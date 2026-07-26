Los nacimientos bajan un 15% en Zamora, la mayor caída de Castilla y León

252 son los bebés que han nacido en Zamora en los primeros cinco meses de 2026. Cifra que suponen 105 recién nacidos menos respecto al mismo periodo del año anterior. Un 15,41% de caída que hace que la provincia sea la que anoté un mayor descenso en la natalidad de toda Castilla y León.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de mayo de este año nacieron en Zamora 59 bebés. En cuanto a la edad de las madres, dos de ellas tenían entre 15 y 19 años; tres, entre 20 y 24 años; diez, entre 20 y 29 años; y tres, entre 40 y 44 años. Los grupos entre los que más nacimientos se dieron fueron entre 30 y 34 años, con 20 mujeres que dieron a luz en mayo; y las féminas entre 35 y 39 años, entre las que destacan 21 madres.

En el conjunto de Castilla y León, nacieron 5.210 bebés en los cinco primeros meses de este año, 67 más que en el mismo periodo del año previo, lo que supone un 1,3% de incremento. La media diaria de nacimientos en la comunidad se sitúa en 34,5 alumbramientos. En estos cinco primeros meses del año, han nacido de media 34,5 bebés al día. En concreto, han nacido hasta mayo 1.253 bebés en Valladolid, 905 en Burgos, 841 en León, 667 en Salamanca, 367 en Ávila, 392 en Segovia, 309 en Palencia, 252 en Zamora y 224 en Soria.

Burgos es la provincia donde más se han incrementado los nacimientos, un 11,87%. Le sigue Soria, 6,38%; Segovia, 6,76%; Ávila, 3,93%; y Valladolid, 0,45%. Por contra, descendieron, además de en Zamora, en Palencia, un 4,24% menos; Salamanca, un 3,36% menos; y León, 0,5% menos.

Durante el mes de mayo, nacieron 1.118 neonatos en Castilla y León. Número superior a los 1.011 niños y niñas llegados al mundo en el mes anterior. Respecto a la edad de las mamás, solo se registra una mujer menor de 15 años. Mientras que 97 madres, tenían entre 15 y 19 años; 425, tenían entre 20 y 24 años; 519, entre 40 y 44 años; 50 madres, entre 45 y 49 años; y solo cuatro, superaban los 50 años de edad. El grupo más numeroso es el de las madres de entre 25 y 39 años, donde se cuentan 1.1615 alumbramientos.

A nivel nacional, hasta el 31 de mayo han nacido 130.495 bebés. Esta cifra se traduce en un incremento del 0,84%. Los nacimientos han subido hasta mayo en ocho comunidades. Murcia lidera el repunte con 4,78% de incremento, seguida de Valencia, con un 4,21% más.

Las muertes bajan un 7,5%

Las defunciones han bajado en Zamora un 7,5% en lo que va de año, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León registra 15.040 defunciones hasta el 5 de julio de 2026. Dato que refleja un 2,72% de muertes menos que durante el mismo periodo del año pasado.

Por provincias, las defunciones caen también un 9,29% en Palencia, un 4,61% en León, un 4,36% en Ávila, un 2,39% en Burgos; un 2,37% en Soria y un 1,05% en Valladolid. En el lado opuesto, están Segovia, con un incremento de fallecidos del 5,21% y Salamanca, con 1,83% más de defunciones respecto al mismo periodo del año 2025.

En el conjunto nacional se han registrado 235.178 defunciones hasta la semana 27 del año en curso. Esto supone un descenso del 1,08%, con bajadas en nueve comunidades e incrementos en el resto.

Las defunciones han aumentado especialmente en Ceuta con un 10,89% más que el mismo periodo de 2025 y en La Rioja, donde se contabilizan un 5,73% de muertes más. Cataluña se localiza en el otro extremo de la tabla con un descenso del 5,34% de defunciones.