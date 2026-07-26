Personal de Ayuda a Domicilio de Diputación pide el 7% pactado y anuncian acciones judiciales

Las 600 trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Zamora piden “más control sobre la empresa adjudicataria del servicio provincial, Aralia, que se ha descolgado del convenio regional, no se le ha sancionado y no podemos seguir siempre perdiendo las mismas personas”, para advertir que irán “a donde tengamos que ir, a los tribunales si es preciso si no nos pagan lo que nos tienen que pagar”, el 7% de subida de salarios comprometida hace siete meses por una patronal.

Las empleadas, concentradas ante la puerta de la institución provincial, denuncian que Aralia lejos de cumplir lo pactado, “de repente, nos pagó el 2,7% de subida porque le ha dado la gana y en algunos meses”. Las delegadas sindicales de CC OO explicaron que la movilización convocada responde al "mosqueo que tenemos todas porque cuando accedes al contrato de una Administeración, arriesgas y no puede ser que nos quiten el dinero a nosotras que cumplimos con nuestro trabajo porque pierda la empresa”. De momento, Aralia acumula con esta plantilla la deuda el 4,3% restante de la subida comprometida.

Con salarios que oscilan, al no tener una jornada completa, entre los 11,90 euros y los 12,50 euros por hora trabajada, en función de los años de antigüedad de cada trabajadora, reivindican que se aplique el convenio regional tras las tres reuniones mantenidas con el presidente del PP en la Diputación, Javier Faúndez, y con el diputado provincial de Servicios Sociales, Ramiro Silva Monterrubio, cuyas promesas se han quedado en papel mojado. “Nos han dado buenas muy palabras, pero nada más”, el hecho cierto es que la negociación colectiva se mantiene bloqueada a expensas del resultado de la reunión en el Serla. Todas estas reivindicaciones se colmarían si se cumpliera el convenio colectivo de Castilla y León dejado de lado

Las representantes de las trabajadoras subrayaban el perjuicio que causaría un paro en su profesión, ya que “la gente se quedaría en las casas sin atención” para subrayar la incongruencia de los políticos que “quieren asentamiento poblacional, quieren que la gente no vaya a residencias, pero luego nos maltratan. Está todo el mundo cabreado, porque lo que más duele es cuando nos tocan la cartera”. Las movilizaciones proseguirán si no se reconoce sus derechos.

Reunión de Arbitraje

Una veintena de estas empleadas lanzaron consignas contra Aralia para exigir el dinero que les pertenece, “cabreadas por la incertidumbre” por la postura de la empresa adjudicataria con la que resulta imposible llegar a un acuerdo negociado, “hemos seguido todos los protocolos y seguimos sin cobrar”, abundaba la representante de personal, “hemos ido al Serla”, órgano de mediación, conciliación y arbitraje en conflictos laborales, y “tenemos ya una fecha para una reunión de arbitraje” con la empresa.

Las auxiliares de ayuda a domicilio criticaban duramente el trato que les dispensa la adjudicataria del servicio, “es una angustia ir a trabajar así, es que nosotros trabajamos con personas y si nosotros vamos frustrados a trabajar, al final, repercute en los abuelos y las abuelas del medio rural". Instan a la Diputación a que no adjudique el servicio a esta misma empresa, la única que se ha presentado por el momento al nuevo concurso de licitación del servicio. Exige a la institución "que vigile el cumplimiento del pliego de condiciones del contrato actual".

Kilometraje y horas extra

El incremento del precio del kilómetro para ir de domicilio a domicilio es otro de los escollos de esta negociación, “se nos paga al 0,22 euros y solo desde el primer domicilio atendido en adelante recorramos diez o recorramos 30 kilómetros”, una queja a la que añaden el uso del coche propio para atender a usuarios y usuarias de ayuda a domicilio en la provincia, sin que se les compense por ello.

La retribución de las horas extraordinarias que se ven obligadas a hacer engorda el listado de reivindicaciones de un colectivo que se siente abandonado por la empresa y por la Diputación Provincial a la que reclaman que penalice a Aralia por estos incumplimientos. Las trabajadoras recuerdan el carácter social de su actividad laboral que se desarrolla con personas especialmente vulnerables que precisan de una dedicación que, muchas veces, va más allá de lo estipulado en el convenio colectivo, “nuestro trabajo es vocacional" y requiere más dedicación, “estamos para dar respuesta a las necesidades de nuestros abuelos y nuestras abuelas y no siempre puedes irte a la hora exacta”, por eso se hacen horas extras y exigen que se les abone, “pedimos simplemente lo que es nuestro”, apostillan.