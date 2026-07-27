Comienza una nueva ola de calor en Zamora tras las 21 muertes que ya registra la provincia por altas temperaturas

Comienza una nueva ola de calor y en la semana que comienza el mes de agosto se esperan temperaturas máximas que entre el martes y el domingo alcanzan entre 36 y 39 grados centígrados y las mínimas, en la noche más calurosa no bajarán de los 21, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para la capital zamorana.

Los termómetros de medición oficial se acercarán a los cuarenta grados, en principio sin llegar a ellos, tanto este martes día 28 como el miércoles día 29, jornadas ambas en las que las máximas serán de 39 grados. El viernes y el domingo, por su parte, el mercurio se parará en los 38 grados, mientras que el sábado alcanzará los 37, el jueves 36 y este lunes día 27 es el día menos caluroso de la semana, con 35 grados.

En cuanto a las mínimas nocturnas y de primera hora de la mañana, rondarán los 18 y los 19 grados casi todos los días, con la excepción de la madrugada del sábado, cuando los termómetros no bajarán de 21 grados Celsius y el calor impedirá a muchos que carecen de aire acondicionado conciliar el sueño.

Esta situación ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología a establecer el aviso amarillo en toda la provincia por altas temperaturas, inicialmente tanto este martes como el miércoles. Al igual que Zamora, media España peninsular se tiñe de amarillo o de naranja en el mapa de alertas meteorológicas, de las que el martes solo se libra la franja costera del Mediterráneo, del Cantábrico y del Atlántico Norte, además de las provincias de León y Palencia.

Temperaturas previstas en Zamora esta semana / Aemet

Esta nueva ola de calor que se prolongará al menos hasta el domingo, aunque la semana siguiente se espera que las temperaturas máximas tampoco bajen ningún día de los 34 grados. Aunque que haga calor en verano, y más a finales de julio y principios de agosto, es lo esperado, lo que no es tan frecuente que este año se hayan acumulado tantas olas de calor y tantos días. De hecho, el que los termómetros estén disparados en la actual época estival tiene una consecuencia clara: las 21 muertes por exceso de temperaturas anotadas este año en la época estival, comprendida a partir del 15 de mayo, con datos hasta el 26 de julio.

Monitorización de la mortalidad diaria

Esa cifra de decesos la ofrece el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) que elabora el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Se trata de un mecanismo de medición indirecto que se utiliza como herramienta oficial de vigilancia epidemiológica y que contabiliza el exceso de muertes que se anotan en las olas de calor y estima cuántas de ellas pueden atribuirse a las altas temperaturas en cada una de las provincias españolas. Para ello se cruzan los datos de defunciones diarias reportadas por casi todos los registros civiles de España y los de temperaturas registrados por la Agencia Estatal de Meteorología. El sistema compara las muertes diarias registradas con los patrones históricos y aplica umbrales de temperatura específicos para cada provincia y sus datos están integrados en el Plan Nacional de Prevención de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud.

Los 21 decesos por altas temperaturas anotados en Zamora son cinco más que los registrados a estas alturas el año pasado, mientras que en 2024, entre el 15 de mayo y el 26 de julio, hubo dos fallecimientos en la provincia atribuibles al exceso de calor; en 2023 no se registró ninguno en el periodo analizado; y en 2022, tras un calor insoportable durante el mes de julio, se rompieron todas las estadísticas y se alcanzaron a estas fechas del año las 25 muertes en Zamora atribuidas a olas de calor.

Volviendo a los datos del ejercicio actual, de las 21 muertes que estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria que han sido causadas en Zamora por las altas temperaturas, una se correspondió con una persona de la franja de edad de entre 65 y 74 años, mientras que otras cuatro tenían entre 75 y 84 años y el resto eran mayores de 85 años los fallecidos.

Por semanas, en los últimos siete días se ha anotado una muerte por calor en Zamora, mientras que una semana antes fueron cinco, la del 6 al 12 de julio se contabilizaron seis fallecimientos por esa causa; una semana antes dos; y la mayor incidencia se registró la semana del 22 al 28 de junio, con siete decesos, según el sistema MoMo.