Comienzan a gestionarse las partidas de Zamora en los Presupuestos Generales del Estado de 2027: "La mayor inversión nunca vista"

El diputado nacional del PSOE de Zamora y secretario provincial de esa formación, Antidio Fagúndez, ha anunciado que el Gobierno de España está trabajando ya en las partidas que afectan a Zamora de los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

El parlamentario nacional ha asegurado que lleva ya algunos días reuniéndose con distintos departamentos ministeriales a los que ha transmitido algunos de los proyectos que propone como prioritarios para la provincia de Zamora. "Estamos trabajando en los proyectos que necesita la provincia de Zamora para incorporarlos al Presupuesto General del Estado", ha anunciado en rueda de prensa Fagúndez, que ha agregado que el presupuesto estatal del próximo año (el primero que se aprobaría en la legislatura si sale adelante), será "el más inversor en la historia de nuestro país". Ha reiterado que va a tener "la mayor cantidad de inversión que nunca ha visto España y, por supuesto, Zamora queremos que esté en la misma línea y en la misma medida de inversiones""

Ha recordado que desde finales del año pasado y principios de este, a través del Consejo de Ministros ya se ha hecho una inversión muy importante en el campamento de Monte la Reina y los diferentes proyectos del nuevo cuartel que están algunos en obras y otros en proceso de adjudicación, pero que son "una realidad en los plazos que comprometió el Gobierno de España".

Al igual que esa actuación, desde el PSOE de Zamora quieren que otros proyectos de inversión para la provincia sean una realidad y por ello mantiene esas reuniones con los distintos Ministerios con el fin de que en otoño, cuando se presenten los PGE, puedan darse a conocer.

Tren a Madrid

Antidio Fagúndez se ha referido además a los retrasos frecuentes de las comunicaciones ferroviarias con Madrid y Galicia y las gestiones para conseguir un tren madrugador para Zamora que permita a quienes trabajen en Madrid llegar a primera hora de la mañana a su destino laboral. Al respecto, no ha aportado mucha novedad y han indicado que se está a la espera de que lleguen los nuevos convoyes que espera el operador ferroviario público Renfe, con el fin de tener libre algún tren que pueda efectuar ese recorrido de primera hora de la mañana.

Fagúndez ha declarado que están "muy pendientes de la llegada de nuevo material rodante" con el fin de poder "dar solución a los problemas de la demanda que tienen los muchos ciudadanos" que van a trabajar a Madrid.

En cuanto a la puntualidad de los servicios ferroviarios actuales, Fagúndez ha explicado que desde Adif le transmiten que se tratan de "incidentes aislados", algo de lo que ha dudado porque hay "cada día uno". También ha aclarado que se deben tanto a las obras en la estación de Chamartín en Madrid como en los túneles de llegada a Madrid, por lo que ha confiado en que cuando concluyan los trabajos se vuelva a la normalidad.