Zamora firma el mejor balance turístico de la comunidad en el primer semestre del año

Mientras el turismo pierde fuerza en Castilla y León, Zamora avanza en dirección contraria. Los datos recogidos en los boletines estadísticos del primer semestre de 2026, realizados por la administración regional, sitúan a la provincia como la única de la comunidad que logra aumentar el número de viajeros respecto al mismo periodo del año anterior y la que presenta el mayor crecimiento de las pernoctaciones. Dos indicadores que la convierten en el territorio con mejor evolución turística de la región.

"Vamos en el buen camino de conseguir el objetivo que teníamos para este mandato, que era aumentar las pernoctaciones. Esperemos que esto se asiente, viendo que además vamos a contracorriente, por lo que estamos muy contentos de que Zamora se haya posicionado como un referente en el turismo de interior", afirma el responsable de Turismo de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte.

Entre enero y junio, los establecimientos de alojamiento zamoranos recibieron 168.576 viajeros, frente a los 167.586 registrados en el mismo periodo de 2025. Ese incremento del 0,59% puede parecer discreto en términos absolutos, pero adquiere una dimensión muy distinta cuando se compara con el comportamiento del resto de Castilla y León. La comunidad pierde en su conjunto un 5,78% de viajeros y ninguna otra provincia consigue cerrar el semestre en positivo. Palencia es la provincia que más retrocede con un 11% menos de viajeros respecto al primer semestre del año previo. Le siguen Ávila, con un 9,26% menos de visitantes; Burgos, un 8,58% menos; León, con un 7,41% menos; Valladolid, un 5,56% menos; Salamanca, un 4,47% menos; Segovia, un 0,77% menos; y Soria, un 0,28% menos. Zamora, por tanto, es la única excepción, mostrando un incremento en el acumulado anual.

Visitantes con maletas en la ciudad de Zamora. / Victor Garrido / LZA

La diferencia es todavía mayor cuando se analizan las pernoctaciones. La provincia suma 271.109 noches de hotel, frente a las 264.523 del primer semestre de 2025, lo que supone un incremento del 2,49%, el mayor crecimiento de Castilla y León. Mientras Zamora gana actividad, el conjunto de la comunidad registra una caída del 4,15%, con descensos en el resto de las provincias. La provincia que más estancias pierde es Palencia, con un 7,47% menos que el ejercicio previo. Le sigue León, 7,02% menos; Ávila, 6,31% menos; Valladolid, 4,52% menos; Burgos, 3,33% menos; Segovia, con un 3,19% menos; Salamanca, 2,87% menos; y Soria, 1,48% menos.

Buenos datos que López de la Parte achaca al giro realizado en la promoción turística incidiendo en nuevas estrategias a través de las redes sociales. "La gente cuando viaja lo que hace es entrar en Instagram o en TikTok, por ejemplo, y realizar una búsqueda para saber qué ver, dónde comer, dónde hacerse la foto típica... para prepararse su ruta", comenta el diputado. Para conseguir esta mayor visibilidad, desde el Patronato de Turismo se ha apostado "muy fuerte" por campañas con creadores de contenido que tratan de modernizar la imagen de la provincia y atraer a nuevos públicos.

"Hemos querido abrirnos a distintos segmentos desde el turismo familiar, muy importante para una provincia como la de Zamora, a turismo de naturaleza, de bicicletas, de autocaravanas, para gente joven, para parejas... pero siempre dentro del turismo de experiencias", detalla. El objetivo es priorizar las vivencias y emociones sobre la simple visita visual, dando al viajero la oportunidad de conectar emocionalmente con la cultura, las tradiciones y la vida cotidiana de la población local. "Lo que queremos vender es turismo de autenticidad", añade.

Un grupo de turistas durante una visita guiada por la ciudad de Zamora. / Victor Garrido / LZA

Zamora es la única provincia en positivo en un primer semestre en el que, para el responsable de Turismo, también han tenido un importante efecto la exposición de Las Edades del Hombre y la Semana Santa, evento en el que urge seguir invirtiendo recursos. "Aunque nuestra Semana Santa sea reconocida internacionalmente, estamos en un mercado muy competitivo por lo que hay que seguir promocionándola. En un mundo en el que estamos continuamente rodeados de impactos, lo que no se promociona, deja de existir", argumenta.

Las estadísticas muestran una tendencia especialmente atractiva para el sector turístico, ya que significa que no solo llegan más visitantes que hace un año, sino que además permanecen más tiempo en el territorio. Aumento de las pernoctaciones que supone una mayor ocupación en los alojamientos de la provincia y un efecto directo sobre la actividad de restaurantes, comercios y empresas vinculadas al turismo, al incrementarse el gasto asociado a cada viaje.

"Es lo que queremos, dinamizar Zamora y que el turismo sirva para crear empleo que es para lo que trabajamos. Nosotros no vamos a las ferias porque estemos muy orgullosos de Zamora, que también, sino porque estamos convencidos de que el turismo es una oportunidad de desarrollo para nuestros pueblos y para nuestra provincia", remarca.

En conclusión, en un semestre marcado por el retroceso del turismo regional, la provincia no solo mantiene su capacidad de atracción, sino que mejora sus principales indicadores y se sitúa a la cabeza de la comunidad tanto en crecimiento de viajeros como, especialmente, en el aumento de las pernoctaciones. Un comportamiento que refuerza la posición de Zamora como uno de los destinos con mejor evolución turística de Castilla y León en lo que va de 2026.

Los viajeros alargan su estancia

Los datos del mes de junio reflejan también una tendencia en el incremento de las noches que el turista pasa en la provincia de Zamora. Aunque el número de viajeros desciende ligeramente hasta los 39.918, frente a los 40.504 contabilizados un año antes, la caída es de apenas el 1,45%, muy inferior al descenso del 10,54% registrado en el conjunto de Castilla y León. Mínimo descenso si se compara con otras provincias como Palencia, que contabiliza un 20,59% de viajeros menos; Burgos, con un 17,83% menos de visitantes; o Ávila, donde caen un 16,74%. También restan turistas en junio: Valladolid (14,08% menos), León (12,77% menos), Soria (4,17% menos) y Salamanca (2,66% menos). La única que gana en número de visitantes es Segovia que suma 3,28% más.

Zamora vuelve a diferenciarse también por el comportamiento de las pernoctaciones. Lejos de caer, aumentan un 0,86%, al pasar de 61.996 a 62.528, situándose, junto con Salamanca, como las únicas provincias que consiguen mejorar este indicador en el inicio de la temporada estival.

Una pareja de hace una foto de recuerdo durante su paso por Zamora. / Victor Garrido / LZA

La evolución resulta especialmente significativa al compararla con el conjunto de Castilla y León, puesto que la comunidad resta un 8,13% de pernoctaciones en junio respecto al mismo periodo del año anterior. León encabeza la lista de las provincias que más noches pierden, un 17,08% menos; seguida de Valladolid, con un 13,31% menos; y Burgos, con un 12,75% menos de noches.

Ese incremento tiene su reflejo en la estancia media, que pasa de 1,53 a 1,57 días, confirmando que el visitante dedica cada vez más tiempo a conocer la provincia. Viajes más largos por los que apuestan tanto los turistas españoles como los extranjeros, ya que en ambos grupos se observa un aumento de la estancia media. Asimismo, se incrementa el grado de ocupación en el conjunto del parque alojativo de Zamora que asciende del 23,75% al 26,07%.

Los datos, recogidos por la Junta de Castilla y León evidencian una evolución diferencial de Zamora respecto al resto de la comunidad, afianzándose como destino al que reservarle cada vez más días. No obstante, el responsable de Turismo en la Diputación Provincial no quiere confiarse e incide en el refuerzo de la labor de promoción conjunta con el Ayuntamiento de Zamora. "Un gran porcentaje de los turistas que vienen a la provincia pasan por Zamora capital, por eso, nuestra política de impulsar esa Oficina de Turismo conjunta y todas esas obras tan importantes que estamos realizando", razona.