Cristo Rey con un carril menos o la remodelación de aparcamientos en los Nuevos Ministerios: los detalles de la renovación de aceras en Candelaria y Los Bloques

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado a licitación el contrato para la renovación de aceras en los barrios de La Candelaria y Los Bloques, valorado en casi dos millones de euros y que va a suponer, además de la renovación del pavimento, algunos cambios de importancia por ejemplo en la zona de aparcamiento situada en la zona de los Nuevos Ministerios, que se reorganiza (en teoría quedarán más plazas); en la pequeña plazoleta del José Galera, que contará con un parque infantil; o varios puntos con aceras anchas, como la zona de Cristo Rey, donde se habilitarán pequeñas zonas verdes que aminoren los efectos del calor o las consecuencias de las tormentas y de la lluvia.

Se trata de una actuación muy importante que traerá consigo cambios en la configuración de algunas calles céntricas de la ciudad y reparará las zonas más dañadas del paseo de La Aldehuela, además de dotar a esta zona de un nuevo parterre.

En la plaza de Cristo Rey, como en el resto de tramos donde se actuará, se renuevan las aceras. Además, se modifican los encuentros con las calles que confluyen, se suprime el carril interior de la rotonda creando un círculo de pavimento impreso y se crea una zona verde enfrente de la iglesia.

Nuevo diseño de la plaza de Cristo Rey, sin carril interior y con una pequeña zona verde / Ayuntamiento de Zamora

Volviendo a La Marina, en la calle Leopoldo Alas Clarín, que es la que pasa por la Delegación de la Junta, en el tramo entre la avenida de Portugal y Alonso de Tejada se modificará la intersección con Diego de Losada. Se pondrá un bordillo para separar la zona de árboles.

En la avenida Requejo entre Santiago Alba Bonifaz y avenida Cardenal Cisneros, en el margen de los institutos se mantiene el ancho de acera, aunque se modifica la intersección con Santiago Alba Bonifaz (la que sube desde Cristo Rey). Como en otras actuaciones de este proyecto, la zona de árboles se separa de la acera con un bordillo.

En las zonas más anchas, los acerones próximos a Santiago Alba Bonifaz y a Cardenal Cisneros, se crean zonas verdes, con especies de bajas necesidades hídricas que reducen el gasto de mantenimiento.

En la calle Arapiles entre Cristo Rey y Prado Tuerto, enfrente del colegio José Galera se renuevan las aceras reordenándose la zona de estacionamiento y se crea una pequeña zona infantil con juegos, mobiliario y árboles.

Un nuevo parque infantil, frente al colegio José Galera, en Arapiles / Ayuntamiento de Zamora

En la calle Prado Tuerto, la que da al edificio administrativo de la Junta, conocido como nuevos Ministerios se renovarán las aceras, se pondrán árboles a la espalda del Banco de España y se reordenará la zona de aparcamiento, aunque el Ayuntamiento indica que no se suprimirán plazas.

Estado de la zona frente al edificio de servicios de la Junta (Ministerios), el actual y el futuro / Ayuntamiento de Zamora

Enfrente de esa zona, en la calle Magallanes (intersección con Prado Tuerto, Peña de Francia y Eduardo Julián Pérez) va a haber cambios importantes en la intersección de las calles, se suprimen el puñado de plazas de aparcamiento para colocar árboles y zonas verdes.

En el circuito interior del Parque León Felipe se renueva el pavimento.

Los Bloques

Ya en Los Bloques, el tamo de la calle Colón entre avenida del Cardenal Cisneros y calle Valdivia se modificarán los encuentros con las bocacalles y se crea una zona con adoquines separada de la acera en la zona de árboles. Además, se pondrá mobiliario.

En el final de la calle Argentina (accesos al centro de día) se creará un vado de peatones en la intersección con Juan Sebastián el Cano, además de colocar mobiliario y la ordenación de estacionamientos.

En el final de calle Hernán Cortes desde Calle México, se amplía la acera levemente y se renueva, creando vados para mejorar la accesibilidad.

En la calle Castilla se amplían y renuevan aceras modificando intersecciones con las calles Díaz de Solís y Aragón que es la zona donde se va a actuar. También se crean vados para mejorar la accesibilidad peatonal.

La Aldehuela

En la Carretera de la Aldehuela, se reparará la acera y creará el parterre al lado del río. Se definen las zonas afectadas por las raíces para la renovación del pavimento. Lo que se hará es una retirada y acopio de mobiliario, se levantarán manualmente los tramos en mal estado y la zona de árboles. Se guardarán las baldosas, se limpiarán y sanearán las zonas en mal estado, se talarán los árboles y retirarán toconas en los casos necesarios, se colocará un bordillo para crear un parterre en la zona de árboles y se volverá a colocar la baldosa recuperada en tramos saneados. A continuación se repondrá el mobiliario.

Montaje con distintos tramos deteriorados del Paseo de La Aldehuela / Ayuntamiento de Zamora

En toda la actuación se renovarán integralmente 13.400 metros cuadrados de aceras y cuatro mil metros cuadrados de calzadas en las calles.

La creación de pequeñas zonas verdes y parterres tiene varias ventajas, explica el proyecto. En primer lugar, la pavimentación excesiva crea superficies impermeables que saturan el alcantarillado mientras que pequeñas zonas verdes y parterres permiten que el agua de lluvia se infiltre en el terreno en lugar de correr hacia los sumideros.

Además, retienen el agua en los picos de tormentas, filtran contaminantes y palían el efecto isla de calor de las aceras de hormigón y el asfalto, materiales que absorben radiación solar y la liberan en forma de calor. Los parterres rompen esta inercia térmica.

Las plantas además liberan humedad, lo que reduce la temperatura ambiente y los arbustos protegen al pavimento del sol directo, lo que aumenta su duración al reducir dilataciones.

Y aunque parezcan pequeños, estos pulmones lineales capturan CO₂ y filtran partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), mejorando la calidad del aire para el peatón.

Los parterres y pequeñas zonas verdes, además, funcionan como conectores ecológicos (corredores verdes) que permiten el movimiento de insectos polinizadores y aves dentro de la ciudad y tienen un efecto psicológico sobre los conductores: los tramos con vegetación tienden a calmar el tráfico, porque los conductores perciben la vía como más estrecha o "residencial" y reducen la velocidad de forma natural.