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En busca de nuevos públicos

La undécima edición del festival de ópera zamorano concluye con una propuesta para el público infantil y una ópera bufa de cámara en el Teatro Principal

Una de las escenas de la ópera en el paraninfo del Colegio Universitario. | ALBA PRIETO

Una de las escenas de la ópera en el paraninfo del Colegio Universitario. | ALBA PRIETO

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B. Blanco García

B. Blanco García

Zamora

Sentir el poder de controlar el destino de los personajes es el enganche que tienen obras como "Operación ópera" para atraer al público más joven a este tipo de espectáculos.

Y se consiguió en el paraninfo del Colegio Universitario, donde los más pequeños gritaron hasta quedarse afónicos para decidir qué pasaba con los protagonistas de este espectáculo musical de la compañía Diabolus in Musica.

También para acercarse poco a poco a la ópera se volvió a tener la oportunidad de esas pequeñas píldoras teatrales en la plaza Viriato o el Museo Etnográfico.

Un momento de la obra «Operación ópera», destinada al público más joven de Little Opera. | ALBA PRIETO

Un momento de la obra «Operación ópera», destinada al público más joven de Little Opera. | ALBA PRIETO

El Teatro Principal acogió la última de las propuestas del programa, la ópera bufa "I tre gobbi" ("Los tres jorobados"), compuesta por Manuel García en sus últimos años de vida parisina, que combina el espíritu popular con una escritura vocal brillante, llena de ironía, ritmo teatral y situaciones disparatadas.

Sobre el escenario representaron esta historia la soprano Cristina Toledo, el tenor David Alegret y los barítonos Javier Povedano y Juan Laborería, acompañados por el actor Andoni Larrabeiti.

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