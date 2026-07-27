La espera media para una primera consulta externa llega a ser de 149 días

Una media de 149 días es lo que tiene que esperar un paciente zamorano para que sea atendido en una primera consulta de cualquier especialidad, según los datos ofrecidos por el Sacyl a 30 de junio. En esta fecha, el número de enfermos en espera para esa primera consulta externa se sitúa en las 5.938 personas, una cifra un 3,3% menor que en los datos anteriores, con fecha del 31 de marzo de 2026, donde el número era de 6.140 personas. Sin embargo, en ese momento la media de espera para consulta era más reducida que tres meses después, situándose en los 115 días.

Traumatología y Cirugía Ortopédica sigue siendo la especialidad que tiene un mayor número de pacientes en lista de espera, 1.138, con un tiempo medio para esa primera consulta de cerca de un año, con 354 días. Cifra también abultada, con 632 pacientes, se registra en Ginecología, aunque, en este caso, la lista de espera se reduce a 89 días. Psiquiatría también es otra especialidad con un alto número de espera, 671 pacientes, que deben esperar una media de 32 días para ser atendidos en esa primera consulta. Dermatología, con 569 pacientes, tiene un tiempo medio de espera de menos de un mes, 27 días, mientras que otra de las especialidades más colapsadas, la de Oftalmología, con 569 personas, tienen un tiempo medio de espera de 176 días.

La mejor de Castilla y León

Con todo, Zamora es la provincia de Castilla y León que tiene el menor número de pacientes en espera de esa primera consulta externa. En el caso de Ávila, la cifra es de 12.573 personas, con 47.440 en el complejo asistencia de León, 15.542 en Salamanca, 14.381 en Segovia, 11.570 en Soria, 26.069 en Valladolid y 17.516 en Palencia. A estos, hay que añadir los 6.101 de Miranda de Ebro, 7.189 en Aranda de Duero, otros 1.388 en Medina del Campo y 35.765 más en el complejo asistencial de El Bierzo.

Sala de radiodología del Virgen de la Concha. / J. F. (Archivo)

En general, en Castilla y León hay 272.444 pacientes en espera de esa primera consulta externa, 205.627 de ellos en espera estructural —es decir, que el tiempo de demora depende exclusivamente de la organización y recursos disponibles del sistema público de salud—, con un tiempo medio de 104 días.

Espera para las pruebas

Por otra parte, la lista de espera de técnicas diagnósticas en Castilla y León se sitúa en 3.582 personas para realizarse un TAC, 7.801 para una resonancia magnética, otras 10.040 a la espera de ecografía y 601 para una mamografía.

En el caso de Zamora, están esperando a un TAC 276 personas —entre las esperas estructurales, los aplazamientos voluntarios y los clínicos—, otros 326 para una resonancia magnética y 117 para realizarse una ecografía. La lista de espera más amplia con respecto a las pruebas diagnósticas se registra en las ecografías, con 1.309 pacientes.

En cuanto a la demora media para la realización de estas pruebas, las del TAC se cifra en 32 días de lista de espera estructural, 54 días para una resonancia magnética, 82 para una ecografía y, por último, una media de 85 días para poder hacerse una mamografía.

Pendientes de operación quirúrgica

Los últimos datos facilitados por el Sacyl registran que son 2.916 los pacientes zamoranos que están pendientes de una intervención quirúrgica a 30 de junio de 2026. De ellos, 2.005 están en espera estructural, mientras que 225 son no programables y otros 686 están en espera tras rechazar un centro alternativo. Por otra parte, la demora media para esas intervenciones es de 76 días y el tiempo medio de espera de estos pacientes tras el rechazo de un centro alternativo es de 112 días.

Varios médicos operan en un quirófano de un hospital. / Foto de la Comunidad de Madrid

La demora media estructural para ser intervenido quirúrgicamente en los hospitales públicos de Castilla y León se sitúa en 101 días, con un total de 33.034 pacientes en lista de espera quirúrgica estructural. La Consejería de Sanidad y Bienestar Social determina que la demora continúa 38 días por debajo de la registrada al inicio del plan de choque puesto en marcha en 2022, cuando alcanzaba los 139 días.

La Junta atribuye estos datos al año de huelgas convocadas contra el nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad, que, según asegura, ha supuesto en Castilla y León una disminución de la actividad quirúrgica de 12.500 intervenciones solo en lo que va de 2026. Ante esta situación, la consejería pondrá en marcha durante esta legislatura un Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, con el objetivo de incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias entre áreas de salud y ofrecer una respuesta más homogénea, ágil y equitativa. El plan prestará especial atención a los procesos que requieren una actuación rápida por su gravedad, complejidad o impacto sobre la calidad de vida.

Más empleados públicos

Los trabajadores públicos aumentaron durante el pasado año 2025 en toda Castilla y León. En el caso de Zamora, la cifra se sitúa en 11.597 empleados, lo que significa un 2,6% con respecto al pasado año. Esto se debe a que la Junta de Castilla y León mejoró durante 2025 sus plantillas para asistencia sanitaria y educación, incorporando 1.400 y 1.172 nuevos efectivos, respectivamente. Los trabajadores de las instituciones sanitarias de la comunidad ascendían a enero de 2026, a 39.237, un 3,7% más que en el mismo mes de 2025; mientras que los empleados públicos de docencia no universitaria alcanzaban en el primer mes de este año, los 37.318, con un aumento del 3,2%.

Los datos los facilita el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, donde se precisa que el personal de la Administración General de la Junta se situó en enero de este año en 19.643 personas, con una subida anual del 0,7% y 137 nuevas incorporaciones. En cuanto a las universidades, su personal permaneció estable en 12.101 trabajadores, según recoge la agencia Ical.

Personal sanitario en los pasillos. / I. O. (Archivo)

La estadística resume que en conjunto, la Junta contaba a enero de este año con 108.299 empleados, lo que representa un incremento del 2,6%, con 2.709 más que un año antes. Por sexos, las mujeres eran mayoritarias, con 76.423, frente a los 31.876 hombres, con avances anuales para ambos grupos del 2,7 y 2,2%, respectivamente.

Desgranando los datos, en el caso de empleados de la Junta, el crecimiento en Zamora en el pasado 2025 es de un 2,9%, alcanzando los 7.210 empleados. Al alza también están el resto de las provincias de Castilla y León. En cuanto a la plantilla del Estado, al contrario, se registra una bajada generalizada. En Zamora, fue de un 1%, con los que hay 1.602 trabajadores. Por último, respecto a las entidades locales, también se ha incrementado, con un 4% en Zamora, para alcanzar los 2.785 empleados.

La suma de las tres administraciones arroja unas plantillas públicas totales en la comunidad, de 182.824 empleados en enero de 2026, un 2,2% por encima de dato de 2025 y 3.887 nuevos trabajadores incorporados.