto (Fiesta Local)
- PIEDRAHÍTA DE CASTRO 15 de mayo (San Isidro), 17 de agosto (San Roque)
- PINILLA DE TORO 17 de mayo (El Cristo), 17 de agosto (San Roque)
- PINO DEL ORO 18 de junio (San Juan), 24 de septiembre (Ntra. Sra. de la Merced)
- POBLADURA DE VALDERADUEY 8 de mayo (San Gregorio), 7 de agosto (Fiesta del Turista)
- POBLADURA DEL VALLE 8 de septiembre (Natividad de Nuestra Sra.), 22 de diciembre (Santo Tomás)
- PORTO 4 de febrero (Xoves de Correré o Galo), 9 de febrero (Martes de Carnavales)
- POZOANTIGUO 18 de enero (San Antón), 30 de abril (Virgen Adalía)
- PRADO 3 de mayo (Fiesta Local), 19 de julio (Fiesta Local)
- QUINTANILLA DE URZ 14 de mayo (San Isidro), 25 de junio (San Pelayo)
- QUINTANILLA DEL MONTE 24 y 26 de abril (San Marcos)
- QUINTANILLA DEL OLMO 25 de enero (San Babilés), 3 de mayo (Fiesta de Santa Cruz)
- QUIRUELAS DE VIDRIALES 17 de mayo (La Novena), 13 de agosto (La Asunción)
- COLINAS DE TRANSMONTE 10 de mayo (La Novena), 24 de junio (San Juan)
- RABANALES 3 de febrero (San Blas), 6 de agosto (San Salvador)
- FRADELLOS 13 de mayo (Virgen de Fátima), 29 de septiembre (San Miguel)
- GRISUELA 22 de julio (Sta. María Magdalena), 9 de agosto (San Ciriaco)
- MATELLANES 29 y 30 de junio (San Pedro)
- MELLANES 18 de enero (San Antonio), 26 de julio (Santiago Apóstol)
- UFONES 10 y 11 de diciembre (Santa Eulalia)
- RÁBANO DE ALISTE 22 y 23 de julio (La Magdalena)
- SAN MAMED 7 de agosto (Ntra. Sra. de las Nieves), 13 de diciembre (San Mamed)
- SEJAS DE ALISTE 14 de junio (San Antonio), 10 de agosto (San Lorenzo)
- TOLA 2 de agosto (San Félix), 3 de agosto (San Félix)
- REQUEJO 9 y 10 de agosto (Fiesta Local)
- REVELLINOS 26 de abril (San Marcos), 21 de diciembre (Santo Tomás)
- RIONEGRO DEL PUENTE 30 de marzo (Martes de Pascua), 20 de septiembre (Carballeda)
- SANTA EULALIA DEL RÍO NEGRO 7 de agosto (San Mamés), 10 de diciembre (Santa Eulalia)
- VALLELUENGO 3 de febrero (San Blas), 19 de julio (Santa Marina)
- VILLAR DE FARFÓN 3 de febrero (San Blas), 29 de junio (San Pedro)
- ROALES DEL PAN 20 de enero (San Sebastián), 15 de mayo (San Isidro)
- CERVANTES 29 de enero (San Tirso), 16 de julio (Virgen del Carmen)
- FERREROS 3 de febrero (San Blas)
- PARAMIO 22 de enero (San Vicente)
- ROBLEDA 27 de julio (Santa Ana), 15 de septiembre (La Patrona)
- SAMPIL 22 de enero (Los Mártires), 5 de agosto (Virgen del Perpetuo Socorro)
- SAN JUAN DE LA CUESTA 19 de enero (San Antonio), 17 de agosto (Virgen del Rosario)
- TRIUFÉ 19 de enero (San Antonio), 21 de diciembre (Virgen de la O)
- VALDESPINO 30 de junio (San Pedro), 25 de agosto (Virgen de la Guía)
- ROELOS DE SAYAGO 15 de mayo (San Isidro), 1 de octubre (El Ofertorio)
- SALCE 8 de mayo (San Miguel), 4 de diciembre (Santa Bárbara)
- SAMIR DE LOS CAÑOS 2 de febrero (Las Candelas), 27 de agosto (San Juan Degollado)
- SAN AGUSTÍN DEL POZO 15 de mayo (San Isidro), 28 de agosto (San Agustín)
- SAN CEBRIÁN DE CASTRO 17 de mayo (Virgen del Realengo), 16 de septiembre (San Cipriano)
- FONTANILLAS DE CASTRO 15 de mayo (San Isidro), 9 de diciembre (La Inmaculada)
- SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS 24 de mayo (La Trinidad), 12 de julio (San Cristobal)
- SANTA COLOMBA DE CARABIAS 24 y 25 de junio (Fiesta Local)
- SAN MIGUEL DEL ESLA 29 y 30 de septiembre (Fiesta Local)
- SAN ESTEBAN DEL MOLAR 1 de febrero (Las Candelas), 17 de mayo (Cristo de la Misericordia)
- SAN JUSTO 9 de agosto (Santos Justo y Pastor), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- BARRIO DE RÁBANO 28 de enero (San Tirso), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- COSO 14 de junio (San Antonio), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- RÁBANO DE SANABRIA 29 de junio (San Pedro), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- ROZAS 18 de enero (San Antonio), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- SAN CIPRIÁN 5 de agosto (Virgen de las Nieves), 8 de septiembre (Virgen de la Alcobilla)
- SAN MARTÍN DE VALDERADUEY 20 de septiembre (Cristo del Coro), 11 de noviembre (San Martín)
- SAN MIGUEL DEL VALLE 27 y 28 de septiembre (Cristo de las Aguas)
- SAN PEDRO DE CEQUE 9 de febrero (Carnaval), 29 de junio (San Pedro)
- SAN VICENTE DE LA CABEZA 22 de enero (San Vicente), 10 de agosto (San Lorenzo)
- BERCIANOS DE ALISTE 3 de mayo (Santa Cruz), 9 de agosto (San Mamed)
- CAMPOGRANDE DE ALISTE 24 de junio (San Juan), 25 de octubre (Virgen del Rosario)
- PALAZUELO DE LAS CUEVAS 2 de febrero (Las Candelas), 14 de junio (San Antonio)
- SANTA CLARA DE AVEDILLO 3 de mayo (Santa Cruz), 28 de diciembre (Santos Inocentes)
- SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA 10 de mayo (El Cristo), 23 de julio (Santa Cristina)
- SANTA CROYA DE TERA 29 de mayo (Fiesta Sacramental), 31 de julio (San Cayetano)
- SANTA MARÍA DE LA VEGA 16 de julio (Virgen del Carmen), 24 de septiembre (Fiestas de Septiembre)
- SANTA MARÍA DE VALVERDE 17 de enero (San Antonio Abad), 17 de agosto (San Roque)
- SANTIBÁÑEZ DE TERA 25 de junio (San Juan), 23 de agosto (San Tirso)
- SITRAMA DE TERA 7 de mayo (La Octava), 29 de septiembre (San Miguel)
- SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES 15 de mayo (San Isidro), 24 de junio (San Juan)
- BERCIANOS DE VIDRIALES 24 de abril (San Marcos), 5 de julio (La Visitación)
- MORATONES 8 de mayo (El Cristo), 26 de julio (Santiago)
- POZUELO DE VIDRIALES 15 de mayo (La Sacramental), 7 de diciembre (La Inmaculada Concepción)
- ROSINOS DE VIDRIALES 22 de mayo (La Trinidad), 6 de agosto (San Salvador)
- SAN PEDRO DE LA VIÑA 15 de mayo (La Novena), 29 de junio (San Pedro)
- TARDEMÉZAR 19 de julio (Santa Marina), 11 de noviembre (San Martino)
- VILLAOBISPO 25 de mayo (Santa Bárbara), 29 de septiembre (San Miguel)
- SANTOVENIA 31 de mayo (El Corazón de Jesús), 13 de septiembre (Ntra. Sra. del Tobar)
- SANZOLES 28 de junio (San Zoilo), 6 de septiembre (San Sebastián)
- TAPIOLES 7 y 8 de septiembre (Virgen de los Rayos)
- TORRE DEL VALLE, LA 3 de mayo (Santa Cruz), 14 de septiembre (Bendito Cristo)
- TORREGAMONES 24 de mayo (San Ildefonso), 18 de octubre (Virgen del Templo)
- TRABAZOS 7 de mayo (San Miguel), 25 de junio (San Pelayo)
- LATEDO 20 de enero (Los Mártires), 26 de julio (Santiago Apóstol)
- NUEZ DE ALISTE 17 de agosto (Asunción de la Virgen), 8 de septiembre (Nuestra Señora)
- SAN MARTÍN DEL PEDROSO 10 de mayo (San Gregorio), 11 de noviembre (San Martín)
- VILLARINO TRAS LA SIERRA 1 de febrero (Las Candelas), 9 de agosto (San Ciriaco)
- TREFACIO 16 de julio (Virgen del Carmen), 17 de agosto (La Patrona)
- UÑA DE QUINTANA 6 de agosto (San Justo y Pastor), 8 de octubre (Ntra. Señora del Rosario)
- VADILLO DE LA GUAREÑA 3 de febrero (San Blas), 27 de abril (Virgen de Montserrat)
- VALDEFINJAS 7 de mayo (S. Juan ante Portam Latinam), 14 de mayo (San Isidro)
- VALDESCORRIEL 29 y 30 de julio (Santa Marta)
- VALLESA DE LA GUAREÑA 8 de mayo (San Blas)
- OLMO DE LA GUAREÑA 22 de mayo (Virgen de la Paz)
- VEGA DE TERA 18 de enero (San Antonio), 26 de junio (San Pelayo)
- CALZADA DE TERA 22 de enero (San Vicente), 7 de agosto (San Cayetano)
- JUNQUERA DE TERA 20 de enero (Los Mártires), 27 de mayo (Corpus Christi)
- MILLA DE TERA 28 de enero (San Tirso), 16 de agosto (Ntra. Sra. de la Asunción)
- VEGA DE VILLALOBOS 30 de julio (Los Santicos), 18 de noviembre (San Román)
- VENIALBO 17 de agosto (San Roquito), 27 de diciembre (San Juan)
- VEZDEMARBÁN 8 de febrero (Lunes de Carnaval), 8 de septiembre (Virgen de la Cuesta)
- VIDAYANES 24 de junio (San Juan), 8 de septiembre (La Natividad)
- VIDEMALA 27 de agosto (San Julián)
- VILLANUEVA DE LOS CORCHOS 30 de julio (San Mateo)
- VILLABRÁZARO 17 de mayo (Cristo de las Agonías), 30 de agosto (La Magdalena)
- SAN ROMÁN DEL VALLE 10 de mayo (Fiesta del Convento), 18 de noviembre (San Román)
- VILLABUENA DEL PUENTE 5 de abril (Lunes de Aguas), 15 de mayo (San Isidro Labrador)
- VILLADEPERA 15 de mayo (San Isidro), 17 de agosto (San Roque)
- VILLAFÁFILA 15 de mayo (San Isidro), 17 de agosto (San Roque)
- VILLAFERRUEÑA 4 de junio (Fiesta Local), 27 de agosto (Fiesta Local)
- VILLAGERIZ 12 de junio (San Antonio de Padua), 10 de julio (Fiesta Sacramental)
- VILLALBA DE LA LAMPREANA 2 de febrero (Las Candelas), 15 de mayo (San Isidro)
- VILLALCAMPO 9 y 10 de septiembre (Virgen de la Encarnación)
- CARBAJOSA DE ALBA 26 y 27 de agosto (La Magdalena)
- VILLALOBOS 5 de febrero (San Blas), 11 de agosto (Santa Clara)
- VILLALONSO 3 de mayo (Santa Cruz), 11 de noviembre (San Martin)
- VILLALPANDO 17 de agosto (San Roque), 18 de agosto (San Roque)
- VILLAMAYOR DE CAMPOS 1 de marzo (El Ángel), 17 de agosto (San Roque)
- VILLANÁZAR 14 junio (San Antonio de Padua), 11 de noviembre (San Martín de Tours)
- MÓZAR DE VALVERDE 28 de enero (San Julián), 22 de julio (La Magdalena)
- VECILLA DE TRASMONTE 5 de abril (La Veguilla), 26 de julio (Santiago)
- VILLANUEVA DE AZOAGUE 10 de mayo (San Gregorio), 26 de mayo (El Toro)
- CASTROPEPE 26 de mayo (El Toro), 22 de julio (Santa María Magdalena)
- VILLANUEVA DE CAMPEÁN 25 de enero (Ntra. Sra. de la Paz), 30 de agosto (San Juan Degollao)
- VILLANUEVA DEL CAMPO 17 de mayo (Virgen de Valdehunco), 14 de septiembre (Cristo de la Vera Cruz)
- VILLAR DE FALLAVES 22 de enero (San Vicente), 25 de mayo (San Urbano)
- VILLAR DEL BUEY 3 de febrero (San Blas), 19 de julio (Santa Marina)
- CIBANAL 22 y 23 de julio (La Magdalena)
- FORMARIZ 30 y 31 de diciembre (Santa Colomba)
- FORNILLOS DE FERMOSELLE 21 y 22 de junio (Corazón de Jesús)
- PASARIEGOS 23 y 24 de junio (San Juan)
- PINILLA DE FERMOSELLE 6 y 7 de mayo (San Miguel)
- VILLARALBO 23 de enero (San Ildefonso), 17 de mayo (Virgen del Viso)
- VILLARDECIERVOS 18 de enero (San Antonio), 27 de mayo (Corpus Christi)
- CIONAL 31 de mayo (Corpus Christi), 10 de diciembre (Santa Eulalia)
- VILLARDIEGUA DE LA RIBERA 29 de marzo (San Amede de Pascua), 27 de agosto (San Mamed)
- VILLÁRDIGA 15 de mayo (San Isidro), 9 de septiembre (Virgen de los Pastores)
- VILLARRÍN DE CAMPOS 7 de mayo (Romería de Pajares), 27 de septiembre (Cristo de los Afligidos)
- VILLASECO DEL PAN 29 de junio (San Pedro), 16 de septiembre (Santa Eufemia)
- VILLAVEZA DE VALVERDE 17 de mayo (Virgen del Perpetuo Socorro), 23 de agosto (El Salvador)
- VILLAVEZA DEL AGUA 15 de mayo (San Isidro), 6 de agosto (San Salvador)
- VIÑAS 27 de diciembre (San Esteban), 28 de diciembre (San Juan)
- RIBAS 7 y 9 de diciembre (Santa María Inmaculada)
- SAN BLAS 3 y 4 de febrero (San Blas)
- VEGA DE NUEZ 10 y 11 de noviembre (San Martín)
- ZAMORA 17 de mayo (La Hiniesta), 29 de junio (San Pedro)
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